БПЛА атакували Бєлгород: губернатор Гладков стверджує, що є загиблі та постраждалі. ФОТО

Російський Бєлгород увечері 16 липня атакували невідомі безпілотники. Місцева влада каже про загиблих.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть росЗМІ та повідомив губернатор області В’ячеслав Гладков.

"Бєлгород під атакою ворожих безпілотників, одна людина загинула, п'ятеро постраждали", повідомив він.

Унаслідок атаки пошкоджено шість домоволодінь, оперативні служби працюють на місцях, додав Гладков.

Крім того, російський губернатор показав відео збиття нібито українського дрона на підльоті до міста, з написом на крилі БПЛА: "З любов'ю для жителів Бєлгорода".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мешканець РФ каменем намагається поцілити у безпілотник, який летить низько над землею. ВIДЕО











