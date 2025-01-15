УКР
Пропагандист Соловйов дискредитує підрозділи ППО армії РФ: "Мы все сбиваем, но чертовы обломки!.. Наблюдаем контролируемое выгорание! Что за чушь?!". ВIДЕО

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов розлютився від атак на інфраструктуру аеродрому стратегічної авіації в Енгельсі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, найбільше Соловйов сердився на "обломки" збитих повітряних цілей, після яких кілька днів доводиться боротися з вогнем на важливих військових об'єктах та на російську ППО, яка "все сбивает".

Дивіться також: Кремлівські пропагандисти у студії Соловйова планують подальшу агресію: "Честно говоря, Лиссабону я предпочту Калифорнию". ВIДЕО

Читайте: Сили оборони України здійснили наймасовіший удар по військових об'єктах РФ на відстані від 200 до 1100 км, - Генштаб

Раніше у Генштабі повідомили, що в ніч на 14 січня Сили оборони України здійснили наймасовіший удар по військових об’єктах окупантів на відстані від 200 до 1100 км в глибині російської федерації. Під удар потрапили цілі в Брянській, Саратовській, Тульській областях та Республіці Татарстан. 

У ніч на 14 січня українські дрони, зокрема, пошкодили щонайменше один резервуар на Саратовському нафтопереробному заводі. НПЗ знаходиться поруч з авіабазою стратегічної авіації "Енгельс", де розташовані літаки Ту-95 та Ту-160, які російська армія систематично використовує для обстрілів території України.

Удар по Саратову та Енгельсу 8 січня 2025 року

Як повідомлялося, Саратов та Енгельс вночі 8 січня перебували під масованою атакою безпілотників. Згодом стало відомо, що в Енгельсі після атаки безпілотників горить нафтосховище авіабази.

Пізніше Сили оборони України підтвердили, що було атаковано базу зберігання нафтопродуктів "Комбінат Крістал" в російському Енгельсі.8 січня місцева влада запровадила режим надзвичайної ситуації. 13 січня місцева влада заявила про "ліквідацію відкритого горіння" на нафтобазі в Енгельсі.

Також читайте: Сили оборони повторно вразили нафтобазу аеродрому "Енгельс-2": горить цистерна з авіапаливом для Ту-160, - 14 полк БпАК. ВIДЕО

  

армія рф (18483) ППО (3473) аеродром (321) Соловйов Володимир (143) Удари по РФ (478)
Топ коментарі
+8
Самокат, мабуть, наснився йому вночі...
15.01.2025 15:54
+7
Не вірю, щоб це був спонтанний понос. Всі ці пропагандони не можуть не контролюватись спецслужбами.
15.01.2025 15:55
+6
Якби Соловйов був за національністю русскім, то я би ще щось казала...
15.01.2025 15:54
Самокат, мабуть, наснився йому вночі...
15.01.2025 15:54
Якби Соловйов був за національністю русскім, то я би ще щось казала...
15.01.2025 15:54
Жодного не знайдете , бо це не національність , це штучно створене поняття .
15.01.2025 16:50
Кацап, це не національність. Кацап, це стан біологічного тіла та мізків.
15.01.2025 17:39
У вас в реченні останнє слово зайве.
15.01.2025 19:20
Згоднен
15.01.2025 19:23
Не вірю, щоб це був спонтанний понос. Всі ці пропагандони не можуть не контролюватись спецслужбами.
15.01.2025 15:55
"Обломкі"... Якщо на безпілотники встановити якусь систему яка при спробі збиття вистрілює касетні **********, наприклад запалювальної дії, то шкода від "обломків" може суттєво збільшитись.
15.01.2025 16:04
О! в нас тут "кімнатні інженери" з'явились!
15.01.2025 16:12
Бери вище - "диванні"!
15.01.2025 16:15
ну тоді краще встановлювати дуже маленькі брудні ядерні бомбочки! тільки хардкор!
15.01.2025 16:18
"Обломкі" мають пропалювати товсті металеві стінки всіляких нафтосховищ і для цього є маса рецептів з доступних хімікатів. Якщо отаке витворити не в гаражі, а на нормальному підприємстві, то щось мені підказує що такі фантазії можуть принести "запальні" результати. Он там у нас якась "фігня" вже випалює цілі посадки разом з кацапами...
15.01.2025 16:27
ємності які встановлені на комбінатах Росрезерву мають кровлю/дах над над сталевими резервуарами. По суті резервуар стоїть у великому будинку.
15.01.2025 16:32
Впевнений що рішення можна винайти. Треба поставити завдання і оголосити конкурс з солідним гонораром. Наші інженери дуже ******* складні завдання з високими гонорарами.
15.01.2025 16:39
рішення є. Це КР. Просто треба їх мати.
15.01.2025 16:42
КР це що?
15.01.2025 16:45
крилата ракета. Іх спеіально для таких ілей виробляють.
15.01.2025 16:56
"Наше щастя" зуйло в асфальт закатав. Тепер замість КР маємо шукати якісь дешеві і дієві рішення - у кацапів резервуарів більше ніж у нас ракет...
15.01.2025 17:06
шукати не треба. Треба виробити декілька сотень КР з дальність 1000+ км. Цього буде достатньо для повної зупинки десяти найбильших НПЗ на європейській частині рф, десяти найбільших сховищ ППМ комбінатів Росрезерва, і дев'яти газокомпресорних станцій на європейській частині рф. Це була би найкраща стартова переговорна позиція.
15.01.2025 17:30
За "зелених" цього точно не станеться...
15.01.2025 17:34
якщо чесно казати, то це від них не залежало і не залежить і зараз.
15.01.2025 21:37
а по кремлю?
15.01.2025 21:31
Це до захисників паливно-енергетичного комплексу расії. Тут таких артміндів повно.
15.01.2025 21:36
бачу ви той ще "тєхнарь"... що у вас за освіта, який напрямок?
15.01.2025 16:44
Та "да"... гуманітарій.
15.01.2025 16:51
на форумі кожний другий або зброяр, або хімік. Решта - сапери.
15.01.2025 17:05
15.01.2025 17:07
ех, игораЛ немає, ото би він задвігав тєми, але запаплбжили його і більше не пише, під цим ніком,, під іншим заходить ИгорЛяшенко, але на військові і збройні теми не пише, ну типа про тактику, стратегію, технічні рішення, може вже переріс той період.
15.01.2025 21:34
просто шклу закінчив, і настало доросле життя, треба на роботу ходити, тому часу на форуми не вистачає.
15.01.2025 21:40
Цю новину уже перестали обговорювати інші ресурси. Баян.
15.01.2025 16:07
Так, тойво, ЗСУ, СБУ та ГУР винні, що обломки долітають до російських військових об'єктів, заводів та нафобаз. І, цейво, вони ж і котролюють вигорання. А ви спостерігайте, не метушіться бо більше втомитися.
15.01.2025 16:09
🤡😂🖕
15.01.2025 16:16
це кому? не думаю що гнида-соловйов бачить твій допис...
15.01.2025 16:21
Цьому шизіку не час до кобзона?
15.01.2025 16:26
Давно вже час!
15.01.2025 16:38
а, щоб швидше, то треба йому подарувати самокат
15.01.2025 21:35
істєрікой рудольфича задоволений.
А можно ще по комбінату "Красноє знамя"? Від Харькова всього ж 270 км.
15.01.2025 16:28
+1.
15.01.2025 16:39
Прикольно , але "уламки" падають і тут і там -
За даними Табурця, уламками збитого безпілотника пошкоджено вікна Джерело: https://censor.net/ua/n3530319
15.01.2025 16:36
Не можеш захистити країну, навіть її європейську частину -- не треба війну починати.
15.01.2025 16:42
То не метеорити з неба падають, а бумеранги, а винна у всьому тільки одна потвора -пуйло!!!
15.01.2025 16:47
як би Ізраідь закінчив цю війну за тиждень; наїбнув би крилатими ракетами по десятку найбильших НПЗ на європейській частині рф, по десятку найбільших сховищ ППМ комбінатах Росрезерва, і по дев'яти газокомпресорним станціям на європейській частині рф. Газокомпресорну станцію "русская" можно не чіпать, а то Ердоган образиться.
15.01.2025 16:54
що в нас,що у підорів-чим далі від нуля,тим "розумніший" військовий експерт
15.01.2025 17:20
Надо бы сообщить на таварища куда следует, за дискредитацию!
15.01.2025 17:35
Словесним поносом цього кацапського п#ідара задоволений!
15.01.2025 17:48 Відповісти
 
 