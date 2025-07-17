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Новини Фото Атака дронів на регіони РФ
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Безпілотники атакували Московську область: в аеропорту оголошено план "Ковер". ФОТО

У ніч на 17 липня у Московській області лунали вибухи.  У московському аеропорту  "Внуково" зупинили рейси та ввели режим "Ковер". У регіоні фіксували невідомі безпілотники, що прямували в бік Москви.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські телеграм-канали.

Як відомо, звуки вибухів було чути біля сіл Литкине і Бакеєве у міському окрузі Солнєчногорськ. Також вибухи та яскраві спалахи зафіксували мешканці району Зеленограда. У селі Алабушево, за твердженням очевидців, виникли перебої з електропостачанням.

Невідомі дрони атакували Московську область

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що сили протиповітряної оборони нібито збили два безпілотники, які летіли на столицю. Згодом він повідомив про ще один дрон, який було знищено. За його словами, на місці падіння уламків працюють екстрені служби.

У той же час у московському аеропорту "Внуково" через інцидент ввели режим "Ковер", що передбачає тимчасове припинення зльотів і посадок. Через це частину рейсів було скасовано.

Невідомі дрони атакували Московську область

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Автор: 

Підмосков’я (48) Удари по РФ (419)


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Не "пулково", а "внуково", "пулково" - це у санкт-ленінграді
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17.07.2025 06:58 Відповісти
От таке мокши на власних дупах нехай відчувають..скасовані рейси, трабли з відпочинком, ну і грошей за путівки ніхто не поверне)))) гарного відпочинку, тварюки!

Нехай б'є хоч по кишенях, якщо по головах неможна..
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17.07.2025 07:17 Відповісти
План "ковьер" працює навіть с дронами-обманками, але Ермак розуміє, шо тількі коли це робити постійно. Раз в місяць по пару штук - гроші на вітер.
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17.07.2025 07:21 Відповісти
 
 