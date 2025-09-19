УКР
ЄС планує створити "стіну дронів" на східному кордоні. Україну запросять до проєкту

Стіна дронів

Європейський комісар Андрюс Кубілюс проведе переговори щодо створення системи безпілотного захисту східного кордону ЄС і бачить у ній участь України. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Зазначається,  що конференція має відбутися наступного тижня. У ній візьмуть участь міністри оборони країн Східної Європи, а також представник України, який може поділитися досвідом війни.

"Ми дійсно хочемо рухатися вперед з дуже інтенсивними та ефективними підготовками, щоб почати заповнювати цю прогалину, яка є для нас дуже небезпечною... так швидко, як це можливо", – сказав Кубілюс.

Він повідомив, що деякі країни Європейського Союзу вже обговорювали ідею створення лінії оборони проти дронів до вторгнення російських безпілотників в Польщу минулого тижня, і виконавчий орган ЄС тепер хоче швидко втілити цю концепцію в життя.

Аналітики та офіційні особи заявили, що вторгнення дронів РФ в Польщу викрило прогалини в здатності Європи та НАТО захищатися від безпілотників, хоча польські та сили НАТО збили кілька з них.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина заявляє, що не хоче втягування у війну в Україні, але бере кредит від ЄС на оборону, - Кубілюс

Автор: 

захист (176) Кубілюс Андрюс (73) дрони (5638)
тимчасовий захист для європейців буде відкритий в країнах " африканської співдружності".
19.09.2025 08:23 Відповісти
Ви для початку створіть "стіну від мігрантів" бо бось що якщо цього не зробите то скоро "стіна дронів" вам не знадобиться.
19.09.2025 08:40 Відповісти
Болваны,лучшая защита это нападение,стена будет - пролетят через потолок.
19.09.2025 08:52 Відповісти
Європейський комісар Андрюс Кубілюс проведе переговори щодо створення системи безпілотного захисту східного кордону ЄС і бачить у ній участь України. Україні варто допомагати ЄС.РІВНО ТАК САМО .ЯК ВОНО ДОПОМАГАЄ УКРАЇНІ....АБО ПРИЙМАЄТЕ УКРАЇНУ В ЄС.ТОДІ ДОПОМАГАЄМО,А ЯКЩО НІ ,ТОДІ УКРАЇНА ДОВГО І НУДНО МАЄ РОЗГЛЯДАТИ ПИТАННЯ ПРО УЧАСТЬ (ТАК ЯК ЄС ДО СЬОГОДНІ 3,14ЗДИТЬ ЩОДНЯ.А ВІЗ СТОЇТЬ НА МІСЦІ)
19.09.2025 10:03 Відповісти
 
 