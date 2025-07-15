Житель РФ камнем пытается попасть в беспилотник, летящий низко над землей. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен пролет украинского беспилотника над территорией России на низкой высоте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как один из россиян пытается попасть в БПЛА камнем.

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