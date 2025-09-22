УКР
12 112 48

Вибухи пролунали у Москві та Підмосков’ї: триває масована атака безпілотників. ФОТО

Увечері 22 вересня столиця РФ Москва та Московська область опинилися під атакою невідомих безпілотників. Пролунало щонайменше 10 вибухів.

Про це пишуть російські ЗМІ та повідомляє мер Москви Сергій Собянін, передає Цензор.НЕТ.

За даними росіян, усього над Москвою російська ППО збила до 9 дронів, відбиваючи атаку безпілотників.

Про роботу ППО також повідомляють мешканці підмосковних Нахабіно і Зеленограда. Повітряний простір над Москвою досі закритий.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дрони атакували Дзержинськ у Нижегородській області. Вибухи також лунали у Підмосков’ї

Москва та Підмосков'я під атакою дронів 22 вересня
Москва та Підмосков'я під атакою дронів 22 вересня

Собянін стверджує, що "попередньо пошкоджень немає", проте на місцях "працюють екстрені служби".

Небо над Москвою повністю закрите, у столичних аеропортах оголошений план "Килим".

"Аеропорти московського регіону — Шереметьєво, Внуково, Домодєдово і Жуковський не відправляють і не приймають літаки", - повідомили в Росавіації.

За даними телеграм-канал Baza, у Шереметьєво затримуються 9 рейсів, у Внуково – 6, у Домодєдово – 3.

Читайте також: Хмарочоси "Москва-Сіті" почали готувати до ударів українських дронів, співробітників відправляють додому, – росЗМІ

Москва та Підмосков'я під атакою дронів 22 вересня

+45
До сраки... краще б ці беспілотники розїбали ще один НпЗ а не робили порожній медійний шум в Москві.. перекрийте пдарам бензиновий вентиль і мацква здохне сама...
показати весь коментар
22.09.2025 20:17 Відповісти
+33
От якби сотню ракет по мордору запустити,ото б була свистопляска!!!!!
показати весь коментар
22.09.2025 20:16 Відповісти
+32
Хотілося би побільше знищення кацапні але нажаль нічого толкового знову не передбачається. Тільки побиті вікна та поломані дахи заради зеленого піару. Де фламінго? Де 3000 балістичних ракет? Риторичні питання.
показати весь коментар
22.09.2025 20:20 Відповісти
На болотах двіжуха...
показати весь коментар
22.09.2025 20:15 Відповісти
На московію зійшов благодатний вогонь з Мирної України, за злочини ********** в Україні, з 2014 року!
Усе просто і зрозуміло!! Фламінго, уже міндіч доробляє з аброхамієм, в таємному гаражі!?!?
показати весь коментар
22.09.2025 20:58 Відповісти
Так кажуть шо вже переробили, тільки перфарбувати залишилось. А з ХВарбою подрядсікі пАдвЄлі. Ше не підвезли...
показати весь коментар
22.09.2025 21:19 Відповісти
пан Мадяр ще й міністр...

"Тіхіх подмосковних вєчєров"

.
показати весь коментар
22.09.2025 21:23 Відповісти
Кремль вимолює атомну боєголовку !!!
показати весь коментар
22.09.2025 20:15 Відповісти
От якби сотню ракет по мордору запустити,ото б була свистопляска!!!!!
показати весь коментар
22.09.2025 20:16 Відповісти
Ви мабуть мали на увазі тисячі балістики та новенькі "Фламінго", якими слугориги хизувалися по шмарафону і їздили по вухах зеленій худобі 73%?
показати весь коментар
22.09.2025 20:29 Відповісти
До сраки... краще б ці беспілотники розїбали ще один НпЗ а не робили порожній медійний шум в Москві.. перекрийте пдарам бензиновий вентиль і мацква здохне сама...
показати весь коментар
22.09.2025 20:17 Відповісти
Ну не скажи. Траспортний колапс і пару мільйонів обісраних кацапів теж мають немаленький ефект.
показати весь коментар
22.09.2025 20:48 Відповісти
Ну правиль но ж.
Нахіба твою "матушку мАсквУ" бомбити?
А може тому що там є цікаві цілі?
Он як в травні цього року)))
показати весь коментар
22.09.2025 21:15 Відповісти
краще-некраще... маскавітам, чєсним гражданам, пох нпз... а от коли цегла на власну голову впаде - вже буде не пох--- ждем рєвалюциі.
показати весь коментар
22.09.2025 21:25 Відповісти
Цегла пох. для них бо вона впаде на одного якогось пдара... А от бензина не буде у всіх... І це для них *******.
показати весь коментар
22.09.2025 22:16 Відповісти
Тренувальна пристрілка на приціл.
показати весь коментар
22.09.2025 20:18 Відповісти
Хотілося би побільше знищення кацапні але нажаль нічого толкового знову не передбачається. Тільки побиті вікна та поломані дахи заради зеленого піару. Де фламінго? Де 3000 балістичних ракет? Риторичні питання.
показати весь коментар
22.09.2025 20:20 Відповісти
Ну як де? Там, де мільярд дерев і смартфони для пенсів.
показати весь коментар
22.09.2025 20:28 Відповісти
... по дорозі з Одеси на Ізмаїл...
показати весь коментар
22.09.2025 20:42 Відповісти
Зрозуміло де - в альтернативній реальності, яка існує виключно в залишках мозку хрипатого наркомана
показати весь коментар
22.09.2025 21:37 Відповісти
Це добре, але...
Ми все ще чекаємо на московії "невідомі ракети"!
Крилаті та балістичні.
Бо, 800 кг вибухівки, це вам не 40 кг - а у 20 разів більше!
показати весь коментар
22.09.2025 20:21 Відповісти
Ви серйозно вірите в якісь ракети?
показати весь коментар
22.09.2025 20:25 Відповісти
Так офіційно ж повідомлялося! По 50 штук на місяць роблять! Невже брехня?
показати весь коментар
22.09.2025 20:33 Відповісти
Невже зелесрань бреше? Адже унітаз міндіча не може брехати
показати весь коментар
22.09.2025 20:47 Відповісти
Вже по 50?! Завтра Трамп буде на колінах повзати, благаючи поділитись технологіями. 🤣
показати весь коментар
22.09.2025 21:05 Відповісти
Small Jerboa вірить, бо дурний зєлєбобік
показати весь коментар
22.09.2025 20:34 Відповісти
Ось ТИ як раз, розписується, що дурник.
Бо не зрозумів мій простий посил.
показати весь коментар
22.09.2025 20:41 Відповісти
Я вірю, що за будь який пи***ж потрібно ВІДПОВІДАТИ!
І нагадую, що "ніщо не забуте"...
показати весь коментар
22.09.2025 20:39 Відповісти
Так,асфальтом на ню,асфальтом. Щоби все кругом в московії почорніло.
Асфальт-покрутіше ракет,якщо його вибрали замість ракетної програми.
показати весь коментар
22.09.2025 20:54 Відповісти
І які пошкодження від атак-то не повідомляють,окрім мерамоскви.А здалось би аналогічно,як касапи по КМ в Києві.
показати весь коментар
22.09.2025 20:21 Відповісти
Сумно,що всі давно зрозуміли факт,що це лише черговий піар зелесволоти, а зелесволота продовжує сцяти в очі.
показати весь коментар
22.09.2025 20:24 Відповісти
Пам'ятник Невідомому Безпілотнику...
показати весь коментар
22.09.2025 20:27 Відповісти
От якби обідом полетіли ті самі фламінго.
показати весь коментар
22.09.2025 20:27 Відповісти
Супер!
"Небо над Москвою повністю закрите, у столичних аеропортах оголошений план "Килим". "
Навіть якшо нікуди не попадуть, в кацапів вже неіпічні втрати бабла. А може ж і долетить шось кудись!
показати весь коментар
22.09.2025 20:32 Відповісти
А може на день по одному запускати, щоб у них в тому килимі клопи завелись? Бо 10 - то таке, все одно зіб'ють.
показати весь коментар
22.09.2025 21:09 Відповісти
За один мабудь закривати не будуть. А от чому не засилають по 10 кожен день? Може томк шо нема?
показати весь коментар
22.09.2025 21:11 Відповісти
Начебто колись закривали аеропорт, коли помітили один FPV. А 10 далекобійних на день скоріше за все нема. Або якись інші причини.
показати весь коментар
22.09.2025 21:16 Відповісти
"Moskau, Moskau, komm, wir tanzen auf dem Tisch
Bis der Tisch zusammenbricht, ha-ha-ha-ha-ha.."
показати весь коментар
22.09.2025 20:33 Відповісти
"По предварительной информации, повреждений нет" - все що треба знати про цю атаку
показати весь коментар
22.09.2025 20:50 Відповісти
Та звісно у нашваберних кацапів "павріждєній нєт, патєрь нєт, абломкі, хлапкі".... "віримо".
показати весь коментар
22.09.2025 21:47 Відповісти
ольгіно ідьот нах!

Ваши утирки завжди розказують "всє целі сбіти, но коє гдє мєстамі упалі обломкі і загорєлась трава
показати весь коментар
22.09.2025 22:05 Відповісти
Ой-ой-ой! І хто б це міг таке зробити? Та ще й після таких грізних бебекань самого Пуйла!
показати весь коментар
22.09.2025 20:54 Відповісти
показати весь коментар
22.09.2025 21:08 Відповісти
Ну, якщо "экстренные службы работают на местах" то поплескаємо мешканцям цих місць - ви того варті!
показати весь коментар
22.09.2025 21:10 Відповісти
Може хто знає, чому в рашці місто називається "нахабіно"?! За логікою має бути "наглово"
показати весь коментар
22.09.2025 21:13 Відповісти
Теж хотів про це написати. Може там якогось кцпа на хаб замість пляшки посадили?
Це хаб　ー＞
показати весь коментар
22.09.2025 21:21 Відповісти
Йой!
Скільки ж тут кацапів набігло у коментах?
І це ще на всі. Ну не подобається їм ідея бомбити центри прийняття рішень.
Бо раптом ще у вікно залетить)))
показати весь коментар
22.09.2025 21:18 Відповісти
Грудка вовиного асфальту
показати весь коментар
22.09.2025 21:25 Відповісти
показати весь коментар
22.09.2025 21:39 Відповісти
"зрадофілам" і "зрадаботам" знову "все не так", немає безпілотників над москвою - "зрада", прилетіли - знову "зрада"!
показати весь коментар
22.09.2025 21:55 Відповісти
А де саме?? Місце Двіжухі має значення ))
показати весь коментар
22.09.2025 22:02 Відповісти
 
 