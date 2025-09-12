УКР
Новини Членство України в ЄС Позиція Угорщини щодо членства України в ЄС
Ми закликаємо Угорщину скасувати вето щодо початку переговорів України про вступ в ЄС, - Сікорський

Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Угорщину зняти вето щодо переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

Про це польський міністр сказав під час пресконференції зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою у Києві, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Сікорський заявив, що Польща буде тісно співпрацювати з датським головуванням у ЄС, щоб розширення Євросоюзу за рахунок Молдови та України залишалося пріоритетом на порядку денному.

"Ми закликаємо Угорщину скасувати вето щодо початку переговорів щодо першого кластера. Ми з нетерпінням чекаємо на прийняття України до сім'ї ЄС",- сказав очільник МЗС Польщі.

Він також наголосив, що лише скоординований тиск на Угорщину може принести результати.

Орбана цим не проймеш - хіба в табло зарядити!
12.09.2025 19:13 Відповісти
не зарядити, а навпаки - розрядити
12.09.2025 19:22 Відповісти
Ось НЕ потрібно спішити НІ з єс, НІ з ната!!!!!!!
Вєта - це вєта!!!!!!! Це дуже серйозно!!!!!
Хай так і буде!!!!!!!
12.09.2025 19:31 Відповісти
Що за таежний переживаєш?
12.09.2025 19:40 Відповісти
Дякуємо, пане Радославе, за Вашу безкомпромісну позицію по підтримці України!

.
12.09.2025 19:41 Відповісти
Та не закликати треба.
******* розуміють лише мову сили і невблаганного натиску. А зі слабкими киаїнами ******* поводять себе зухвало. З мадярськими виродками може діяти лише принцип асиметричної відповіді на їх зухвалість:
1) роздають мадярські паспорти у Виноградові - у відповідь на це провести спецоперацію СБУ і затримати всю агентурну мережу мадярських свинособак на Закарпатті, і засудити за держ зраду на довічне з конфіскацією.
2) Стають на шляху Євроінтеграції Украни - подавати на уйобків в міжнародний кримінальний суд за злочини проти людяності, здійснені мадярськими поплічниками німецьких нацистів під час Другої світової. Виставити виродкам мільярдні рахунки в якості репарацій.
Чуєш собачу мадярську мову - бий в морду. Іншої мови ці кремлівські холуї не розуміють
12.09.2025 19:44 Відповісти
https://telegram.me/share/url?text=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B2%20%D0%9E%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%84%D0%A1&url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F1094556-tramp-poprosiv-orbana-znati-veto-na-peregovori-pro-vstup-ukraini-do-es%2F%3Futm_source%3Dtelegram%26utm_medium%3Dps Що на це сказав орбан?

Президент США Дональд Трамп 18 серпня провів телефонну розмову з премʼєр-міністром https://suspilne.media/tag/ugorsina/ Угорщини Віктором Орбаном. Трамп попросив Орбана перестати блокувати відкриття переговорів щодо членства України у Євросоюзі.

Про це https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-08-19/after-putin-call-trump-rang-orban-over-ukraine-eu-membership?srnd=homepage-europe повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.
12.09.2025 19:46 Відповісти
Той жирний поц розуміє тільки одну мову - пі*дюліну та і ту від трУмпа.
Але ця дичина з "умовляннями" такого "упиря на системі" тільки розігріває того хитрови*баного угорського маланця.
12.09.2025 21:13 Відповісти
 
 