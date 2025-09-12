Мы призываем Венгрию отменить вето на начало переговоров Украины о вступлении в ЕС, - Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Венгрию снять вето относительно переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Об этом польский министр сказал во время пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

Сикорский заявил, что Польша будет тесно сотрудничать с датским председательством в ЕС, чтобы расширение Евросоюза за счет Молдовы и Украины оставалось приоритетом на повестке дня.

"Мы призываем Венгрию отменить вето относительно начала переговоров по первому кластеру. Мы с нетерпением ждем принятия Украины в семью ЕС",- сказал глава МИД Польши.

Он также отметил, что только скоординированное давление на Венгрию может принести результаты.

