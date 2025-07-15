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Житель РФ камнем пытается попасть в беспилотник, летящий низко над землей. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен пролет украинского беспилотника над территорией России на низкой высоте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как один из россиян пытается попасть в БПЛА камнем.

Внимание! Ненормативная лексика!

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Автор: 

беспилотник (3933) ПВО (2948) развитие (65) русский мир (635)


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Топ комментарии
+24
гавном, гавном кидай
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15.07.2025 12:17 Ответить
+18
Так ось ти який - "Анало-говнет"!
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15.07.2025 12:11 Ответить
+16
Скрєпноє ППО 😄
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15.07.2025 12:13 Ответить
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Так ось ти який - "Анало-говнет"!
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15.07.2025 12:11 Ответить
на фоні "розвиненого" сільського господарства - буйна рослинність на полях не інакше як амброзія, бо ні на яку с.х. культуру вона не схожа.

землі курва мало

.
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15.07.2025 13:09 Ответить
Також звернув увагу,біля чого вони тусувались.
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15.07.2025 13:17 Ответить
Але ж з рашці експортують сільськогосподарський продукціі значно більше за Україну
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15.07.2025 13:39 Ответить
Це конопляні поля! Скоріше за все - на землях Кубані! Коли у серпні зацвіте - анашисти роздягаються догола і бігають по полю, потім скачують зі шкіри оту анашу, яка обліпила все тіло - а далі курять так званий "спиртовий" план!
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15.07.2025 14:23 Ответить
Скрєпноє ППО 😄
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15.07.2025 12:13 Ответить
Черговий, запорєбрікавай московіт…
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15.07.2025 12:15 Ответить
https://t.me/novostiniko/66842 🤯 Під час однієї з недавніх атак "шахедів" по Миколаєву ворожий БПЛА атакував річку Інгул
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15.07.2025 12:15 Ответить
Кацапсяче ППО
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15.07.2025 12:15 Ответить
мазило
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15.07.2025 12:17 Ответить
гавном, гавном кидай
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15.07.2025 12:17 Ответить
Гавно вони бережуть незабаром жрать почнуть
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15.07.2025 12:46 Ответить
🤣👏
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15.07.2025 13:00 Ответить
Хохлиииииииииии !!!
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15.07.2025 12:18 Ответить
Кам`яма доба закінчилася не тому, що закінчилось каміння, а тому що ще не було тупорилих москалів.
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15.07.2025 12:22 Ответить
Під@ру не сподобалась двіжуха!??
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15.07.2025 12:24 Ответить
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15.07.2025 12:24 Ответить
Медаль идиоту. Страна непуганых обезьян.
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15.07.2025 12:27 Ответить
шкода що в лобове не попав !
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15.07.2025 12:30 Ответить
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15.07.2025 12:42 Ответить
Взяла обезьяна камень и стала первой ********** 🤣
Так и появились русачки. Эволюция 🤡
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15.07.2025 12:54 Ответить
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15.07.2025 12:55 Ответить
Хай ще стулом (жидким) закидає.
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15.07.2025 12:59 Ответить
Є! Є на ютубі ось таке -- https://www.youtube.com/watch?v=U7fNZhbNbW8 Ukrainian FPV Drone Target Exhausted Russian Soldier alone In Traditional Warfare
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15.07.2025 13:00 Ответить
І канальчик той теж -- веселенький: https://www.youtube.com/@UsMilitaryBreif/videos та https://www.youtube.com/@UsMilitaryBreif/shorts
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15.07.2025 13:14 Ответить
Дурік там паливо і вибухівка..

От би нам зараз іпсо знадобилось, де б в такому відео дурік залишається без башки і лапок... А інші що сховалися втікли - показово живі й не кашляють
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15.07.2025 13:02 Ответить
Алєксандр. Пока ви тут мудохалісь, я вот что нашол! (Алєксандp показує Владіміру і Ємєльяну скользку пpотивну камінюку і швиpяє її в моpе).

Голос з моpя. От я ***** щас якомусь підаpасу кину!!! З моpя вилазить вєтєpан війни в плавках і з колодками на волохатих гpудях. Одна нога у нього на 10 сантиметpів коpотша за іншу.

Вєтєpан (до Алєксандра). Я ***** ******* адін pаз, так мєня люба бальніца возьмьот, а тєбя нєт!!!

Валєнтін (до Алєксандpа). Дядя Алєксандp! Вам что, дядя калєка яйца откpутіт, чтоб ви ********* помєньше? Тpивожна мовчанка, штоpм на моpі дедалі сильнішає.(с)
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15.07.2025 13:32 Ответить
Поцреот кам'яного віку
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15.07.2025 13:38 Ответить
 
 