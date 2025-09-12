РУС
Мы призываем Венгрию отменить вето на начало переговоров Украины о вступлении в ЕС, - Сикорский

сікорський

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Венгрию снять вето относительно переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Об этом польский министр сказал во время пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

Сикорский заявил, что Польша будет тесно сотрудничать с датским председательством в ЕС, чтобы расширение Евросоюза за счет Молдовы и Украины оставалось приоритетом на повестке дня.

"Мы призываем Венгрию отменить вето относительно начала переговоров по первому кластеру. Мы с нетерпением ждем принятия Украины в семью ЕС",- сказал глава МИД Польши.

Он также отметил, что только скоординированное давление на Венгрию может принести результаты.

Читайте также: Сибига обратился к Сийярто: Вместо споров в соцсетях давайте встретимся и проведем конструктивную дискуссию

Орбана цим не проймеш - хіба в табло зарядити!
12.09.2025 19:13 Ответить
не зарядити, а навпаки - розрядити
12.09.2025 19:22 Ответить
Ось НЕ потрібно спішити НІ з єс, НІ з ната!!!!!!!
Вєта - це вєта!!!!!!! Це дуже серйозно!!!!!
Хай так і буде!!!!!!!
12.09.2025 19:31 Ответить
Що за таежний переживаєш?
12.09.2025 19:40 Ответить
Дякуємо, пане Радославе, за Вашу безкомпромісну позицію по підтримці України!

.
12.09.2025 19:41 Ответить
Та не закликати треба.
******* розуміють лише мову сили і невблаганного натиску. А зі слабкими киаїнами ******* поводять себе зухвало. З мадярськими виродками може діяти лише принцип асиметричної відповіді на їх зухвалість:
1) роздають мадярські паспорти у Виноградові - у відповідь на це провести спецоперацію СБУ і затримати всю агентурну мережу мадярських свинособак на Закарпатті, і засудити за держ зраду на довічне з конфіскацією.
2) Стають на шляху Євроінтеграції Украни - подавати на уйобків в міжнародний кримінальний суд за злочини проти людяності, здійснені мадярськими поплічниками німецьких нацистів під час Другої світової. Виставити виродкам мільярдні рахунки в якості репарацій.
Чуєш собачу мадярську мову - бий в морду. Іншої мови ці кремлівські холуї не розуміють
12.09.2025 19:44 Ответить
https://telegram.me/share/url?text=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B2%20%D0%9E%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%84%D0%A1&url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F1094556-tramp-poprosiv-orbana-znati-veto-na-peregovori-pro-vstup-ukraini-do-es%2F%3Futm_source%3Dtelegram%26utm_medium%3Dps Що на це сказав орбан?

Президент США Дональд Трамп 18 серпня провів телефонну розмову з премʼєр-міністром https://suspilne.media/tag/ugorsina/ Угорщини Віктором Орбаном. Трамп попросив Орбана перестати блокувати відкриття переговорів щодо членства України у Євросоюзі.

Про це https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-08-19/after-putin-call-trump-rang-orban-over-ukraine-eu-membership?srnd=homepage-europe повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.
12.09.2025 19:46 Ответить
Той жирний поц розуміє тільки одну мову - пі*дюліну та і ту від трУмпа.
Але ця дичина з "умовляннями" такого "упиря на системі" тільки розігріває того хитрови*баного угорського маланця.
12.09.2025 21:13 Ответить
 
 