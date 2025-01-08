Ураження сховища палива в Енгельсі може обмежити використання російських Ту-160, - Defense Express
У ніч на 8 січня було завдано удару по сховищу державного резерву "Комбінат Крістал" в Енгельсі, де зберігалось паливо для стратегічної авіабази авіації Росії "Енгельс".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Defence Express.
За даними Defense Express, авіабаза "Енгельс" є місцем дислокації стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і Ту-160 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії. Ту-95МС використовують стандартні види авіаційного палива, такі як Т-1, ТС і РТ, тоді як для Ту-160 потрібне спеціальне паливо підвищеної щільності - Т-8В, яке забезпечує специфічний жовтий колір "вихлопу".
Виробництво Т-8В є складним і виконується лише на обмеженій кількості нафтопереробних підприємств.
"На жаль знайти відомості щодо його виробництва у Росії не вдалось, але за часи СРСР палива підвищеної щільності вироблялись лише на нафтохімічних комбінатах в Ангарі (зараз "Ангарская нефтехимическая компания") та Оркську (зараз "Орскнефтеоргсинтез")", - пише Defense Express.
Як зазначається, влучання у резервуари з паливом Т-8В може обмежити використання бомбардувальників Ту-160, хоча РФ рідко застосовує їх для ударів по Україні. Востаннє ці літаки були залучені до атаки 17 листопада 2024 року, що стало першим використанням за 550 днів.
Якщо паливо Т-8В було уражено, це завдасть значних труднощів для бойових можливостей російської стратегічної авіації.
Удар по Саратову та Енгельсу 8 січня 2025 року
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Саратов та Енгельс вночі перебували під масованою атакою безпілотників: є пожежі, пошкоджено підприємство.
В Енгельсі після атаки безпілотників горить нафтосховище авіабази.
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**Модернізують** і пишуть Ту-160М... ))) ставлять Глонасс... зв*язують його з ПНК ... і називають це глибокою модернізацією... Так що їх використання за останні три роки ніяк не вживаються у КОЗИР. Тому Ту-95МС вони будуть ганяти до останнього. Вони на Ту-95МС навіть видалили ресурсну статтю і експлуатують літаки по стану.
https://www.google.com/maps/place/%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0.+%D0%9E%D0%B0%D0%BE+%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82/@51.4993225,46.0580098,415m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x4114b8659e725229:0x98805a2e75c0f666!8m2!3d51.5000645!4d46.0621649!16s%2Fg%2F11f3v28k2q?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDEwMi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
Але для переможного копіуму підійде.