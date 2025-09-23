Премьер Фредериксен о дронах над аэропортом Дании: Нельзя исключать, что к этому причастна Россия

Премьер Дании Метте Фредериксен не исключает того, что к инциденту с дронами возле аэропорта Копенгагена причастна Россия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DR.

"Я, во всяком случае, не могу никоим образом исключать, что это Россия. Мы наблюдаем ряд гибридных атак, диверсий и попыток диверсий. Что именно произошло в Дании, сейчас расследуют власти", - сказала она.

По словам Фредериксен, ситуацию следует рассматривать в более широком контексте.

"Мы видели дроны над Польшей, которых там не должно было быть, мы видели активность в Румынии, нарушение воздушного пространства Эстонии, мы имеем хакерскую атаку на европейские аэропорты в минувшие выходные, а теперь дроны в Дании и Норвегии", - пояснила премьер.

Это, подчеркнула она, является серьезной атакой на критическую инфраструктуру Дании.

"Это обязательно нужно рассматривать в контексте всего остального, что происходит в Европе, - пока без возможности сделать какие-то выводы", - добавила премьер.

Также Фредериксен назвала возможные мотивы запуска беспилотников.

"Очевидно. Чтобы нарушить спокойствие и вызвать волновать. Чтобы создать беспокойство. Посмотреть, как далеко можно зайти и испытать границы", - подытожила она.

Ранее сообщалось, что вечером понедельника, 22 сентября, международный аэропорт Копенгагена в Дании временно приостановил работу из-за дронов в воздушном пространстве.

