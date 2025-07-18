Дрони атакували Дзержинськ у Нижегородській області. Вибухи також лунали у Підмосков’ї

У ніч на 18 липня українські дрони атакували цілі в місті Дзержинськ у Нижегородській області, де виробляють боєприпаси. У Московській області пролунала серія вибухів через атаку безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Щонайменше 12 вибухів прогриміло в Дзержинську Нижегородської області, повідомили місцеві мешканці. За словами очевидців, ППО працювала по БПЛА в районі місцевої промзони.

Росавіація оголосила про закриття аеропорту Нижнього Новгорода, який розташований приблизно за 25 км від Дзержинська.

Відомостей про наслідки нальоту і його відбиття поки що немає.

У Дзержинську розташовані кілька заводів, які виробляють різні боєприпаси та напівфабрикати для них.

Також вибухи лунали у Московській області. Як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на очевидців, над Домодєдово було чутно щонайменше три-чотири вибухи, в небі спостерігалися яскраві спалахи. Пізніше звуки вибухів чули також у районі Істри та поблизу Звенигорода.

За словами мера Москви Сергія Собяніна, система протиповітряної оборони збила кілька дронів, які прямували в бік столиці. На місцях падіння уламків працюють екстрені служби. Даних про руйнування чи постраждалих наразі немає.

У зв’язку з повітряною загрозою в московських аеропортах Домодєдово, Жуковський та Внуково було введено план "Ковер". У Домодєдово й Жуковському обмеження діяли коротко – з 23:13 до 23:24.

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