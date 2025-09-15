Венгрия заявляет, что не хочет втягивания в войну в Украине, но берет кредит от ЕС на оборону, - Кубилюс
Венгрия утверждает, что не хочет быть втянутой в российско-украинскую войну и поэтому якобы не поддерживает Украину, но одновременно пытается развивать свою оборону, чтобы защититься от агрессии РФ.
Об этом в интервью Укринформу сказал еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, информирует Цензор.НЕТ.
"Конечно, мы хотим избежать войны на нашей территории, но как можно избежать войны, если не развивать оборонный потенциал? Важно и интересно, что когда мы говорим о займах SAFE и о 150 миллиардах евро, эти деньги берут не только приграничные страны, такие как страны Балтии или Польша", - отметил еврокомиссар.
Кубилюс вспомнил, что такие страны, как Италия и Франция также оформили заявки на займы SAFE, и это же сделала и Венгрия, которая открыто критиковала недавнюю речь о состоянии дел в ЕС президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая, по мнению Будапешта, оказалась слишком воинственной.
"Венгрия говорит, что не хочет быть втянутой в войну и поэтому не поддерживает Украину и тому подобное. Но они берут достаточно большую сумму денег на развитие своего оборонного потенциала - чтобы защититься от кого? Они на самом деле думают так же - чтобы защититься от Путина", - подчеркнул он.
"Если вы хотите избежать войны на своей территории, вам нужно быть готовыми защищаться, и это способ сдержать войну", - сказал еврокомиссар, добавив, что лидерство фон дер Ляйен в этом вопросе позволяет Евросоюзу быстро продвигаться по укреплению оборонных возможностей.
Джерело: https://censor.net/ua/n3574221
Але 73% дебілів вирішили заглянуть в глаза, дагаваріцца пасрєдінє і взагалі, маринувати шашлики.
Результат того колективного безумства ось він, за вікном. Але ті ідоти і сьогодні того не бачать...
Політичний директор угорського прем'єра Балаж Орбан (він не є родичем Віктора Орбана), заявив цього тижня в інтерв'ю сайту Mandiner, що Президент України Володимир Зеленський нібито діяв безвідповідально, вирішивши протистояти вторгненню РФ у лютому 2022 року, спричинивши війну, що призвела до багатьох смертей.
"З огляду на 1956 рік ми, мабуть, не зробили б те, що зробив Президент Зеленський 2,5 роки тому, оскільки це безвідповідально, оскільки ми бачимо, що він ввів свою країну в оборонну війну, через що багато втрачених життів та втрачених територій", - сказав Балаж.
От доти доки ЄС та НАТО будуть дозволяти Орбану сидіти на двох стільцях одночасно цей цирк не скінчиться.
Повинно бути так:
Підтримуєш кацапів - ****** нах з ЄС та НАТО до кацапів.
Підтримуєш ЄС та НАТО - закрий пельку і роби, що скажуть. Бо тобі за це гроші дають.
Якщо ти при владі.
Береш ти , а віддають вже інші.
Якщо що ти дивишся телячими очима.
Піпець, невже мадяри стерплять.