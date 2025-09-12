Мы призываем Венгрию отменить вето на начало переговоров Украины о вступлении в ЕС, - Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Венгрию снять вето относительно переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.
Об этом польский министр сказал во время пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.
Сикорский заявил, что Польша будет тесно сотрудничать с датским председательством в ЕС, чтобы расширение Евросоюза за счет Молдовы и Украины оставалось приоритетом на повестке дня.
"Мы призываем Венгрию отменить вето относительно начала переговоров по первому кластеру. Мы с нетерпением ждем принятия Украины в семью ЕС",- сказал глава МИД Польши.
Он также отметил, что только скоординированное давление на Венгрию может принести результаты.
Вєта - це вєта!!!!!!! Це дуже серйозно!!!!!
Хай так і буде!!!!!!!
.
******* розуміють лише мову сили і невблаганного натиску. А зі слабкими киаїнами ******* поводять себе зухвало. З мадярськими виродками може діяти лише принцип асиметричної відповіді на їх зухвалість:
1) роздають мадярські паспорти у Виноградові - у відповідь на це провести спецоперацію СБУ і затримати всю агентурну мережу мадярських свинособак на Закарпатті, і засудити за держ зраду на довічне з конфіскацією.
2) Стають на шляху Євроінтеграції Украни - подавати на уйобків в міжнародний кримінальний суд за злочини проти людяності, здійснені мадярськими поплічниками німецьких нацистів під час Другої світової. Виставити виродкам мільярдні рахунки в якості репарацій.
Чуєш собачу мадярську мову - бий в морду. Іншої мови ці кремлівські холуї не розуміють
Президент США Дональд Трамп 18 серпня провів телефонну розмову з премʼєр-міністром https://suspilne.media/tag/ugorsina/ Угорщини Віктором Орбаном. Трамп попросив Орбана перестати блокувати відкриття переговорів щодо членства України у Євросоюзі.
Про це https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-08-19/after-putin-call-trump-rang-orban-over-ukraine-eu-membership?srnd=homepage-europe повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.
Але ця дичина з "умовляннями" такого "упиря на системі" тільки розігріває того хитрови*баного угорського маланця.