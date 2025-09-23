УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9010 відвідувачів онлайн
Новини Дрони над Данією
1 839 15

Дронами, що паралізували аеропорт Данії, керував досвідчений оператор, - поліція країни

Невідомі дрони над Данією. Що кажуть в поліції країни?

Поліція Данії повідомила, що дронами, через які тимчасово закривали головний аеропорт країни, ймовірно, керував "досвідчений оператор".

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми дійшли висновку, що це був, як ми б сказали, досвідчений оператор", - сказав начальник данської поліції Єнс Єсперсен.

За його словами, йдеться про людину, яка мала "можливості, бажання та інструменти, щоб таким чином продемонструвати свої вміння".

Аеропорти в Копенгагені та Осло були закриті на кілька годин, десятки тисяч пасажирів не змогли летіти через перенаправлення рейсів.

Раніше повідомлялось, що ввечері понеділка, 22 вересня, міжнародний аеропорт Копенгагена в Данії тимчасово призупинив роботу через дрони в повітряному просторі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вибухи пролунали у Москві та Підмосков’ї: триває масована атака безпілотників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Данія (839) дрони (5660)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Дарма кацапи данців чіпляють. Нащадки вікінгів можуть шось втнуть.
показати весь коментар
23.09.2025 10:04 Відповісти
+1
Стурбований пес у мого сусіда.
показати весь коментар
23.09.2025 10:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Авжеж не школяр-"приколіст".
показати весь коментар
23.09.2025 10:03 Відповісти
Дарма кацапи данців чіпляють. Нащадки вікінгів можуть шось втнуть.
показати весь коментар
23.09.2025 10:04 Відповісти
Нехай для хоч для кацапських шкарлупок перекрию прохід.
показати весь коментар
23.09.2025 10:06 Відповісти
Не тобі вирішувати до кого лаптестан прийде в гості, а Європа хай чеши лоби.
показати весь коментар
23.09.2025 10:08 Відповісти
Не тобі вирішувати шо мені вирішувати а шо ні. Почухай свого лоба спочатку.
показати весь коментар
23.09.2025 10:25 Відповісти
Яки нащадки вікінгів? Там від нордів хиба що гостинність та сінегрія з толерантностю залишились, тої пасіонарної активності та агрессії вже давно не існуе. Европа пеззахістна та огидно миролюбна.
показати весь коментар
23.09.2025 10:22 Відповісти
Ми тут взагалі то про данців розмовляємо, а не про всю Європу. А ви звідки про Данію такі обізнані? Ви там хоч раз були?
показати весь коментар
23.09.2025 10:24 Відповісти
Господарі дозволяють пити каву в своїх оселях, неоднаразово користувався їхньою інфантільною доброзичлівістю. А иіг би й щось вкрасти з подвірья.
показати весь коментар
23.09.2025 10:30 Відповісти
Багато з ними пиячив, то вони як спьяніють такі няшні та милі, обіймаються та цілуються, а я б по кацапсько москальськи міг би завжди скористуватися цім, та наробити вікінгам лиха.
показати весь коментар
23.09.2025 10:33 Відповісти
Стурбований пес у мого сусіда.
показати весь коментар
23.09.2025 10:06 Відповісти
Дрони зникли, і ми не знайшли жодного з них, - https://www.theguardian.com/world/2025/sep/23/drone-sightings-cause-disruption-delays-norway-denmark-airports спікер поліції Копенгагена

Жителі Данії та Норвегії заявляють, що «точно щось бачили», але поки не можуть надати фото- чи відеозаписів об'єктів.
показати весь коментар
23.09.2025 10:09 Відповісти
а ви надалі кацапів радісно приймайте, дозволяйте їм мітингувати з триколорами на "день пабєди" то буде ще не таке
показати весь коментар
23.09.2025 10:17 Відповісти
Буратіно (страшним хрипким голосом). …і слухай, *****, от, *****, він смотрить, шо та ***** летить, кругом неї фари, лампи, там, всякі. А сама червоняста лампа мигає. А летить воно йому на город. От воно стало біля клуні і мига. Той мудак ****** туда. Жінка кричить. Він тіки так: спакойна, стара *****; а з цієї ***** така рука його - раз, а іди сюда, - запхали в НЛО і кудись полетіли до хріна на роги.
Гурвіник. Оце і все?
Буратіно. Нє. Вони політали туда-сюда, ну там всьо такоє, прилетіли і викинули його к ****, а чувак той після цього все на *** забув. Його питають: як тебе звуть, а він: "бе-е". Йому показують жінку, а він: "бе-е". (с) "Місце встрєчі ізмєніть ніззя, *****" Митець.
показати весь коментар
23.09.2025 10:17 Відповісти
Копенгаген і Осло? А Швеція що (Мальмьо хоча би)? Тут вже одним оператором не обійтись, це вже спланована діверсія, навіть видно москальські роги.
І бачите - це працює. Тому на Московії таке має бути постійно.
показати весь коментар
23.09.2025 10:19 Відповісти
І знову кацапи залякують ту країну, яка допомагає Україні - не мадярів чи словак. Але українці всі дружно виливають бруд якраз на керівництво цих країн і НАТО, що ніби вони не збивають кацапські дрони, літаки і не об'являють їм війну. Думаю, що ідіоти колись докричаться, що країни ЄС будуть собі залишати зброю для мобільних груп і ракети для систем ППО, а наші будуть збивати все саперними лопатами Кулеби і асфальтоукладчиками Боневтіка, яких він накупляв тисячі, замість систем ППО.
показати весь коментар
23.09.2025 10:24 Відповісти
 
 