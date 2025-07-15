Житель РФ камнем пытается попасть в беспилотник, летящий низко над землей. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен пролет украинского беспилотника над территорией России на низкой высоте.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как один из россиян пытается попасть в БПЛА камнем.
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землі курва мало
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Так и появились русачки. Эволюция 🤡
От би нам зараз іпсо знадобилось, де б в такому відео дурік залишається без башки і лапок... А інші що сховалися втікли - показово живі й не кашляють
Голос з моpя. От я ***** щас якомусь підаpасу кину!!! З моpя вилазить вєтєpан війни в плавках і з колодками на волохатих гpудях. Одна нога у нього на 10 сантиметpів коpотша за іншу.
Вєтєpан (до Алєксандра). Я ***** ******* адін pаз, так мєня люба бальніца возьмьот, а тєбя нєт!!!
Валєнтін (до Алєксандpа). Дядя Алєксандp! Вам что, дядя калєка яйца откpутіт, чтоб ви ********* помєньше? Тpивожна мовчанка, штоpм на моpі дедалі сильнішає.(с)