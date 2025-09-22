Вибухи пролунали у Москві та Підмосков’ї: триває масована атака безпілотників. ФОТО
Увечері 22 вересня столиця РФ Москва та Московська область опинилися під атакою невідомих безпілотників. Пролунало щонайменше 10 вибухів.
Про це пишуть російські ЗМІ та повідомляє мер Москви Сергій Собянін, передає Цензор.НЕТ.
За даними росіян, усього над Москвою російська ППО збила до 9 дронів, відбиваючи атаку безпілотників.
Про роботу ППО також повідомляють мешканці підмосковних Нахабіно і Зеленограда. Повітряний простір над Москвою досі закритий.
Собянін стверджує, що "попередньо пошкоджень немає", проте на місцях "працюють екстрені служби".
Небо над Москвою повністю закрите, у столичних аеропортах оголошений план "Килим".
"Аеропорти московського регіону — Шереметьєво, Внуково, Домодєдово і Жуковський не відправляють і не приймають літаки", - повідомили в Росавіації.
За даними телеграм-канал Baza, у Шереметьєво затримуються 9 рейсів, у Внуково – 6, у Домодєдово – 3.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Усе просто і зрозуміло!! Фламінго, уже міндіч доробляє з аброхамієм, в таємному гаражі!?!?
"Тіхіх подмосковних вєчєров"
.
Нахіба твою "матушку мАсквУ" бомбити?
А може тому що там є цікаві цілі?
Он як в травні цього року)))
Ми все ще чекаємо на московії "невідомі ракети"!
Крилаті та балістичні.
Бо, 800 кг вибухівки, це вам не 40 кг - а у 20 разів більше!
Бо не зрозумів мій простий посил.
І нагадую, що "ніщо не забуте"...
Асфальт-покрутіше ракет,якщо його вибрали замість ракетної програми.
"Небо над Москвою повністю закрите, у столичних аеропортах оголошений план "Килим". "
Навіть якшо нікуди не попадуть, в кацапів вже неіпічні втрати бабла. А може ж і долетить шось кудись!
Bis der Tisch zusammenbricht, ha-ha-ha-ha-ha.."
Ваши утирки завжди розказують "всє целі сбіти, но коє гдє мєстамі упалі обломкі і загорєлась трава
Це хаб ー＞
Скільки ж тут кацапів набігло у коментах?
І це ще на всі. Ну не подобається їм ідея бомбити центри прийняття рішень.
Бо раптом ще у вікно залетить)))