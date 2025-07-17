Хімзавод у Тульській області РФ зупинив роботу після нічної атаки дронів

У Тульській області Росії призупинив роботу хімічний завод "Щекіноазот" після нічної атаки безпілотників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Astra.

Зазначається, що у ніч на 17 липня щонайменше чотири БпЛА влучили по заводу, виникла пожежа.

Після атаки на підприємство була пошкоджена одна з ректифікаційних колон, сталася розгерметизація та пожежа, розповіли працівники заводу.

Крім цього, на заводі пошкоджено паропровід високого тиску між сховищем і ТЕЦ. Він транспортує перегріту пару до виробничих установок. Також пошкоджено дах печі на лінії виробництва метанолу.

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Через атаку БПЛА завод тимчасово припинив роботу, працівників евакуювали.

На сайті підприємства зазначається, що "Щекіноазот" є одним із провідних виробників промислової хімії в Росії. Компанія виготовляє метанол, капролактам, мінеральні добрива та сірчану кислоту. До її складу також входить ВАТ "Хімволокно".

Як зазначив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, це важливе підприємство з виробництва аміаку, метанолу та карбаміду. Всі ці речовини — основа вибухівки, твердого ракетного палива, синтетичних матеріалів для ВПК РФ.

"Без цього підприємства порушується цикл виробництва ракет, дронів та вибухівки для армії РФ", - пояснив він.

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Нагадаємо, у ніч проти 17 липня Росію атакували безпілотники, зокрема під ударами були Воронеж і Тульська область.