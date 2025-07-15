Мешканець РФ каменем намагається поцілити у безпілотник, який летить низько над землею. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований проліт українського безпілотника над територією Росії на низькій висоті.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як один із росіян намагається поцілити у БПЛА каменем.
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Топ коментарі
+16 alexey prus
показати весь коментар15.07.2025 12:17 Відповісти Посилання
+12 Роман Демченко
показати весь коментар15.07.2025 12:11 Відповісти Посилання
+10 Al-Goritm Ain-Moment
показати весь коментар15.07.2025 12:13 Відповісти Посилання
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землі курва мало
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Так и появились русачки. Эволюция 🤡
От би нам зараз іпсо знадобилось, де б в такому відео дурік залишається без башки і лапок... А інші що сховалися втікли - показово живі й не кашляють
Голос з моpя. От я ***** щас якомусь підаpасу кину!!! З моpя вилазить вєтєpан війни в плавках і з колодками на волохатих гpудях. Одна нога у нього на 10 сантиметpів коpотша за іншу.
Вєтєpан (до Алєксандра). Я ***** ******* адін pаз, так мєня люба бальніца возьмьот, а тєбя нєт!!!
Валєнтін (до Алєксандpа). Дядя Алєксандp! Вам что, дядя калєка яйца откpутіт, чтоб ви ********* помєньше? Тpивожна мовчанка, штоpм на моpі дедалі сильнішає.(с)