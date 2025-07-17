Тульську область і Воронеж атакували безпілотники: під ударом оборонні підприємства. ФОТО
У ніч проти 17 липня Росію атакували безпілотники, зокрема під ударами були Воронеж і Тульська область.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські телеграм-канали.
У ніч на 17 липня у російському Воронежі пролунало мінімум чотири вибухи. Очевидці кажуть, що місто атакували БпЛА.
Губернатор Олександр Гусєв заявив, що російська ППО збила щонайменше 5 українських безпілотників. Проте один з них врізався в багатоповерхівку.
Як пише зі слів очевидців телеграм-канал SHOT, дрон врізався в будинок і вибухнув у районі вулиці Айвазовського на околиці Воронежа.
"Попередньо, пошкоджено фасад будівлі та кілька квартир. Уламки впали на автомобілі, що стояли внизу. За словами очевидців, постраждав 15-річний підліток", - пише SHOT.
Вибухи гриміли в Новомосковську Тульської області. За даними пропагандистського Telegram-каналу ASTRA, у ніч на 11 липня в регіоні атакували одразу чотири оборонні підприємства.
У місті Щекіно Тульської області почалася пожежа після атаки БпЛА, повідомили місцеві жителі.
Станом на ранок 17 липня, близько 06:00, загроза ударів БпЛА в області все ще зберігалася, попереджав губернатор Дмитро Міляєв.
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