Ми закликаємо Угорщину скасувати вето щодо початку переговорів України про вступ в ЄС, - Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Угорщину зняти вето щодо переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

Про це польський міністр сказав під час пресконференції зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою у Києві, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Сікорський заявив, що Польща буде тісно співпрацювати з датським головуванням у ЄС, щоб розширення Євросоюзу за рахунок Молдови та України залишалося пріоритетом на порядку денному.

"Ми закликаємо Угорщину скасувати вето щодо початку переговорів щодо першого кластера. Ми з нетерпінням чекаємо на прийняття України до сім'ї ЄС",- сказав очільник МЗС Польщі.

Він також наголосив, що лише скоординований тиск на Угорщину може принести результати.

