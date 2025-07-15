Мешканець РФ каменем намагається поцілити у безпілотник, який летить низько над землею. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований проліт українського безпілотника над територією Росії на низькій висоті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як один із росіян намагається поцілити у БПЛА каменем.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пропагандист Соловйов дискредитує підрозділи ППО армії РФ: "Мы все сбиваем, но чертовы обломки!.. Наблюдаем контролируемое выгорание! Что за чушь?!". ВIДЕО