Пропагандист Соловйов дискредитує підрозділи ППО армії РФ: "Мы все сбиваем, но чертовы обломки!.. Наблюдаем контролируемое выгорание! Что за чушь?!". ВIДЕО

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов розлютився від атак на інфраструктуру аеродрому стратегічної авіації в Енгельсі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, найбільше Соловйов сердився на "обломки" збитих повітряних цілей, після яких кілька днів доводиться боротися з вогнем на важливих військових об'єктах та на російську ППО, яка "все сбивает".

Раніше у Генштабі повідомили, що в ніч на 14 січня Сили оборони України здійснили наймасовіший удар по військових об’єктах окупантів на відстані від 200 до 1100 км в глибині російської федерації. Під удар потрапили цілі в Брянській, Саратовській, Тульській областях та Республіці Татарстан.

У ніч на 14 січня українські дрони, зокрема, пошкодили щонайменше один резервуар на Саратовському нафтопереробному заводі. НПЗ знаходиться поруч з авіабазою стратегічної авіації "Енгельс", де розташовані літаки Ту-95 та Ту-160, які російська армія систематично використовує для обстрілів території України.

Удар по Саратову та Енгельсу 8 січня 2025 року

Як повідомлялося, Саратов та Енгельс вночі 8 січня перебували під масованою атакою безпілотників. Згодом стало відомо, що в Енгельсі після атаки безпілотників горить нафтосховище авіабази.

Пізніше Сили оборони України підтвердили, що було атаковано базу зберігання нафтопродуктів "Комбінат Крістал" в російському Енгельсі.8 січня місцева влада запровадила режим надзвичайної ситуації. 13 січня місцева влада заявила про "ліквідацію відкритого горіння" на нафтобазі в Енгельсі.

