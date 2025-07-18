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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Дрони атакували Дзержинськ у Нижегородській області. Вибухи також лунали у Підмосков’ї

Українські дрони атакували Липецьку область

У ніч на 18 липня українські дрони атакували цілі в місті Дзержинськ у Нижегородській області, де виробляють боєприпаси. У Московській області пролунала серія вибухів через атаку безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Щонайменше 12 вибухів прогриміло в Дзержинську Нижегородської області, повідомили місцеві мешканці. За словами очевидців, ППО працювала по БПЛА в районі місцевої промзони.

Росавіація оголосила про закриття аеропорту Нижнього Новгорода, який розташований приблизно за 25 км від Дзержинська.

Відомостей про наслідки нальоту і його відбиття поки що немає.

У Дзержинську розташовані кілька заводів, які виробляють різні боєприпаси та напівфабрикати для них.

Також вибухи лунали у Московській області. Як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на очевидців, над Домодєдово було чутно щонайменше три-чотири вибухи, в небі спостерігалися яскраві спалахи. Пізніше звуки вибухів чули також у районі Істри та поблизу Звенигорода.

За словами мера Москви Сергія Собяніна, система протиповітряної оборони збила кілька дронів, які прямували в бік столиці. На місцях падіння уламків працюють екстрені служби. Даних про руйнування чи постраждалих наразі немає.

У зв’язку з повітряною загрозою в московських аеропортах Домодєдово, Жуковський та Внуково було введено план "Ковер". У Домодєдово й Жуковському обмеження діяли коротко – з 23:13 до 23:24.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Хімзавод у Тульській області РФ зупинив роботу після нічної атаки дронів

Автор: 

безпілотник (4539) Підмосков’я (49) Удари по РФ (423)


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Топ коментарі
+4
гарна новина. Майже три місяці туди не прилітало. Але важко кудись вдало влучити у підприємство, будівлі якого розкидано на площині 1100 гектарів (56°16'15.1"N 43°22'43.3"E). До речі, там у чотирьох кілометрах знаходиться 53-й аренал ГРАУ біля посьолка Юганєц (56°15'28.3"N 43°15'44.6"E). Там знаходяться потужності по виробництву ФАБів, у тому числі таких потужних, як ФАБ-1500 та ФАБ-3000. От на цей арсенал ще ні разу не прилітало.
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18.07.2025 07:09 Відповісти
+3
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18.07.2025 07:10 Відповісти
+3
"кілометрового павутиння трубопроводів і гіганських ємностей" там нема. Це дуже специфічне виробництво, у якому всі небезпечні технологічні процеси фрагментовані у велику кількість окремих невеличких бетонованих будівель, які розкидані по площі 1100 гектарів. І просто неба там нічого не зберігається. Тому це досить проблематична ціль для вдалого ураження. За останні два роки це вже п'ята спроба кудись там влучити. Будемо сподіватись, що вона буде більш вдала, ніж попередні.
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18.07.2025 07:22 Відповісти
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Результати вибухів є? Чи тільки *ппо*?
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18.07.2025 06:42 Відповісти
Оце діло. Той дзержінськ - великий центр хімічної промисловості, от як наше Криворожжя - металургійної. Уявить собі кілометрові павутиння трубопроводів та гігантських ємностей із небезпечними речовинами - просто неба. Важко схибити! Ідея атакувати саме там - дуже на часі, але ж результат? Там мав би бути Чорнобиль! То де він?
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18.07.2025 06:48 Відповісти
"кілометрового павутиння трубопроводів і гіганських ємностей" там нема. Це дуже специфічне виробництво, у якому всі небезпечні технологічні процеси фрагментовані у велику кількість окремих невеличких бетонованих будівель, які розкидані по площі 1100 гектарів. І просто неба там нічого не зберігається. Тому це досить проблематична ціль для вдалого ураження. За останні два роки це вже п'ята спроба кудись там влучити. Будемо сподіватись, що вона буде більш вдала, ніж попередні.
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18.07.2025 07:22 Відповісти
Трубопроводи та ємності має будь-яке велике хімічне виробництво, якщо Вам доводилося його бачити. Сховати та захистити усе це - фізично неможливо через великий обсяг, складність, та й природна вентиляція йому потрібна, а до війни належним чином ніхто не готувався. // Уразити краще насосну станцію в Яхромі, щоб залишити Мацкву без водопостачання.
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18.07.2025 08:17 Відповісти
завод імені свердлова - це велике хімічне виробництво але через свою специфіку воно організоване таким чином, щоб у випадку вибуху були мінімальні втрати виробничих потужностей і особового складу. Тому на теріторії цього підприємства трубопроводів нема, як і великих ємностей. Хитросплетіння відкритих трубопроводів та великі ємності назовні ви можете бачити на нафтопереробних\газопереробних заводах чи на підприємствах оргсінтезу, а на виробництві потужної вибухівки всі процеси фрагментовані та подріблені, щоби наслідки аварії\вибуху були мінімальні. І да, подібне виробництво я бачив вживу, його не ховають, а розносять по великій теріторії у вигляді роздріблених окремих технологічних процесів. І такі виробництва були побудовані ще за часів срср, і тому вони готувались належним чином саме до війни. і навіть у часи другої світової це виробництво практично не постраждало від ударів німецьких військ, хоча кожний другий снаряд і кожна третя авіабомба були виготовлені саме на ньому.
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18.07.2025 08:48 Відповісти
З Вашого допису й випливає, що треба бити саме по нафто-газо-оргсінтезу, а не страждати на маячню. Щодо Другої Світової, вона від початку до кінця пройшла за Планом її організаторів, що їх конспиролухи називають, наприклад, масонами, таємним світовим урядом, комітет-300 тощо. Тому й не завдавали ударів по об'єктах, про які Ви кажете, це теж була частина Плану. Ганс Рудель поклав 500-кг авіабомбу точнісінько у вічко артилерійського погреба лінкору "Марат", але не в Охтинський пороховий завод, не знаєте чому?
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18.07.2025 08:57 Відповісти
ви мабуть проспали всі удари по російській нафто та газопереробці, та підприємствам хімічної промисловості., а судячи по тому, що ви удари по виробництвам військових вибухових речовин називаєте маячнею, то я точно не зможу спуститись до ваших глибин конспірологічних міркувань про масонів. Тому дискусія завершена.
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18.07.2025 09:12 Відповісти
То не Вам вирішувати: завершена чи ні, без урахування думки співбесідника. Ви, часом, не прокурор-інвалід, для якого оточуючі є бидлом, а Ви все вирішуєте? Маячнею я назвав відсутність результатів: навіщо довбити слабеньким дроном в надзащищений, якщо вірити Вам, об'єкт, коли є інші легкі цілі? Давай, до побачення!
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18.07.2025 09:20 Відповісти
привіт масонам.
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18.07.2025 09:23 Відповісти
Вибачайте що потривожив своїм коментом.
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18.07.2025 09:13 Відповісти
при чому тут хімічне виробництво до Чорнобиля? Останній це не хімія а фізика(ядерна фізика) і дія на екологію зовсім інша, це навіть учень школи з середнім рівнем знань має розуміти якщо він на уроках не водить хером по роялю.
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18.07.2025 10:07 Відповісти
Щодо проблем з органом, про який згадали, то зверніться до фахівців. Порівняння жахливої Чорнобильської катастрофи - з не менш жахливою катастрофою на великому хімічному об'єкті - вважаю доречним.
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18.07.2025 10:28 Відповісти
гарна новина. Майже три місяці туди не прилітало. Але важко кудись вдало влучити у підприємство, будівлі якого розкидано на площині 1100 гектарів (56°16'15.1"N 43°22'43.3"E). До речі, там у чотирьох кілометрах знаходиться 53-й аренал ГРАУ біля посьолка Юганєц (56°15'28.3"N 43°15'44.6"E). Там знаходяться потужності по виробництву ФАБів, у тому числі таких потужних, як ФАБ-1500 та ФАБ-3000. От на цей арсенал ще ні разу не прилітало.
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18.07.2025 07:09 Відповісти
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18.07.2025 07:10 Відповісти
А зачем бить беспилотниками, если существуют ракеты? Ведь ракетой эффективнее!
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18.07.2025 08:26 Відповісти
Скажіть це русні, бо вона мільйони щодня на неефективні ішакєди викидає.
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18.07.2025 09:27 Відповісти
БЛА використовуються не від хорошого життя і не через те що вони ефективні. Просто якби у людей були мізки а не лапша на вухах то можна було б зрозуміти що комплектуючі для ракет такі як термотривкі корпуси, ракетні двигуни не можна купити в китаї і зібрати на колінці, ракетне паливо не можна купити на АЗС
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18.07.2025 10:28 Відповісти
БПЛА у 100 раз дешевші за ракети.
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18.07.2025 10:24 Відповісти
Одні пуки та все.
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18.07.2025 09:55 Відповісти
 
 