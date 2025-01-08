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Атака українських дронів по нафтобазі в Енгельсі: загорівся ще один резервуар, запроваджено режим надзвичайної ситуації

Ще один реервуар загорівся на нафтобазі в Енгельсі

Площа пожежі на нафтобазі у місті Енгельс у Саратовській області Росії, яку вранці 8 січня атакували українські дрони, зросла. З огляду на це, місцева влада запровадила режим надзвичайної ситуації.

Про це пише "Радіо Свобода" з посиланням на заяву губернатора регіону Романа Бусаргіна, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як заявив губернатор Саратовської області Бусаргін, під час гасіння пожежі загинули два співробітники МНС, а ще один співробітник дістав поранення. Він також підтвердив, що площа пожежі на "промисловому об'єкті" в Енгельсі зросла. Тому було запроваджено режим надзвичайної ситуації.

Telegram-канал ASTRA пише, що на нафтобазі знову пролунали вибухи. Об'єкт почав горіти сильніше. Повідомляється, що на нафтобазі загорівся ще один резервуар.

У соціальних мережах місцеві жителі також скаржаться на сильний запах гару.

Читайте також: Вночі було атаковано базу зберігання нафтопродуктів "Комбінат Крістал", що в Енгельсі, - Генштаб ЗСУ

Удар по Саратову та Енгельсу 8 січня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Саратов та Енгельс вночі перебували під масованою атакою безпілотників: є пожежі, пошкоджено підприємство.

В Енгельсі після атаки безпілотників горить нафтосховище авіабази.

Згодом Сили оборони України підтвердили, що було атаковано базу зберігання нафтопродуктів "Комбінат Крістал" в російському Енгельсі.

Читайте також: Ураження сховища палива в Енгельсі може обмежити використання російських Ту-160, - Defense Express

Автор: 

НПЗ (590) пожежа (4341) росія (65379) Удари по РФ (294)


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Топ коментарі
+28
ЩЕ один резервуар, а не один.
Якщо у тебе є ракети, якими "надо хєрасіть" за 2000 км - то "хєрась", а ЗСУ бьють тим, що є.
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08.01.2025 20:25
+17
Вітерця поривчастого не вистачає в приземному шарі повітря, і бажано вдень в одну сторону, а вночі в протилежну....
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08.01.2025 20:29
+16
Схоже - справжня двіжуха там над вечір тільки почалася .
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08.01.2025 20:22
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Ох ты ж боже мой! Аж целый один резервуар. Ракетами надо херасить а не дронами. Тогда не один резервуар будет уничтожен а скажем пять
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08.01.2025 20:21 Відповісти
ЩЕ один резервуар, а не один.
Якщо у тебе є ракети, якими "надо хєрасіть" за 2000 км - то "хєрась", а ЗСУ бьють тим, що є.
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08.01.2025 20:25 Відповісти
Резервуари з паливом одного з двох аеродромів статегічної авіації параші в Європі.
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08.01.2025 20:34 Відповісти
Чому кацапські НПЗ бережуть? Невже фюрер путлєр віддав на відкуп нафтобази для правдоподібності, лиш би його НПЗ та ВПК не чіпали?
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09.01.2025 14:45 Відповісти
Де ти побачило, що щось бережуть? Атакують кацапські НПЗ періодично. Але якщо атакувати весь час одні й ті самі цілі - кацапи просто поставлять там ппо і все. Дрони збивати не важко.
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09.01.2025 15:11 Відповісти
Не бреши, вже майже рік як не атакують.
Нехай ставлять своє пєвєоо там якщо воно в них знайдеться. Якщо вам не відомо, кацапам критично не вистачає ппо щоб прикрити всі важливі об'єкти на своїй території і на фронті. Якісь нафтобази до таких об'єктів аж ніяк не входять.
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21.01.2025 16:38 Відповісти
Який мля "майже рік", брехло?
Ось я за 2 хвилини знайшов:
17 травня і 28 серп. 2024 р. - Туапсинський НПЗ, 30 травня 2024 - Слов'янський НПЗ у Краснодарському краї, 21 червня 2024 - Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський НПЗ. 31 жовтня 2024 - НПЗ у Уфі, 19 грудня 2024 - НПЗ у Новошаштинську Ростовської області, 14 січня 2025 - НПЗ у Саратові і тд - я просто взяв кілька рандомних новин про атаки на кацапські НПЗ.
Чи у тебе з 14 січня цього року вже "майже рік" пройшов, брехунчику?
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21.01.2025 17:03 Відповісти
Їх там 56 штук...
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08.01.2025 20:30 Відповісти
І до них черга дійде
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08.01.2025 21:05 Відповісти
100500 ... шт
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09.01.2025 12:09 Відповісти
Вуйку, у цих резервуарах спеціальне пальне, тому навіть додатковий 1 резервуар - це дуже круто. Але поволі згорять усі 56 і кацапські ТУшки не зможуть запускати ракети по Україні.
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08.01.2025 20:55 Відповісти
Які 56 ? Звідкиля цифра ? Це може всі для стратег. бомберів у РФ ?
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09.01.2025 12:11 Відповісти
Схоже - справжня двіжуха там над вечір тільки почалася .
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08.01.2025 20:22 Відповісти
.
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08.01.2025 20:23 Відповісти
здається настав час підтягати пожежний бранєпоєзд.
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08.01.2025 21:03 Відповісти
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08.01.2025 20:25 Відповісти
Ось що уламки збитих бпла роблять!
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08.01.2025 20:26 Відповісти
Наші уламки найвисокоточніші уламки в світі!!!
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09.01.2025 11:16 Відповісти
Видео пожара, с переговорами МЧС

https://x.com/i/status/1877040697536123327
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08.01.2025 20:26 Відповісти
Красссивое!
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09.01.2025 12:39 Відповісти
Вітерця поривчастого не вистачає в приземному шарі повітря, і бажано вдень в одну сторону, а вночі в протилежну....
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08.01.2025 20:29 Відповісти
Та ще щоб наші цієї ночі повторили. Координати точні вже знаємо.
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08.01.2025 21:21 Відповісти
але захід "на координати" виконувати із протилежної сторони ...
(нєжданчик щоб був)
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08.01.2025 21:32 Відповісти
координати всього відомі давно. Можу надати координати всіх ФГКУ комбінатів Росрезерву які спеціалізуються на збереженні ПММ і знаходяться на відстані до двох тисяч кілометрів від нашого кордону. Треба?
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08.01.2025 21:46 Відповісти
так.
вас чекають в генштабі
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08.01.2025 23:13 Відповісти
у ГШ не цікавляться відкритими даними багаторічної давнини.
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08.01.2025 23:18 Відповісти
Тих неафтобаз там як у собаки блох...ніякої користі ..
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08.01.2025 20:30 Відповісти
Та тут тіпа авіаційне паливо було. Таких не так вже і багато..
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08.01.2025 20:33 Відповісти
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08.01.2025 20:37 Відповісти
уявіть 56 шт в одному місці ?! На одні локації ? Це ж не 56 діжок по 200 л.
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09.01.2025 12:14 Відповісти
Та зрозуміло, що в твоїй уяві нищення резервуарів з пальним на базах стратегічного резерву загарбника, призначеного для роботи стратегічної авіації загарбника, яка кожного дня на тому пальному літає бомбити Україну - не приносить ніякої користі.

Кінчена ти мразота, от ти хто...
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08.01.2025 21:08 Відповісти
Звісно що аби кацапи всі повиздихали було б добре.
А ле те що на одній із багатьох наявних баз з 56 наявних на тій базі ємностей одна знищена - яскрава картинка для електорату...
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09.01.2025 13:04 Відповісти
Не розумію, чому в головах дебілів будь-які успіхи ГУР, СБУ, ПС ЗСУ, СБС ЗСУ по ураженню будь-яких об'єктів критичної інфраструктури, складів зброї, командних пунктів, авіабаз тощо завжди пов'язуються з якоюсь хернею типа "картинка для електорату"?

Можете не відповідати. Відповідь проста: лише дебіли, провокатори і кацапи бажають Україні виборів під час війни, бо цей процес - гарантовано знизить і так невеликі спроможності України по спротиву.

Тож від мене для вас є проста порада: завали хлєбало, провокатор, вцмоктав?
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09.01.2025 16:28 Відповісти
це не звичайна нафтобаза, це комбінат Росрезерва. Таких ФГКУ комбінатів, які спеціалізуються на зберіганні ПММ на європейській частині расії всього штук двадцять.
А вам хоч тризуба замість зірки на Кремлі постав - все одно скажите що криво.
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08.01.2025 21:12 Відповісти
Про тризуб на кремлі - це цитата . Беріть наступного разу її в лапки, ну шоб за свою не видавали .
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09.01.2025 10:48 Відповісти
це вже стало такою класикою, що навіть і лапок не потребує. Ну а ті, хто не знає цю цитатату, то ім вже похєр, бо вони невиправні.
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09.01.2025 11:25 Відповісти
Чому ? Я, наприклад, патріот. Але не чув, чи забув ... У стрімах Цимбалюка є така заставка.
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09.01.2025 12:17 Відповісти
це нічого, таке теж буває. Ви ж мабуть звернули увагу, що у заставці Цимбалюка ця фраза взята в лапки? Чи може не взята...
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09.01.2025 17:09 Відповісти
"... на європейській частині расії всього штук двадцять...."
по 50 ємностей - всього 1000.

Знищена 1 (2)
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09.01.2025 13:07 Відповісти
якщо ваш супутник зробив вже сьогодня фото, то поділіться.
А по друге вже не тисяча, ви маніпулюєте. Але вам пофіг, бо ви цим не цікавитесь, бо головна ціль - зрадойобство.
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09.01.2025 17:12 Відповісти
д..чите на "Вечный огонь" , це вам
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08.01.2025 20:54 Відповісти
Це гарно!
"щось не пам'ятаю як правильно - презервуар че резерватiв"?
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08.01.2025 21:21 Відповісти
пРЕЗЕРВАУАРтив
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09.01.2025 02:12 Відповісти
Ну єто просто русофобія какая-то затєваєтся...сожглі двух мальчиков в трусиках..80 лет живу таково нєвідел..
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08.01.2025 21:56 Відповісти
дві бочки бензина проти 15 загиблих , 70 поранених і розбитого міського кварталу ...це статус кво від найвеличнішого милосердного сцикуна ?
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08.01.2025 22:17 Відповісти
Нащо ці спекуляції ?!

Три резервуари дорогезного палива для рашистських стратег. бомберів, які можливо післязавтра не полетять !! Плюс 3 бійця їх МНС. Плюс репутаційні втрати *****.

Почитайте зведення ГШ ЗСУ - кожного дня мінусують купу рашистів на фронті.
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09.01.2025 12:21 Відповісти
Знецінення успіхів ЗСУ, в будь-якій формі, а бажано в прив'язці до будь-якого "болючого" для суспільства України тригера (хєрограй, корупція, мобілізація, вибори тощо) - головна і досить дієва тактика будь-яких провокаторів. Тож я для себе вирішив - всіх таких кадрів - відверто надсилати нахєр.
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09.01.2025 16:42 Відповісти
Місцевим нє комільфо? Ваняіт??? "Алёшку" з гімна зробіть - косоокий майстер десь у говенях ваших мешкає...
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08.01.2025 22:23 Відповісти
Це виходить що резервуари запускають по нам крилаті ракети?Нехай навіть усі резервуари згорять,хіба нема доставки палива автоцистернами?Нам треба знищувати те що доставляє крилаті ракети-літаки ракетоностці,фрегати.По тереторії РФ таких резервуарів сотні,а знищений Ту-95МС вони не виготовлять навіть через 10 років.
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09.01.2025 00:45 Відповісти
Для цього треба ракети, але у сцикуна найшашличнішого в пріорітеті було велике асфальтівництво
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09.01.2025 09:59 Відповісти
Не розумію: що тобі не подобається?
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09.01.2025 13:22 Відповісти
Мені надоїло дивитись на цей саботаж, який видається за нанесення ударів по території РФ.Поясни мені як зменшило змогу РФ воювати нанесення нам двох ударів дронами по казармі в Грозному де було наслідком лише побиті вікна.Але набагато ближче до Грозного знаходиться Новоросійськ з терміналом закачки нафти в танкери,але це чомусь не бачать.Нафтодолари основне фінансування війни в Україні,а не казарми з ТікТокерами в Грозному.
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09.01.2025 15:56 Відповісти
Я не можу цього пояснити, як і не можу пояснити вибір українського президента в 2019-му році...
Допустимо: летіла туди велика зграя дронів, у кожного є ціль -- своя цистерна... Щось не долетіло... Декілька дронів таки досягли своєї мети, в результаті -- добре палає і площа цього збільшується... Але ще багато цистерн стоять повні і не пошкоджені... А може, і на них полум'я перекинеться?
І чому б не запуститу туди ще хвилю дронів -- підпалити неушкоджені баки? НЕ ЗНАЮ.
Сподіваюсь, десь в нас ще є розумні люди, які знають що роблять
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09.01.2025 17:16 Відповісти
Заправка одного ТУ-22 67,7 тони. ТУ-95 від 80 до 90 тон. Автоцистерни заморяться підвозити.
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09.01.2025 14:52 Відповісти
Заправка відбувається на пряму з резервуарів коло аеродрому,чи з цих резервуарів забирають паливо паливозаправники а потім везуть на аеродром до ракетоносців для їх заправки?Щось вони не дуже задовбуються від такого заняття.Знищимо всі резервуари,будуть брати паливо прямо з залізничних цистерн і вести на аеродром.Країну-бензоколонку такі складності в логістиці не налякають.
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09.01.2025 16:05 Відповісти
В цілому з Вами згоден. Але думаю, знищення частини бази Росрезевру таки додасть їм складнощів......
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09.01.2025 19:13 Відповісти
 
 