Тульську область і Воронеж атакували безпілотники: під ударом оборонні підприємства. ФОТО

У ніч проти 17 липня Росію атакували безпілотники, зокрема під ударами були Воронеж і Тульська область.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські телеграм-канали.

У ніч на 17 липня у російському Воронежі пролунало мінімум чотири вибухи. Очевидці кажуть, що місто атакували БпЛА.

Губернатор Олександр Гусєв заявив, що російська ППО збила щонайменше 5 українських безпілотників. Проте один з них врізався в багатоповерхівку.

Як пише зі слів очевидців телеграм-канал SHOT, дрон врізався в будинок і вибухнув у районі вулиці Айвазовського на околиці Воронежа.

"Попередньо, пошкоджено фасад будівлі та кілька квартир. Уламки впали на автомобілі, що стояли внизу. За словами очевидців, постраждав 15-річний підліток", - пише SHOT.









Вибухи гриміли в Новомосковську Тульської області. За даними пропагандистського Telegram-каналу ASTRA, у ніч на 11 липня в регіоні атакували одразу чотири оборонні підприємства.

У місті Щекіно Тульської області почалася пожежа після атаки БпЛА, повідомили місцеві жителі.

Станом на ранок 17 липня, близько 06:00, загроза ударів БпЛА в області все ще зберігалася, попереджав губернатор Дмитро Міляєв.

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