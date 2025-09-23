РУС
Премьер Фредериксен о дронах над аэропортом Дании: Нельзя исключать, что к этому причастна Россия

Дроны над аэропортом Дании. Что говорит премьер Фредерриксен?

Премьер Дании Метте Фредериксен не исключает того, что к инциденту с дронами возле аэропорта Копенгагена причастна Россия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DR.

"Я, во всяком случае, не могу никоим образом исключать, что это Россия. Мы наблюдаем ряд гибридных атак, диверсий и попыток диверсий. Что именно произошло в Дании, сейчас расследуют власти", - сказала она.

По словам Фредериксен, ситуацию следует рассматривать в более широком контексте.

"Мы видели дроны над Польшей, которых там не должно было быть, мы видели активность в Румынии, нарушение воздушного пространства Эстонии, мы имеем хакерскую атаку на европейские аэропорты в минувшие выходные, а теперь дроны в Дании и Норвегии", - пояснила премьер.

Это, подчеркнула она, является серьезной атакой на критическую инфраструктуру Дании.

Читайте: Инцидент с дронами: аэропорты Копенгагена и Осло уже возобновили работу

"Это обязательно нужно рассматривать в контексте всего остального, что происходит в Европе, - пока без возможности сделать какие-то выводы", - добавила премьер.

Также Фредериксен назвала возможные мотивы запуска беспилотников.

"Очевидно. Чтобы нарушить спокойствие и вызвать волновать. Чтобы создать беспокойство. Посмотреть, как далеко можно зайти и испытать границы", - подытожила она.

Ранее сообщалось, что вечером понедельника, 22 сентября, международный аэропорт Копенгагена в Дании временно приостановил работу из-за дронов в воздушном пространстве.

Читайте: Дронами, парализовавшими аэропорт Дании, руководил опытный оператор, - полиция страны

Дания (638) россия (97311) Фредериксен Метте (102)
,,не можна виключати"..... А хто?... дядя Вася?....
показать весь комментарий
23.09.2025 12:26 Ответить
Нєнєнє. Хіба таке колись було шоб кацапи направляли кудись свої дрони?
показать весь комментарий
23.09.2025 12:27 Ответить
Ховаючись від правди, можна наразитися на Кров!
На тінейджерів, стихнути акцію з дронами, не вдасться!!
Коригувальники прутіна, сидять в Данії!!
показать весь комментарий
23.09.2025 12:29 Ответить
Боягузлива Європа стане шукати в тому "український слід"... А Путін їм створить свою версію...
показать весь комментарий
23.09.2025 12:35 Ответить
Треба збивати і потім перевіряти з чого ця гидота зроблена .
показать весь комментарий
23.09.2025 12:37 Ответить
Коли настане час скинути на московщину бімбу і сказати
Ой, та ми є нечаянно. Не хотіли! Збій у системі. Воно само так полетіло
показать весь комментарий
23.09.2025 12:38 Ответить
"Можна не виключати" - так коректніше.
показать весь комментарий
23.09.2025 12:44 Ответить
Та там лаптями аж пре!
показать весь комментарий
23.09.2025 12:45 Ответить
вы европейские розовые соплежуи!вместо того чтобы адекватно ударить по вконец оборзевшей рашке вы жуёте сопли и выражаете озабоченность!тьфу на вас,импотентов!
показать весь комментарий
23.09.2025 13:01 Ответить
 
 