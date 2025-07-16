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Новини Фото Атака дронів на регіони РФ Атака безпілотників на Росію
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БПЛА атакували Бєлгород: губернатор Гладков стверджує, що є загиблі та постраждалі. ФОТО

Російський Бєлгород увечері 16 липня атакували невідомі безпілотники. Місцева влада каже про загиблих. 

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть росЗМІ та повідомив губернатор області В’ячеслав Гладков.

"Бєлгород під атакою ворожих безпілотників, одна людина загинула, п'ятеро постраждали", повідомив він.

Унаслідок атаки пошкоджено шість домоволодінь, оперативні служби працюють на місцях, додав Гладков.

Крім того, російський губернатор показав відео збиття нібито українського дрона на підльоті до міста, з написом на крилі БПЛА: "З любов'ю для жителів Бєлгорода".

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Бєлгород атакували дрони 16 липня
Бєлгород атакували дрони 16 липня
Бєлгород атакували дрони 16 липня
Бєлгород атакували дрони 16 липня

Автор: 

безпілотник (4528) Бєлгород (515) Удари по РФ (418)


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Неправда
Жертв нєт
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16.07.2025 23:17 Відповісти
А де жертви?
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16.07.2025 23:20 Відповісти
Он дважды лжец. во первых - от хлопка люди не гибнут, а во-вторых - там людей нет.
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16.07.2025 23:20 Відповісти
путєн вбиває будь кого і будь де, в бєлгороді так само.
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16.07.2025 23:25 Відповісти
В воронеже перекрестились.
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16.07.2025 23:42 Відповісти
Рязанський сахарок підвезли?
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16.07.2025 23:57 Відповісти
 
 