Німеччина лобіює активніше використання заморожених активів РФ для України, – Bloomberg
У Європі зростає підтримка ідеї ширшого використання заморожених російських активів на користь України.
Зокрема, ідею активнішого використання заморожених російських активів для допомоги Україні почала підтримувати Німеччина, яка довгий час ставилася до цього питання дуже обережно, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.
Зміна позиції Берліна відбувається на тлі занепокоєння щодо того, що після зменшення підтримки України від США під керівництвом Дональда Трампа, основий тягяр ляже на найбільшу економіку Європи, що може ще більше підживити зростання популярності ультраправих сил у цій країні.
Після тиску з боку президента США Дональда Трампа і зміни позиції Німеччини, ЄС та партнери з G7 розглядають механізми для збільшення фінансування Києва за рахунок доходів від цих заморожених активів РФ.
Йдеться не про конфіскацію, а про максимізацію відсоткових надходжень і можливе використання готівкових залишків для "репараційної" позики Україні. Раніше ЄС, G7 та Австралія заморозили активи центробанку РФ і погодили спрямування нарахованих відсотків на підтримку України.
Це питання планують обговорити цього тижня на зустрічі міністрів фінансів ЄС у Копенгагені, а також серед лідерів ЄС у жовтні. Оптимальний термін для узгодження рішення – саміт 23-24 жовтня.
Як повідомлялось, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС не планує конфісковувати заморожені російські активи, натомість їх можуть використати у якості застави для надання Україні "репараційних кредитів", але цей механізм ще потрібно розробити.
За її словами, ризики за такими репараційними кредитами країни ЄС мають нести колективно. Планується, що Україна повертатиме такі кредити у майбутньому, але лише після того, як Росія сплатить репарації.
в данном случае этот термин касается замороженных российских активов и означает что, если в случае того, что раша в будущем выплатит репарации, то эти активы превращаются в ссуду и ее надо будет вернуть, если не выплатит, то эти активы превращаются в репарации и их возвращать не надо. другими словами: вы не можете два раза получить репарации. только и всего
"Йдеться не про конфіскацію, а про максимізацію відсоткових надходжень і можливе використання готівкових залишків для "репараційної" позики Україні."
І ще:
"...погодили спрямування нарахованих відсотків на підтримку України."
"...цей механізм ще потрібно розробити."
"...ризики за такими репараційними кредитами країни ЄС мають нести колективно."
Тобто, маємо:
1) так погодили чи не зовсім? не максимізували? виходить, що відсоткові надходження зараз часткові (а що заважає? США зараз не рахуємо);
2) механізму немає, і скількі років його будуть розробляти - невідомо;
3) Мадярія та Словакія (а може і Польща) погодяться бути гарантами? і що значить "ризики"? планують повернути кцпам відсотки?
Це не репарації і не позика, а знущання в чистому вигляді. Перефразуючи митця, це можна назвати "сцикливими [excuse moi] репараціями". Замість конфіскациї активів заради власної безпеки в першу чергу - обговорювання, саміти і... вето. Зате не страшно.