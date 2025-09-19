ЕС планирует создать "стену дронов" на восточной границе. Украину пригласят к проекту

Европейский комиссар Андрюс Кубилюс проведет переговоры по созданию системы беспилотной защиты восточной границы ЕС и видит в ней участие Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Отмечается, что конференция должна состояться на следующей неделе. В ней примут участие министры обороны стран Восточной Европы, а также представитель Украины, который может поделиться опытом войны.

"Мы действительно хотим двигаться вперед с очень интенсивными и эффективными подготовками, чтобы начать заполнять этот пробел, который является для нас очень опасным... так быстро, как это возможно", - сказал Кубилюс.

Он сообщил, что некоторые страны Европейского Союза уже обсуждали идею создания линии обороны против дронов до вторжения российских беспилотников в Польшу на прошлой неделе, и исполнительный орган ЕС теперь хочет быстро воплотить эту концепцию в жизнь.

Аналитики и официальные лица заявили, что вторжение дронов РФ в Польшу разоблачило пробелы в способности Европы и НАТО защищаться от беспилотников, хотя польские и силы НАТО сбили несколько из них.

