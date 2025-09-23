РУС
248 2

Дания примет участие во встрече ЕС по "Стене дронов" после инцидента с БПЛА над Копенгагеном

Индустрия дронов

Стена дронов - Дания примет участие в переговорах с ЕС

Дания примет участие во встрече Евросоюза по созданию "Стены дронов" после инцидента с беспилотниками над Копенгагеном.

Об этом во время брифинга 23 сентября заявил спикер Европейской комиссии Тома Ренье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Для тех, кто все еще сомневался в необходимости создания "Стены дронов" в Европейском Союзе, вот еще один пример того, насколько это важно. Последние атаки в Румынии, Польше, Эстонии, а теперь и в Дании - четыре государства-члена стали мишенями. И именно поэтому мы будем работать над созданием этой защиты от дронов", - сказал Ренье.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Песков о заявлениях Дании о причастности РФ к инциденту с дронами: "Голословные обвинения"

Он добавил, что европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс встретится с семью пограничными государствами-членами. Украина также получила приглашение на эту встречу.

"Вот они: Эстония, Латвия, Финляндия, Литва, Польша, Румыния, Болгария. И теперь я могу добавить в этот список также Данию, конечно, кроме Украины", - добавил представитель ЕК.

Встреча состоится в пятницу, 26 сентября.

Читайте также: Премьер Фредериксен о дронах над аэропортом Дании: Нельзя исключать, что к этому причастна Россия

Ранее сообщалось, что вечером понедельника, 22 сентября, международный аэропорт Копенгагена в Дании временно приостановил работу из-за дронов в воздушном пространстве.

Премьер Дании Метте Фредериксен не исключает того, что к инциденту с дронами возле аэропорта Копенгагена причастна Россия.

Дания (638) Евросоюз (17603) дроны (4759)
Дроны призраки. Никто в целом городе не смог снять на телефон. Так же бесследно испарились. Сдается это была какая-то тупая шутка.
23.09.2025 16:59 Ответить
Зловили двох чумазих. Пускали дрони над військовою базою.
23.09.2025 17:01 Ответить
 
 