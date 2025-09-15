УКР
Новини Угорщина проти підтримки України
Угорщина заявляє, що не хоче втягування у війну в Україні, але бере кредит від ЄС на оборону, - Кубілюс

Кубілюс засудив позицію Угорщини щодо війни в Україні

Угорщина стверджує, що не хоче бути втягнутою у російсько-українську війну і тому нібито не підтримує Україну, але одночасно намагається розвивати свою оборону, аби захиститися від агресії РФ.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, інформує Цензор.НЕТ.

"Звичайно, ми хочемо уникнути війни на нашій території, але як можна уникнути війни, якщо не розвивати оборонний потенціал? Важливо та цікаво, що коли ми говоримо про позики SAFE та про 150 мільярдів євро, ці гроші беруть не лише прикордонні країни, такі як країни Балтії чи Польща", - зазначив єврокомісар.

Кубілюс згадав, що такі країни, як Італія та Франція також оформили заявки на позики SAFE, і це ж зробила й Угорщина, яка відкрито критикувала нещодавню промову про стан справ у ЄС президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яка, на думку Будапешта, виявилася занадто войовничою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми закликаємо Угорщину скасувати вето щодо початку переговорів України про вступ в ЄС, - Сікорський

"Угорщина каже, що не хоче бути втягнутою у війну і тому не підтримує Україну тощо. Але вони беруть досить велику суму грошей на розвиток свого оборонного потенціалу – щоб захиститися від кого? Вони насправді думають так само – щоб захиститися від Путіна", - наголосив він.

"Якщо ви хочете уникнути війни на своїй території, вам потрібно бути готовими захищатися, і це спосіб стримати війну", - сказав єврокомісар, додавши, що лідерство фон дер Ляєн у цьому питанні дозволяє Євросоюзу швидко просуватися щодо зміцнення оборонних спроможностей.

Читайте також: Угорщина подала на ЄС до суду через використання заморожених активів РФ для допомоги Україні

Угорщина (2471) Кубілюс Андрюс (70) війна в Україні (6164)
Вітьок дві цицьки смокче, аж за вухами тріщить. Правильно, лохів треба доїти.
показати весь коментар
15.09.2025 18:50 Відповісти
Это мАдяры от Украины собрались "защищаться" за деньги ЕС...
показати весь коментар
15.09.2025 18:52 Відповісти
Швидше вони хотять грошей на мілітаризацію, але не для захисту від путіна, а щоб потім йти на Україну і відкушувати куски.
показати весь коментар
15.09.2025 18:52 Відповісти
"Якщо ви хочете уникнути війни на своїй території, вам потрібно бути готовими захищатися, і це спосіб стримати війну", - сказав єврокомісар...
Але 73% дебілів вирішили заглянуть в глаза, дагаваріцца пасрєдінє і взагалі, маринувати шашлики.
Результат того колективного безумства ось він, за вікном. Але ті ідоти і сьогодні того не бачать...
показати весь коментар
15.09.2025 18:52 Відповісти
Якби 73% українців у другому турі не проголосували б за Зе, то Україна зараз була б частиною кацапського регіону.
показати весь коментар
15.09.2025 18:58 Відповісти
Якбитологія - наука поважна. Особливо, коли треба топити за Зєльонкіна. Бо без би та якби про нього нічого доброго не скажеш.
показати весь коментар
15.09.2025 19:12 Відповісти
Чиновник відповідальний за оборону ЄС не повинен вести себе як троль. Що за клоунів набрала комісарка.
показати весь коментар
15.09.2025 19:01 Відповісти
Ага, чули, чули ...
Політичний директор угорського прем'єра Балаж Орбан (він не є родичем Віктора Орбана), заявив цього тижня в інтерв'ю сайту Mandiner, що Президент України Володимир Зеленський нібито діяв безвідповідально, вирішивши протистояти вторгненню РФ у лютому 2022 року, спричинивши війну, що призвела до багатьох смертей.
"З огляду на 1956 рік ми, мабуть, не зробили б те, що зробив Президент Зеленський 2,5 роки тому, оскільки це безвідповідально, оскільки ми бачимо, що він ввів свою країну в оборонну війну, через що багато втрачених життів та втрачених територій", - сказав Балаж.
показати весь коментар
15.09.2025 19:06 Відповісти
Балаж хотів шоб ми зразу все віддали
показати весь коментар
15.09.2025 19:14 Відповісти
у мудяр нема логіки у їх заявах
показати весь коментар
15.09.2025 19:15 Відповісти
Одна справа плюватися лайном на замовлення Роісі, а інша отримувати грошики від ЄС та НАТО на оборону.

От доти доки ЄС та НАТО будуть дозволяти Орбану сидіти на двох стільцях одночасно цей цирк не скінчиться.

Повинно бути так:
Підтримуєш кацапів - ****** нах з ЄС та НАТО до кацапів.
Підтримуєш ЄС та НАТО - закрий пельку і роби, що скажуть. Бо тобі за це гроші дають.
показати весь коментар
15.09.2025 19:34 Відповісти
Які різниця на що брати кредит, якщо мета розпил.
показати весь коментар
15.09.2025 20:20 Відповісти
хороша штука брати кредит.
Якщо ти при владі.
Береш ти , а віддають вже інші.
Якщо що ти дивишся телячими очима.
Піпець, невже мадяри стерплять.
показати весь коментар
15.09.2025 20:55 Відповісти
 
 