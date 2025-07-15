Хмарочоси "Москва-Сіті" почали готувати до ударів українських дронів, співробітників відправляють додому, – росЗМІ
Керівництво російського держбанку ВТБ перевело на віддалений режим роботи більшість співробітників свого центрального офісу, розташованого у вежі "Захід" у "Москва-Сіті".
У розісланому працівникам банку увечері в п'ятницю повідомленні, причиною такого рішення вказали загрозу атак українських безпілотників, пише російське видання The Bell з посиланням на два близькі до банку джерела та співробітника іншої компанії з офісом у "Сіті".
За словами одного із співрозмовників, підрозділам банку дозволили залишити в офісі не більше ніж 20% персоналу. Наразі обмеження запроваджено на два тижні.
Низка російських Telegram-каналів також повідомляє, що компанії та організації з офісами у хмарочосах "Москва-Сіті" переводять співробітників на віддалений режим роботи, побоюючись ударів українських безпілотників у найближчі тижні.
Втім, в частині компаній вважають, що небезпека не така серйозна, і планують обмежитися забороною відвідувати офіс вночі.
Водночас джерела The Bell в одному з міністерств, чий офіс розташовується в "Москва-Сіті", а також у компаніях Ozon та "Сбер", розповіли, що у них обмежень поки що не запроваджували.
Влітку 2023 року безпілотники двічі за короткий час атакували "Москва-Сіті". У ніч на 30 липня в офісну будівлю, де розташовані офіси Мінпромторгу, Мінекономрозвитку та Мінкомзв'язку Росії, врізалися два дрони. Постраждали вежа "Око-2" та хмарочос "IQ-кварталу". Ще один безпілотник врізався у цю ж будівлю в ніч на 1 серпня того ж року.
У квітні російські пропагандисти з "РИА Новости" опублікувало відео, на якому російські військові направляли дрони на цілі в Україні з орендованих у "Москва-Сіті" приміщень. Пізніше агентство видалило відео.
За офіційними даними, російські системи ПВО за останню добу збили 103 безпілотники літакового типу над територією РФ.
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певен, що у ці хмарочоси стільки горючого пластику поклади, що вони палатимуть як смолоскипи
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