Новости Дроны над Данией
2 722 23

Дронами, которые парализовали аэропорт Дании, управлял опытный оператор, - полиция страны

Неизвестные дроны над Данией. Что говорят в полиции страны?

Полиция Дании сообщила, что дронами, из-за которых временно закрывали главный аэропорт страны, вероятно, управлял "опытный оператор".

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы пришли к выводу, что это был, как мы бы сказали, опытный оператор", - сказал начальник датской полиции Йенс Йесперсен.

По его словам, речь идет о человеке, который имел "возможности, желание и инструменты, чтобы таким образом продемонстрировать свои умения".

Аэропорты в Копенгагене и Осло были закрыты на несколько часов, десятки тысяч пассажиров не смогли лететь из-за перенаправления рейсов.

Ранее сообщалось, что вечером понедельника, 22 сентября, международный аэропорт Копенгагена в Дании временно приостановил работу из-за дронов в воздушном пространстве.

Топ комментарии
+3
Буратіно (страшним хрипким голосом). …і слухай, *****, от, *****, він смотрить, шо та ***** летить, кругом неї фари, лампи, там, всякі. А сама червоняста лампа мигає. А летить воно йому на город. От воно стало біля клуні і мига. Той мудак ****** туда. Жінка кричить. Він тіки так: спакойна, стара *****; а з цієї ***** така рука його - раз, а іди сюда, - запхали в НЛО і кудись полетіли до хріна на роги.
Гурвіник. Оце і все?
Буратіно. Нє. Вони політали туда-сюда, ну там всьо такоє, прилетіли і викинули його к ****, а чувак той після цього все на *** забув. Його питають: як тебе звуть, а він: "бе-е". Йому показують жінку, а він: "бе-е". (с) "Місце встрєчі ізмєніть ніззя, *****" Митець.
показать весь комментарий
23.09.2025 10:17 Ответить
+2
Дарма кацапи данців чіпляють. Нащадки вікінгів можуть шось втнуть.
показать весь комментарий
23.09.2025 10:04 Ответить
+2
І знову кацапи залякують ту країну, яка допомагає Україні - не мадярів чи словак. Але українці всі дружно виливають бруд якраз на керівництво цих країн і НАТО, що ніби вони не збивають кацапські дрони, літаки і не об'являють їм війну. Думаю, що ідіоти колись докричаться, що країни ЄС будуть собі залишати зброю для мобільних груп і ракети для систем ППО, а наші будуть збивати все саперними лопатами Кулеби і асфальтоукладчиками Боневтіка, яких він накупляв тисячі, замість систем ППО.
показать весь комментарий
23.09.2025 10:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Авжеж не школяр-"приколіст".
показать весь комментарий
23.09.2025 10:03 Ответить
Дарма кацапи данців чіпляють. Нащадки вікінгів можуть шось втнуть.
показать весь комментарий
23.09.2025 10:04 Ответить
Нехай для хоч для кацапських шкарлупок перекрию прохід.
показать весь комментарий
23.09.2025 10:06 Ответить
Не тобі вирішувати до кого лаптестан прийде в гості, а Європа хай чеши лоби.
показать весь комментарий
23.09.2025 10:08 Ответить
Не тобі вирішувати шо мені вирішувати а шо ні. Почухай свого лоба спочатку.
показать весь комментарий
23.09.2025 10:25 Ответить
Яки нащадки вікінгів? Там від нордів хиба що гостинність та сінегрія з толерантностю залишились, тої пасіонарної активності та агрессії вже давно не існуе. Европа пеззахістна та огидно миролюбна.
показать весь комментарий
23.09.2025 10:22 Ответить
Ми тут взагалі то про данців розмовляємо, а не про всю Європу. А ви звідки про Данію такі обізнані? Ви там хоч раз були?
показать весь комментарий
23.09.2025 10:24 Ответить
Господарі дозволяють пити каву в своїх оселях, неоднаразово користувався їхньою інфантільною доброзичлівістю. А иіг би й щось вкрасти з подвірья.
показать весь комментарий
23.09.2025 10:30 Ответить
То треба було вкрасти. Подивилися б шо буде. Мені один швед казав "поки нас ніхто не чіпає, ми білі і пухнасті. Але спробуйте до..батися до нас і ви побачите шо таке нащадки вікінгів".
показать весь комментарий
23.09.2025 10:50 Ответить
То він казав з великого переляку перед Вами, неодноразово бачив але не брав участі, як наше бидло зі Жмеренки пиз..ло ціх нащадків нордів, і нічого їм за це не було. Також бачив як наше бидло з Дрогобича пиз..ло поляків на їх жеж діскотеці а потім тягало гарненьких рудих полячок.
показать весь комментарий
23.09.2025 10:55 Ответить
Та нє, чого йому мене було боятися? А щодо українського бидла... просто подумайте, вони теж можуть бути нащадками вікінгів. Через Русь і конкретно через Київ проходив шлях із варяг у греки. Перші київські князі були вікінгами. Потім подивіться на давньоруських воїнів і знайдіть хоч якусь відмінність в вигляді і озброєнні від вікінгів.
показать весь комментарий
23.09.2025 10:59 Ответить
Так, так...Варяг від давньо шведського "вар" - " меч ", тобто людтна яка добре володіе мечем, але це було так давно...
показать весь комментарий
23.09.2025 11:04 Ответить
Багато з ними пиячив, то вони як спьяніють такі няшні та милі, обіймаються та цілуються, а я б по кацапсько москальськи міг би завжди скористуватися цім, та наробити вікінгам лиха.
показать весь комментарий
23.09.2025 10:33 Ответить
Стурбований пес у мого сусіда.
показать весь комментарий
23.09.2025 10:06 Ответить
Дрони зникли, і ми не знайшли жодного з них, - https://www.theguardian.com/world/2025/sep/23/drone-sightings-cause-disruption-delays-norway-denmark-airports спікер поліції Копенгагена

Жителі Данії та Норвегії заявляють, що «точно щось бачили», але поки не можуть надати фото- чи відеозаписів об'єктів.
показать весь комментарий
23.09.2025 10:09 Ответить
а ви надалі кацапів радісно приймайте, дозволяйте їм мітингувати з триколорами на "день пабєди" то буде ще не таке
показать весь комментарий
23.09.2025 10:17 Ответить
Буратіно (страшним хрипким голосом). …і слухай, *****, от, *****, він смотрить, шо та ***** летить, кругом неї фари, лампи, там, всякі. А сама червоняста лампа мигає. А летить воно йому на город. От воно стало біля клуні і мига. Той мудак ****** туда. Жінка кричить. Він тіки так: спакойна, стара *****; а з цієї ***** така рука його - раз, а іди сюда, - запхали в НЛО і кудись полетіли до хріна на роги.
Гурвіник. Оце і все?
Буратіно. Нє. Вони політали туда-сюда, ну там всьо такоє, прилетіли і викинули його к ****, а чувак той після цього все на *** забув. Його питають: як тебе звуть, а він: "бе-е". Йому показують жінку, а він: "бе-е". (с) "Місце встрєчі ізмєніть ніззя, *****" Митець.
показать весь комментарий
23.09.2025 10:17 Ответить
Сначала удивился, каким боком Гурвиник к Буратине) Потом возмутился) Еще, кто то напишет диссертацию на эту тему!
показать весь комментарий
23.09.2025 10:49 Ответить
Копенгаген і Осло? А Швеція що (Мальмьо хоча би)? Тут вже одним оператором не обійтись, це вже спланована діверсія, навіть видно москальські роги.
І бачите - це працює. Тому на Московії таке має бути постійно.
показать весь комментарий
23.09.2025 10:19 Ответить
І знову кацапи залякують ту країну, яка допомагає Україні - не мадярів чи словак. Але українці всі дружно виливають бруд якраз на керівництво цих країн і НАТО, що ніби вони не збивають кацапські дрони, літаки і не об'являють їм війну. Думаю, що ідіоти колись докричаться, що країни ЄС будуть собі залишати зброю для мобільних груп і ракети для систем ППО, а наші будуть збивати все саперними лопатами Кулеби і асфальтоукладчиками Боневтіка, яких він накупляв тисячі, замість систем ППО.
показать весь комментарий
23.09.2025 10:24 Ответить
Ну, ок, збивати, допустимо, ще не навчені, але що заважало заглушити ті дрони? Ну глушилки чи антидронні рушниці ж давно там є!
показать весь комментарий
23.09.2025 10:51 Ответить
Шукайте запах лаптєй. 100 пудово без них не обійшлось.
показать весь комментарий
23.09.2025 10:56 Ответить
дрони та мобілки використовують схожі діапазони радіочастот, тому пеленгувати трансівер оператора дрона важко, а він може ховатися в декількох кілометрах від літовища, при цьому свою мобілку він виключить, та ще й приїде з іншої країни

єдине рішення - тотальне стеження за всіма русскімі і тими кому русскіє платять
показать весь комментарий
23.09.2025 11:04 Ответить
 
 