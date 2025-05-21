Євросоюз погодив створення оборонного фонду на 150 мільярдів євро. Це відкриє можливості для України

Комітет постійних представників країн Європейського Союзу на рівні послів погодив програму Security Action for Europe, яка передбачає залучення приватних і державних інвестицій у розвиток європейської оборонної промисловості до 150 млрд євро, а також відкриває нові інвестиційні можливості для України.

Про це сказано в повідомленні Польського головування в Євросоюзі в соцмережі Х, передає Укрінформ.

"Є угода щодо SAFE. Що більше ми інвестуємо в оснащення наших армій, то краще ми будемо стримувати тих, хто хотів би завдати нам шкоди", – йдеться в повідомленні.

Програма SAFE передбачає можливість запозичень до 150 млрд євро на ринках капіталів, що дозволить країнам-членам швидко та суттєво підвищити рівень інвестицій у розвиток європейських оборонних спроможностей та підтримати європейську оборонну промисловість.

Ухвалені регуляторні правила в рамках SAFE спрощують та прискорюють процедури спільного оборонного замовлення та передбачають фінансування оборонних закупівель за двома головними напрямками.

Перша категорія включає боєприпаси й ракети, артилерійські системи, високоточні ударні системи, наземні бойові спроможності та системи підтримки (зокрема, польове оснащення військовослужбовців піхотних підрозділів). Крім цього, у цю категорію підпадають невеликі дрони та відповідні засоби боротьби з дронами, засоби для захисту критичної інфраструктури, кіберзахист та забезпечення військової мобільності.

Друга категорія стосується систем протиповітряного та протиракетного захисту, морських надводних та підводних спроможностей, великі безпілотні пристрої та відповідні засоби боротьби з дронами, засоби, що забезпечують стратегічні спроможності (наприклад, авіатранспортні перевезення або системи повітряної дозаправки), космічне обладнання та послуги, засоби штучного інтелекту та електронну зброю.

До реалізації програм, як передбачається, будуть залучатися також малі та середні підприємства європейської оборонної промисловості.

При цьому в кінцевих продуктах вартість складових та запасних частин, що виробляються за межами Європейського Союзу, а також за межами країн Європейського економічного простору та України, не мають перевищувати 35% загальної вартості оборонної продукції. Це стосується також військового обладнання та складових, що виробляються, наприклад, у США.

Спільне оборонне замовлення в рамках ЄС є відкритим для вже згаданих країн Європейського економічного простору та для України. Можливим є також залучення до такого замовлення інших країн-кандидатів на входження до ЄС, на підставі окремих угод щодо оборонного партнерства з ЄС.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз запускає нову робочу групу Україна-ЄС із питань співробітництва в оборонно-промисловому комплексі.

Перед тим міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін під час Форуму оборонної промисловості ЄС-Україна заявив, виробничий потенціал військово-промислового комплексу України протягом минулого року зріс з $12 млрд до $35 млрд, завдяки чому Україна наразі сама виробляє понад 30% зброї та боєприпасів.