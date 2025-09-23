УКР
Україна повинна брати участь у планах ЄС зі створення "стіни дронів", - Будріс

Індустрія дронів

Кястутіс Будріс про стіну дронів

Технології та бойовий досвід у сфері БПЛА дозволяють Україні взяти активну участь у створенні оборонної системи уздовж східних кордонів Євросоюзу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

"У нашій обороні ЄС є великі прогалини. Нам бракує відповідного обладнання, яке дозволило б нам виявляти дрони, стежити за ними, відстежувати їх, а потім знищувати. Нам цього бракує", - заявив Будріс на полях Генеральної Асамблеї ООН.

Він наголосив,  що Україна щоночі успішно бореться з атаками дронів та має інтегровані системи для протидії їм, тож її розробки можуть стати основою нової оборонної системи.

"Ми маємо принести цю технологію на передову і побудувати її там, побудувати її там, щоб вона була ефективною разом з українцями", – наголосив він.

Говорячи про вторгнення Росії в повітряний простір НАТО, Будріс зазначив, що Москва використовує вагання альянсу і дебати про те, як реагувати, щоб розширити сірі зони.

"Ми також маємо дуже чітко висловити і показати Росії, що подальша ескалація з її боку призведе до більш жорсткої реакції", – додав дипломат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міністри ЄС 26 вересня проведуть зустріч щодо створення "Стіни дронів": до обговорення можуть долучити й Україну, - ЗМІ

Ні хлопчики, спочатку Україна висловить занепокоєння, потім глибоке занепокоєння, потім скаже що буде ескалація і путін нападе і тільки потім може щось Україна буде робити. Ви ж так робите.
23.09.2025 09:19 Відповісти
НАТО і ЄС хочуть підписати договір про приєднання до української унії?
Зачекайте за дверима, ми подумаємо, любі європейці.
23.09.2025 09:58 Відповісти
 
 