Безпілотники атакували Московську область: в аеропорту оголошено план "Ковер". ФОТО

У ніч на 17 липня у Московській області лунали вибухи. У московському аеропорту "Внуково" зупинили рейси та ввели режим "Ковер". У регіоні фіксували невідомі безпілотники, що прямували в бік Москви.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські телеграм-канали.

Як відомо, звуки вибухів було чути біля сіл Литкине і Бакеєве у міському окрузі Солнєчногорськ. Також вибухи та яскраві спалахи зафіксували мешканці району Зеленограда. У селі Алабушево, за твердженням очевидців, виникли перебої з електропостачанням.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що сили протиповітряної оборони нібито збили два безпілотники, які летіли на столицю. Згодом він повідомив про ще один дрон, який було знищено. За його словами, на місці падіння уламків працюють екстрені служби.

У той же час у московському аеропорту "Внуково" через інцидент ввели режим "Ковер", що передбачає тимчасове припинення зльотів і посадок. Через це частину рейсів було скасовано.

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