Єврокомісія офіційно схвалила історичне збільшення оборонних витрат Німеччини

Європейська Комісія офіційно схвалила багаторічний бюджетний план Німеччини, таким чином проклавши шлях до історичного збільшення витрат на оборону та інфраструктуру в найбільшій економіці Європейського Союзу.

Середньостроковий фіскальний план Берліна, представлений у липні, передбачає, що Німеччина подолає фіскальний поріг ЄС у 3% річного ВВП до 2027 року, пише Euractiv із посиланням на високопосадовця Єврокомісії.

Однак, за його словами, подальші заплановані скорочення бюджету означають, що Берлін уникнув "процедури надмірного дефіциту" (EDP), яка могла б призвести до фінансових санкцій Євросоюзу.

Запит Берліна активувати так зване "національне положення про виняток", яке дозволяє державам-членам збільшувати військові витрати до 1,5% річного ВВП без порушення фіскальних правил ЄС, також допоміг Німеччині уникнути EDP.

"Очевидно, що протягом перших двох років відбувається фіскальна експансія, а потім певна корекція та фіксація в наступні роки", – сказав посадовець, додавши, що порушення ліміту в 3% має бути "не винятковим" і "не тимчасовим", щоб було запущено процедуру EDP.

Комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс у липні заявив Financial Times, що Німеччина "повинна" уникнути процедури економічного дефіциту і що Брюссель фактично вітає рішення Берліна збільшити військові витрати та створити спеціальний фонд інфраструктури на 500 млрд євро.

Раніше стало відомо, що Німеччина лобіює активніше використання заморожених активів Росії для України.

Як повідомлялося, Рада Європейського Союзу 27 травня ухвалила регламент про створення нового фінансового інструменту SAFE (Security Action for Europe), який передбачає виділення до 150 млрд євро на підтримку спільних оборонних закупівель у країнах-членах ЄС.

SAFE покликаний допомогти тим членам ЄС, які можуть зіткнутися із серйозними труднощами через збільшення витрат на оборону. Поява інструменту SAFE зумовлена різким погіршенням безпекової ситуації в Європі з початку 2025 року. Фонд надаватиме позики країнам-членам ЄС та деяким іншим державам, зокрема Україні. Метою позик є посилення оборони цих країн і розвиток європейської оборонної промисловості.