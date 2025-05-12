Євросоюз та Україна запускають нову робочу групу з питань оборонної співпраці

Європейський Союз запускає нову робочу групу Україна-ЄС із питань співробітництва в оборонно-промисловому комплексі.

Про це повідомив заступник генерального секретаря зовнішньої служби ЄС Чарльз Фріс у рамках роботи Другого форуму оборонної промисловості Україна-ЄС у Брюсселі, передає Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ми запускаємо нову робочу групу ЄС-Україна з питань співробітництва в оборонно-промисловій сфері, щоб сприяти пошуку конкретних рішень", – заявив Фріс.

За його словами, наразі Євросоюз використовує "всі наявні в розпорядженні інструменти, щоб максимально підтримати Україну та її інтеграцію в європейську оборонну, технологічну та промислову базу".

"Однак ми знаємо, що існують також перешкоди для інтеграції, які створюють затримки у виробництві систем протиракетної оборони малої дальності та безпілотників, які вам потрібні. І ми знаємо, що компанії з обох сторін мають певні занепокоєння, чи то щодо доступу до фінансування, чи то щодо сертифікації вашої продукції", – пояснив Фріс.

Нова робоча група працюватиме саме над усуненням наявних перешкод.

Раніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін під час Форуму оборонної промисловості ЄС-Україна заявив, виробничий потенціал військово-промислового комплексу України протягом минулого року зріс з $12 млрд до $35 млрд, завдяки чому Україна наразі сама виробляє понад 30% зброї та боєприпасів.

Також стало відомо, що Європейський Союз виділить додаткові 900 млн євро на закупівлю озброєння для України коштом непередбачених доходів від заморожених активів РФ.

Перед тим повідомлялося, що від початку повномасштабної війни Євросоюз надав Україні допомоги на загальну суму майже 125 мільярдів євро.