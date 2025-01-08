Атака українських дронів по нафтобазі в Енгельсі: загорівся ще один резервуар, запроваджено режим надзвичайної ситуації

Площа пожежі на нафтобазі у місті Енгельс у Саратовській області Росії, яку вранці 8 січня атакували українські дрони, зросла. З огляду на це, місцева влада запровадила режим надзвичайної ситуації.

Про це пише "Радіо Свобода" з посиланням на заяву губернатора регіону Романа Бусаргіна, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як заявив губернатор Саратовської області Бусаргін, під час гасіння пожежі загинули два співробітники МНС, а ще один співробітник дістав поранення. Він також підтвердив, що площа пожежі на "промисловому об'єкті" в Енгельсі зросла. Тому було запроваджено режим надзвичайної ситуації.

Telegram-канал ASTRA пише, що на нафтобазі знову пролунали вибухи. Об'єкт почав горіти сильніше. Повідомляється, що на нафтобазі загорівся ще один резервуар.

У соціальних мережах місцеві жителі також скаржаться на сильний запах гару.

Читайте також: Вночі було атаковано базу зберігання нафтопродуктів "Комбінат Крістал", що в Енгельсі, - Генштаб ЗСУ

Удар по Саратову та Енгельсу 8 січня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Саратов та Енгельс вночі перебували під масованою атакою безпілотників: є пожежі, пошкоджено підприємство.

В Енгельсі після атаки безпілотників горить нафтосховище авіабази.

Згодом Сили оборони України підтвердили, що було атаковано базу зберігання нафтопродуктів "Комбінат Крістал" в російському Енгельсі.

Читайте також: Ураження сховища палива в Енгельсі може обмежити використання російських Ту-160, - Defense Express