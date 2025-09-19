Міністри ЄС 26 вересня проведуть зустріч щодо створення "Стіни дронів": до обговорення можуть долучити й Україну, - ЗМІ

Наступної п'ятниці, 26 вересня, міністри країн Євросоюзу планують зустріч, щоб обговорити проєкт "Стіни дронів". До обговорення можуть долучити й представника українського уряду.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерела у дипломатичних колах ЄС, інформує Цензор.НЕТ.

Речник Європейської комісії Тома Реньє підтвердив, що робота над системою захисту від дронів триває. За його словами, це питання набуло особливої актуальності через інциденти з російськими дронами в Польщі та Румунії.

"Комісар Кубілюс учора зазначив, що продовжить роботу над створенням системи захисту від дронів, про яку також оголосила президентка фон дер Ляєн. Саме тому, що останні події ще раз підкреслили необхідність оборони прикордонних країн та України від потенційних атак",- сказав він.

Читайте також: ЄС планує створити "стіну дронів" на східному кордоні. Україну запросять до проєкту

Також Реньє додав, що для реалізації "Стіни дронів" може бути використаний інструмент SAFE, якщо держави-члени включать відповідні компоненти у свої національні плани, які мають подати до Єврокомісії до 30 листопада. Зазначається, що Україна також бере участь у цій програмі.

Раніше повідомлялося, що ЄС планує створити "стіну дронів" на східному кордоні. Україну запросять до проєкту .

Читайте також: "Стіна дронів" захистить і Євросоюз, і Україну, - Єврокомісія