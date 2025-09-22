Вибухи пролунали у Москві та Підмосков’ї: триває масована атака безпілотників. ФОТО

Увечері 22 вересня столиця РФ Москва та Московська область опинилися під атакою невідомих безпілотників. Пролунало щонайменше 10 вибухів.

Про це пишуть російські ЗМІ та повідомляє мер Москви Сергій Собянін, передає Цензор.НЕТ.

За даними росіян, усього над Москвою російська ППО збила до 9 дронів, відбиваючи атаку безпілотників.

Про роботу ППО також повідомляють мешканці підмосковних Нахабіно і Зеленограда. Повітряний простір над Москвою досі закритий.

Собянін стверджує, що "попередньо пошкоджень немає", проте на місцях "працюють екстрені служби".

Небо над Москвою повністю закрите, у столичних аеропортах оголошений план "Килим".

"Аеропорти московського регіону — Шереметьєво, Внуково, Домодєдово і Жуковський не відправляють і не приймають літаки", - повідомили в Росавіації.

За даними телеграм-канал Baza, у Шереметьєво затримуються 9 рейсів, у Внуково – 6, у Домодєдово – 3.

