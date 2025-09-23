Дронами, що паралізували аеропорт Данії, керував досвідчений оператор, - поліція країни

Поліція Данії повідомила, що дронами, через які тимчасово закривали головний аеропорт країни, ймовірно, керував "досвідчений оператор".

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми дійшли висновку, що це був, як ми б сказали, досвідчений оператор", - сказав начальник данської поліції Єнс Єсперсен.

За його словами, йдеться про людину, яка мала "можливості, бажання та інструменти, щоб таким чином продемонструвати свої вміння".

Аеропорти в Копенгагені та Осло були закриті на кілька годин, десятки тисяч пасажирів не змогли летіти через перенаправлення рейсів.

Раніше повідомлялось, що ввечері понеділка, 22 вересня, міжнародний аеропорт Копенгагена в Данії тимчасово призупинив роботу через дрони в повітряному просторі.

