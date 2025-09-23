Дронами, которые парализовали аэропорт Дании, управлял опытный оператор, - полиция страны

Полиция Дании сообщила, что дронами, из-за которых временно закрывали главный аэропорт страны, вероятно, управлял "опытный оператор".

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы пришли к выводу, что это был, как мы бы сказали, опытный оператор", - сказал начальник датской полиции Йенс Йесперсен.

По его словам, речь идет о человеке, который имел "возможности, желание и инструменты, чтобы таким образом продемонстрировать свои умения".

Аэропорты в Копенгагене и Осло были закрыты на несколько часов, десятки тысяч пассажиров не смогли лететь из-за перенаправления рейсов.

Ранее сообщалось, что вечером понедельника, 22 сентября, международный аэропорт Копенгагена в Дании временно приостановил работу из-за дронов в воздушном пространстве.

