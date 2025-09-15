Венгрия заявляет, что не хочет втягивания в войну в Украине, но берет кредит от ЕС на оборону, - Кубилюс

Венгрия утверждает, что не хочет быть втянутой в российско-украинскую войну и поэтому якобы не поддерживает Украину, но одновременно пытается развивать свою оборону, чтобы защититься от агрессии РФ.

Об этом в интервью Укринформу сказал еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, информирует Цензор.НЕТ.

"Конечно, мы хотим избежать войны на нашей территории, но как можно избежать войны, если не развивать оборонный потенциал? Важно и интересно, что когда мы говорим о займах SAFE и о 150 миллиардах евро, эти деньги берут не только приграничные страны, такие как страны Балтии или Польша", - отметил еврокомиссар.

Кубилюс вспомнил, что такие страны, как Италия и Франция также оформили заявки на займы SAFE, и это же сделала и Венгрия, которая открыто критиковала недавнюю речь о состоянии дел в ЕС президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая, по мнению Будапешта, оказалась слишком воинственной.

"Венгрия говорит, что не хочет быть втянутой в войну и поэтому не поддерживает Украину и тому подобное. Но они берут достаточно большую сумму денег на развитие своего оборонного потенциала - чтобы защититься от кого? Они на самом деле думают так же - чтобы защититься от Путина", - подчеркнул он.

"Если вы хотите избежать войны на своей территории, вам нужно быть готовыми защищаться, и это способ сдержать войну", - сказал еврокомиссар, добавив, что лидерство фон дер Ляйен в этом вопросе позволяет Евросоюзу быстро продвигаться по укреплению оборонных возможностей.

