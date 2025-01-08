Атака українських дронів по нафтобазі в Енгельсі: загорівся ще один резервуар, запроваджено режим надзвичайної ситуації
Площа пожежі на нафтобазі у місті Енгельс у Саратовській області Росії, яку вранці 8 січня атакували українські дрони, зросла. З огляду на це, місцева влада запровадила режим надзвичайної ситуації.
Про це пише "Радіо Свобода" з посиланням на заяву губернатора регіону Романа Бусаргіна, повідомляє Цензор.НЕТ.
Як заявив губернатор Саратовської області Бусаргін, під час гасіння пожежі загинули два співробітники МНС, а ще один співробітник дістав поранення. Він також підтвердив, що площа пожежі на "промисловому об'єкті" в Енгельсі зросла. Тому було запроваджено режим надзвичайної ситуації.
Telegram-канал ASTRA пише, що на нафтобазі знову пролунали вибухи. Об'єкт почав горіти сильніше. Повідомляється, що на нафтобазі загорівся ще один резервуар.
У соціальних мережах місцеві жителі також скаржаться на сильний запах гару.
Удар по Саратову та Енгельсу 8 січня 2025 року
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Саратов та Енгельс вночі перебували під масованою атакою безпілотників: є пожежі, пошкоджено підприємство.
В Енгельсі після атаки безпілотників горить нафтосховище авіабази.
Згодом Сили оборони України підтвердили, що було атаковано базу зберігання нафтопродуктів "Комбінат Крістал" в російському Енгельсі.
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Якщо у тебе є ракети, якими "надо хєрасіть" за 2000 км - то "хєрась", а ЗСУ бьють тим, що є.
Нехай ставлять своє пєвєоо там якщо воно в них знайдеться. Якщо вам не відомо, кацапам критично не вистачає ппо щоб прикрити всі важливі об'єкти на своїй території і на фронті. Якісь нафтобази до таких об'єктів аж ніяк не входять.
Ось я за 2 хвилини знайшов:
17 травня і 28 серп. 2024 р. - Туапсинський НПЗ, 30 травня 2024 - Слов'янський НПЗ у Краснодарському краї, 21 червня 2024 - Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський НПЗ. 31 жовтня 2024 - НПЗ у Уфі, 19 грудня 2024 - НПЗ у Новошаштинську Ростовської області, 14 січня 2025 - НПЗ у Саратові і тд - я просто взяв кілька рандомних новин про атаки на кацапські НПЗ.
Чи у тебе з 14 січня цього року вже "майже рік" пройшов, брехунчику?
https://x.com/i/status/1877040697536123327
(нєжданчик щоб був)
вас чекають в генштабі
Кінчена ти мразота, от ти хто...
А ле те що на одній із багатьох наявних баз з 56 наявних на тій базі ємностей одна знищена - яскрава картинка для електорату...
Можете не відповідати. Відповідь проста: лише дебіли, провокатори і кацапи бажають Україні виборів під час війни, бо цей процес - гарантовано знизить і так невеликі спроможності України по спротиву.
Тож від мене для вас є проста порада: завали хлєбало, провокатор, вцмоктав?
А вам хоч тризуба замість зірки на Кремлі постав - все одно скажите що криво.
по 50 ємностей - всього 1000.
Знищена 1 (2)
А по друге вже не тисяча, ви маніпулюєте. Але вам пофіг, бо ви цим не цікавитесь, бо головна ціль - зрадойобство.
"щось не пам'ятаю як правильно - презервуар че резерватiв"?
Три резервуари дорогезного палива для рашистських стратег. бомберів, які можливо післязавтра не полетять !! Плюс 3 бійця їх МНС. Плюс репутаційні втрати *****.
Почитайте зведення ГШ ЗСУ - кожного дня мінусують купу рашистів на фронті.
Допустимо: летіла туди велика зграя дронів, у кожного є ціль -- своя цистерна... Щось не долетіло... Декілька дронів таки досягли своєї мети, в результаті -- добре палає і площа цього збільшується... Але ще багато цистерн стоять повні і не пошкоджені... А може, і на них полум'я перекинеться?
І чому б не запуститу туди ще хвилю дронів -- підпалити неушкоджені баки? НЕ ЗНАЮ.
Сподіваюсь, десь в нас ще є розумні люди, які знають що роблять