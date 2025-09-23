Дронами, которые парализовали аэропорт Дании, управлял опытный оператор, - полиция страны
Полиция Дании сообщила, что дронами, из-за которых временно закрывали главный аэропорт страны, вероятно, управлял "опытный оператор".
Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы пришли к выводу, что это был, как мы бы сказали, опытный оператор", - сказал начальник датской полиции Йенс Йесперсен.
По его словам, речь идет о человеке, который имел "возможности, желание и инструменты, чтобы таким образом продемонстрировать свои умения".
Аэропорты в Копенгагене и Осло были закрыты на несколько часов, десятки тысяч пассажиров не смогли лететь из-за перенаправления рейсов.
Ранее сообщалось, что вечером понедельника, 22 сентября, международный аэропорт Копенгагена в Дании временно приостановил работу из-за дронов в воздушном пространстве.
Жителі Данії та Норвегії заявляють, що «точно щось бачили», але поки не можуть надати фото- чи відеозаписів об'єктів.
Гурвіник. Оце і все?
Буратіно. Нє. Вони політали туда-сюда, ну там всьо такоє, прилетіли і викинули його к ****, а чувак той після цього все на *** забув. Його питають: як тебе звуть, а він: "бе-е". Йому показують жінку, а він: "бе-е". (с) "Місце встрєчі ізмєніть ніззя, *****" Митець.
І бачите - це працює. Тому на Московії таке має бути постійно.
єдине рішення - тотальне стеження за всіма русскімі і тими кому русскіє платять