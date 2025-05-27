Рада ЄС затвердила оборонний фонд SAFE на 150 мільярдів євро. Україна зможе долучитися на рівних умовах

Рада Європейського Союзу 27 травня ухвалила регламент про створення нового фінансового інструменту SAFE (Security Action for Europe), який передбачає виділення до 150 млрд євро на підтримку спільних оборонних закупівель у країнах-членах ЄС.

Основною метою фонду є зміцнення виробничої спроможності оборонної промисловості Європи та підвищення готовності до загроз, передає LIGA.net із посиланням на пресреліз Ради ЄС.

SAFE дозволить фінансувати великі інвестиції в оборонно-промислову базу ЄС через довгострокові кредити для країн, які реалізують національні плани закупівель. Щоб уникнути фрагментації, більшість закупівель мають бути спільними – за участі щонайменше двох держав-членів.

Україна зможе брати участь у SAFE на рівних умовах з країнами Євросоюзу. Таким чином українські оборонні підприємства зможуть долучитися до спільних закупівель, а також поставляти продукцію в межах цього інструменту.

Пріоритетними напрямами визначено боєприпаси, ракети, артилерію, засоби кіберзахисту, системи ППО, дрони, засоби військової мобільності та інші критично важливі оборонні технології.

Регламент набуде чинності вже 29 травня, наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС.

SAFE покликаний допомогти тим членам ЄС, які можуть зіткнутися із серйозними труднощами через збільшення витрат на оборону. Поява інструменту SAFE зумовлена різким погіршенням безпекової ситуації в Європі з початку 2025 року. Фонд надаватиме позики країнам-членам ЄС та деяким іншим державам, зокрема Україні. Метою позик є посилення оборони цих країн і розвиток європейської оборонної промисловості.

Нагадаємо, 21 травня Комітет постійних представників країн Європейського Союзу на рівні послів погодив програму Security Action for Europe, яка передбачає залучення приватних і державних інвестицій у розвиток європейської оборонної промисловості до 150 млрд євро, а також відкриває нові інвестиційні можливості для України.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз запускає нову робочу групу Україна-ЄС із питань співробітництва в оборонно-промисловому комплексі.

Перед тим міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін під час Форуму оборонної промисловості ЄС-Україна заявив, виробничий потенціал військово-промислового комплексу України протягом минулого року зріс з $12 млрд до $35 млрд, завдяки чому Україна наразі сама виробляє понад 30% зброї та боєприпасів.