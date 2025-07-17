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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Хімзавод у Тульській області РФ зупинив роботу після нічної атаки дронів

У Тульській області призупинив роботу завод Щокіноазот після атаки дронів

У Тульській області Росії призупинив роботу хімічний завод "Щекіноазот" після нічної атаки безпілотників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Astra.

Зазначається, що у ніч на 17 липня щонайменше чотири БпЛА влучили по заводу, виникла пожежа.

Після атаки на підприємство була пошкоджена одна з ректифікаційних колон, сталася розгерметизація та пожежа, розповіли працівники заводу.

Крім цього, на заводі пошкоджено паропровід високого тиску між сховищем і ТЕЦ. Він транспортує перегріту пару до виробничих установок. Також пошкоджено дах печі на лінії виробництва метанолу.

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Через атаку БПЛА завод тимчасово припинив роботу, працівників евакуювали.

На сайті підприємства зазначається, що "Щекіноазот" є одним із провідних виробників промислової хімії в Росії. Компанія виготовляє метанол, капролактам, мінеральні добрива та сірчану кислоту. До її складу також входить ВАТ "Хімволокно".

Як зазначив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, це важливе підприємство з виробництва аміаку, метанолу та карбаміду. Всі ці речовини — основа вибухівки, твердого ракетного палива, синтетичних матеріалів для ВПК РФ.

"Без цього підприємства порушується цикл виробництва ракет, дронів та вибухівки для армії РФ", - пояснив він.

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Нагадаємо, у ніч проти 17 липня Росію атакували безпілотники, зокрема під ударами були Воронеж і Тульська область.

Автор: 

безпілотник (4532) НПЗ (597) Удари по РФ (419)


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Топ коментарі
+1
подовбати бажано, допоки не змінили назву на "защекиноазот"...
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17.07.2025 22:57 Відповісти
+1
Дуже добре! Якби ще співробітники хімзаводу призупинили жити - було б ідеально.
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17.07.2025 22:59 Відповісти
+1
Щоб вся московія згоріла нахер !
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17.07.2025 23:31 Відповісти
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подовбати бажано, допоки не змінили назву на "защекиноазот"...
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17.07.2025 22:57 Відповісти
Дуже добре! Якби ще співробітники хімзаводу призупинили жити - було б ідеально.
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17.07.2025 22:59 Відповісти
Щоб вся московія згоріла нахер !
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17.07.2025 23:31 Відповісти
Этонемы, этобобры
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17.07.2025 23:09 Відповісти
всім спокуха - хлопок і возгораніє хлопка...
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17.07.2025 23:11 Відповісти
а якщо чесно - слабенькі у нас дрони...
а бубсель обіцяв мілліон - всі в ніжній стоці, чекаємо доooвгі Нептуни....
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17.07.2025 23:15 Відповісти
от зараз свириденко зі шмугалем щось зроблять помінявшимися місцями...
знову поржом і приколемося - не перший раз...
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17.07.2025 23:20 Відповісти
зе-брехло вже стільки потужно наобіцяв і дронів і ракет і асфальту і важливих рішень від партнерів і ще х.з чого.
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17.07.2025 23:22 Відповісти
Щоб зупинити роботу такого хімічного підприємства, треба влучити в цех роз'єднання повітря, це самий дієвий засіб зупинки.
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17.07.2025 23:40 Відповісти
хто колись бачив недокормленого Україною орловчянця?
три підбородки по плечях стікають в обіженeців......
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18.07.2025 00:30 Відповісти
На тиждень, або два?
Бо ті дрони, як комаряні укуси.
Тільки Балістикою або КР з зарядом 400+ кг можливо завдати реальної шкоди!
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18.07.2025 00:38 Відповісти
 
 