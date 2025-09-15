Угорщина заявляє, що не хоче втягування у війну в Україні, але бере кредит від ЄС на оборону, - Кубілюс

Угорщина стверджує, що не хоче бути втягнутою у російсько-українську війну і тому нібито не підтримує Україну, але одночасно намагається розвивати свою оборону, аби захиститися від агресії РФ.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, інформує Цензор.НЕТ.

"Звичайно, ми хочемо уникнути війни на нашій території, але як можна уникнути війни, якщо не розвивати оборонний потенціал? Важливо та цікаво, що коли ми говоримо про позики SAFE та про 150 мільярдів євро, ці гроші беруть не лише прикордонні країни, такі як країни Балтії чи Польща", - зазначив єврокомісар.

Кубілюс згадав, що такі країни, як Італія та Франція також оформили заявки на позики SAFE, і це ж зробила й Угорщина, яка відкрито критикувала нещодавню промову про стан справ у ЄС президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яка, на думку Будапешта, виявилася занадто войовничою.

"Угорщина каже, що не хоче бути втягнутою у війну і тому не підтримує Україну тощо. Але вони беруть досить велику суму грошей на розвиток свого оборонного потенціалу – щоб захиститися від кого? Вони насправді думають так само – щоб захиститися від Путіна", - наголосив він.

"Якщо ви хочете уникнути війни на своїй території, вам потрібно бути готовими захищатися, і це спосіб стримати війну", - сказав єврокомісар, додавши, що лідерство фон дер Ляєн у цьому питанні дозволяє Євросоюзу швидко просуватися щодо зміцнення оборонних спроможностей.

