Україна повинна брати участь у планах ЄС зі створення "стіни дронів", - Будріс

Технології та бойовий досвід у сфері БПЛА дозволяють Україні взяти активну участь у створенні оборонної системи уздовж східних кордонів Євросоюзу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

"У нашій обороні ЄС є великі прогалини. Нам бракує відповідного обладнання, яке дозволило б нам виявляти дрони, стежити за ними, відстежувати їх, а потім знищувати. Нам цього бракує", - заявив Будріс на полях Генеральної Асамблеї ООН.

Він наголосив, що Україна щоночі успішно бореться з атаками дронів та має інтегровані системи для протидії їм, тож її розробки можуть стати основою нової оборонної системи.

"Ми маємо принести цю технологію на передову і побудувати її там, побудувати її там, щоб вона була ефективною разом з українцями", – наголосив він.

Говорячи про вторгнення Росії в повітряний простір НАТО, Будріс зазначив, що Москва використовує вагання альянсу і дебати про те, як реагувати, щоб розширити сірі зони.

"Ми також маємо дуже чітко висловити і показати Росії, що подальша ескалація з її боку призведе до більш жорсткої реакції", – додав дипломат.

