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Новини Атака БпЛА на Москву
2 051 12

Хмарочоси "Москва-Сіті" почали готувати до ударів українських дронів, співробітників відправляють додому, – росЗМІ

Хмарочоси

Керівництво російського держбанку ВТБ перевело на віддалений режим роботи більшість співробітників свого центрального офісу, розташованого у вежі "Захід" у "Москва-Сіті".

У розісланому працівникам банку увечері в п'ятницю повідомленні, причиною такого рішення вказали загрозу атак українських безпілотників, пише російське видання The Bell з посиланням на два близькі до банку джерела та співробітника іншої компанії з офісом у "Сіті".

За словами одного із співрозмовників, підрозділам банку дозволили залишити в офісі не більше ніж 20% персоналу. Наразі обмеження запроваджено на два тижні.

Низка російських Telegram-каналів також повідомляє, що компанії та організації з офісами у хмарочосах "Москва-Сіті" переводять співробітників на віддалений режим роботи, побоюючись ударів українських безпілотників у найближчі тижні.

Втім, в частині компаній вважають, що небезпека не така серйозна, і планують обмежитися забороною відвідувати офіс вночі.

Водночас джерела The Bell в одному з міністерств, чий офіс розташовується в "Москва-Сіті", а також у компаніях Ozon та "Сбер", розповіли, що у них обмежень поки що не запроваджували.

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Влітку 2023 року безпілотники двічі за короткий час атакували "Москва-Сіті". У ніч на 30 липня в офісну будівлю, де розташовані офіси Мінпромторгу, Мінекономрозвитку та Мінкомзв'язку Росії, врізалися два дрони. Постраждали вежа "Око-2" та хмарочос "IQ-кварталу". Ще один безпілотник врізався у цю ж будівлю в ніч на 1 серпня того ж року.

У квітні російські пропагандисти з "РИА Новости" опублікувало відео, на якому російські військові направляли дрони на цілі в Україні з орендованих у "Москва-Сіті" приміщень. Пізніше агентство видалило відео.

За офіційними даними, російські системи ПВО за останню добу збили 103 безпілотники літакового типу над територією РФ.

Автор: 

безпілотник (559) москва (81) росія (14666) ВТБ Банк (192)


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Топ коментарі
+4
мацква сcыте ???
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15.07.2025 13:05 Відповісти
+3
***** вирішив йти ва-банк і бомбанути власні міста? Оце так торкнуло! Хоч би члєніна не убив)
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15.07.2025 13:03 Відповісти
+2
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15.07.2025 13:01 Відповісти
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Туди б "ярс" чи "орешник".... красота була б навіть без БЧ. Хто б зробив глядачам такий подарунок, а... 🙏🤳🤝🤟
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15.07.2025 13:00 Відповісти
аналогічного ефекту можна легко досягти дронами камікадзе з запалювальною БЧ.
певен, що у ці хмарочоси стільки горючого пластику поклади, що вони палатимуть як смолоскипи

.
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15.07.2025 13:28 Відповісти
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15.07.2025 13:01 Відповісти
***** вирішив йти ва-банк і бомбанути власні міста? Оце так торкнуло! Хоч би члєніна не убив)
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15.07.2025 13:03 Відповісти
Мавзолей не в Москва-Сіті...
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15.07.2025 13:14 Відповісти
мацква сcыте ???
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15.07.2025 13:05 Відповісти
Мацква-сосіті.
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15.07.2025 13:15 Відповісти
Кацапи таким чином намагаються демонізувати ЗСУ на весь світ перед загрозою нових санкцій.
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15.07.2025 13:16 Відповісти
Жодної війни в світі не було без ударів по тилам ворога. Жодної !
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15.07.2025 13:28 Відповісти
Самі винні. Не треба було хизуватись відосіком з тієї хібари. А тепер - цілком законна ціль.
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15.07.2025 13:40 Відповісти
Намагалка не відросла, "весь світ" для кацапів, це півняча корея з китаєм та іраном.
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15.07.2025 14:05 Відповісти
Від "Київ за три дні" до "москва-сіті почали готувати до ударів українських дронів" пройшло три роки. Наступного року кремль почне окопуватися а на червоній площі будуть стояти зуби дракона.
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15.07.2025 13:19 Відповісти

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