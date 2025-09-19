ЄС планує створити "стіну дронів" на східному кордоні. Україну запросять до проєкту

Європейський комісар Андрюс Кубілюс проведе переговори щодо створення системи безпілотного захисту східного кордону ЄС і бачить у ній участь України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Зазначається, що конференція має відбутися наступного тижня. У ній візьмуть участь міністри оборони країн Східної Європи, а також представник України, який може поділитися досвідом війни.

"Ми дійсно хочемо рухатися вперед з дуже інтенсивними та ефективними підготовками, щоб почати заповнювати цю прогалину, яка є для нас дуже небезпечною... так швидко, як це можливо", – сказав Кубілюс.

Він повідомив, що деякі країни Європейського Союзу вже обговорювали ідею створення лінії оборони проти дронів до вторгнення російських безпілотників в Польщу минулого тижня, і виконавчий орган ЄС тепер хоче швидко втілити цю концепцію в життя.

Аналітики та офіційні особи заявили, що вторгнення дронів РФ в Польщу викрило прогалини в здатності Європи та НАТО захищатися від безпілотників, хоча польські та сили НАТО збили кілька з них.

