Хімзавод у Тульській області РФ зупинив роботу після нічної атаки дронів
У Тульській області Росії призупинив роботу хімічний завод "Щекіноазот" після нічної атаки безпілотників.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Astra.
Зазначається, що у ніч на 17 липня щонайменше чотири БпЛА влучили по заводу, виникла пожежа.
Після атаки на підприємство була пошкоджена одна з ректифікаційних колон, сталася розгерметизація та пожежа, розповіли працівники заводу.
Крім цього, на заводі пошкоджено паропровід високого тиску між сховищем і ТЕЦ. Він транспортує перегріту пару до виробничих установок. Також пошкоджено дах печі на лінії виробництва метанолу.
Через атаку БПЛА завод тимчасово припинив роботу, працівників евакуювали.
На сайті підприємства зазначається, що "Щекіноазот" є одним із провідних виробників промислової хімії в Росії. Компанія виготовляє метанол, капролактам, мінеральні добрива та сірчану кислоту. До її складу також входить ВАТ "Хімволокно".
Як зазначив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, це важливе підприємство з виробництва аміаку, метанолу та карбаміду. Всі ці речовини — основа вибухівки, твердого ракетного палива, синтетичних матеріалів для ВПК РФ.
"Без цього підприємства порушується цикл виробництва ракет, дронів та вибухівки для армії РФ", - пояснив він.
Нагадаємо, у ніч проти 17 липня Росію атакували безпілотники, зокрема під ударами були Воронеж і Тульська область.
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а бубсель обіцяв мілліон - всі в ніжній стоці, чекаємо доooвгі Нептуни....
знову поржом і приколемося - не перший раз...
три підбородки по плечях стікають в обіженeців......
Бо ті дрони, як комаряні укуси.
Тільки Балістикою або КР з зарядом 400+ кг можливо завдати реальної шкоди!