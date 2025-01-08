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Ураження сховища палива в Енгельсі може обмежити використання російських Ту-160, - Defense Express

Ураження сховища в Енгельсі обмежує можливості Ту-160

У ніч на 8 січня було завдано удару по сховищу державного резерву "Комбінат Крістал" в Енгельсі, де зберігалось паливо для стратегічної авіабази авіації Росії "Енгельс".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Defence Express.

За даними Defense Express, авіабаза "Енгельс" є місцем дислокації стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і Ту-160 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії. Ту-95МС використовують стандартні види авіаційного палива, такі як Т-1, ТС і РТ, тоді як для Ту-160 потрібне спеціальне паливо підвищеної щільності - Т-8В, яке забезпечує специфічний жовтий колір "вихлопу".

Виробництво Т-8В є складним і виконується лише на обмеженій кількості нафтопереробних підприємств. 

"На жаль знайти відомості щодо його виробництва у Росії не вдалось, але за часи СРСР палива підвищеної щільності вироблялись лише на нафтохімічних комбінатах в Ангарі (зараз "Ангарская нефтехимическая компания") та Оркську (зараз "Орскнефтеоргсинтез")", - пише Defense Express.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони РФ заявило про нібито збиття 32 безпілотників над 7 регіонами Росії

Як зазначається, влучання у резервуари з паливом Т-8В може обмежити використання бомбардувальників Ту-160, хоча РФ рідко застосовує їх для ударів по Україні. Востаннє ці літаки були залучені до атаки 17 листопада 2024 року, що стало першим використанням за 550 днів.

Якщо паливо Т-8В було уражено, це завдасть значних труднощів для бойових можливостей російської стратегічної авіації.

Удар по Саратову та Енгельсу 8 січня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Саратов та Енгельс вночі перебували під масованою атакою безпілотників: є пожежі, пошкоджено підприємство.

В Енгельсі після атаки безпілотників горить нафтосховище авіабази.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі було атаковано базу зберігання нафтопродуктів "Комбінат Крістал", що в Енгельсі, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

війна (1408) Удари по РФ (294)


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Топ коментарі
+11
А може не обмежити. Хто зна.
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08.01.2025 11:24
+8
Ту-160 - "останній козир в рукаві" для кацапів. Бо Ту-95-ті вже давно "серуть гайками". Їх давно перестали випускать і вони вже допрацьовують свй ресурс. Саме на авіапідприємстві у Енгельсі, їх "підрихтовують" до робочого стану... Там "букет" - аеродром, авіаремонтний завод, і стратегічні склади ПММ. Прямо "ікебана" в одному пучку...
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08.01.2025 11:33
+5
Уже маршрут прокладений та випробуваний... Саме під Орськом, торік, наші "дикі гуси" пошкодили РЛС дальньої дії... Кацапи сильно "смерділи" з цього приводу...
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08.01.2025 11:36
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І все уламками, уламками.
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08.01.2025 11:23 Відповісти
Україна атакувала парашию найстрашнішою зброєю-дронами з уламками, дрони збили ,а уламки ні
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08.01.2025 11:39 Відповісти
А може не обмежити. Хто зна.
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08.01.2025 11:24 Відповісти
Тобто треба летіти до "Оркська"…
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08.01.2025 11:32 Відповісти
Уже маршрут прокладений та випробуваний... Саме під Орськом, торік, наші "дикі гуси" пошкодили РЛС дальньої дії... Кацапи сильно "смерділи" з цього приводу...
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08.01.2025 11:36 Відповісти
Ту-160 - "останній козир в рукаві" для кацапів. Бо Ту-95-ті вже давно "серуть гайками". Їх давно перестали випускать і вони вже допрацьовують свй ресурс. Саме на авіапідприємстві у Енгельсі, їх "підрихтовують" до робочого стану... Там "букет" - аеродром, авіаремонтний завод, і стратегічні склади ПММ. Прямо "ікебана" в одному пучку...
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08.01.2025 11:33 Відповісти
А ЩО - у "вас" ? Нам не видно, що у "вас" твориться...
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08.01.2025 12:13 Відповісти
.. Ту-160 не козир... а головна біль кацапсячих. Величезні проблеми з двигунами НК-32. Їх не випускають десь з початку розвалу СРСР. Намагался відновити виробничі потужності десь перед 2020 роком... аде нічого не вийшло. Тільки ОДИН Ту-160М2 з новими ??? двигунами почав випробуватися... а один недороблений... З За двигунів кацапи на Ту-160 давно не літають за ріг...
**Модернізують** і пишуть Ту-160М... ))) ставлять Глонасс... зв*язують його з ПНК ... і називають це глибокою модернізацією... Так що їх використання за останні три роки ніяк не вживаються у КОЗИР. Тому Ту-95МС вони будуть ганяти до останнього. Вони на Ту-95МС навіть видалили ресурсну статтю і експлуатують літаки по стану.
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08.01.2025 12:25 Відповісти
Саме про це я й пишу...
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08.01.2025 12:26 Відповісти
їх там лише 29 шт. 15 маленьких та інші середні. тай ті вже ОБМЭЖЭННі

https://www.google.com/maps/place/%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0.+%D0%9E%D0%B0%D0%BE+%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82/@51.4993225,46.0580098,415m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x4114b8659e725229:0x98805a2e75c0f666!8m2!3d51.5000645!4d46.0621649!16s%2Fg%2F11f3v28k2q?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDEwMi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
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08.01.2025 11:51 Відповісти
Ти як 27.12.24 зареєструвалася на сайті, так зразу і пішла в запой, що капсом строчиш ?
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08.01.2025 11:59 Відповісти
Когда возразить нечего а потявкать хочется начинают смотреть дату регистрации (Я на цензоре лет десять если что Но поскольку туповатые скуфы (старпёры) всё время спамят то приходится часто заходить с новых аккаунтов
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08.01.2025 12:05 Відповісти
І за ДЕСЯТЬ РОКІВ не порозумнішала та читать великі тексти не навчилася? Тільки "заголовки" читаєш? "Співчуваю"...
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08.01.2025 12:19 Відповісти
За десять лет не нашла лучшей работы кроме как срать на Цензоре? Ты профнепригодна, пиги
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08.01.2025 13:14 Відповісти
Та вона "вчорашня"!!! Я вже навчився відрізнять "деактивованих" від "свіженьких"...
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08.01.2025 13:23 Відповісти
Чого ви, хлопці, причепилися до "подоляцької плоскогубці"? Вона ж бо чемно, ще задовго до обіду, почала заробляти собі не вечірній "півас на кортах". А ви тут... розводите якесь цькування тарганів.
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08.01.2025 13:43 Відповісти
"Безтолковко"! Там стратегічні склади. Авіаційні... Там "солярку" не зберігають... Там зберігають різні види АВІАЦІЙНОГО пального... Включаючи і "спеціалізовані" сорти - для окремих типів літальних апаратів та для різних сезонів...
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08.01.2025 12:17 Відповісти
пиши на мові або щезни нахер ботяра
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08.01.2025 12:23 Відповісти
Вот когда ты туповатое создание будешь свои тексты шкрябать под ником ДМЫТРО а не дИма тогда и будешь хрюкать про мову
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08.01.2025 12:33 Відповісти
Пока здесь одна свинособака, и она тебя лыбу тянет в зеркале
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08.01.2025 13:13 Відповісти
Як варіант: двоє "подоляцьких" дають заробити одне одному. А ввечері разом вижеруть чесно зароблений спільними потугами півас і пообсцикають усі закутки у дворі...
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08.01.2025 13:47 Відповісти
ДО ИНАУГУРАЦИИ трампа федирасты нанесут ещё один массированный ракетный и шахедный удар по Украине Примерно числа пятнадцатого- семнадцатого января
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08.01.2025 11:56 Відповісти
Ну, ты уже мужественно сжала булки, пиги?
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08.01.2025 13:38 Відповісти
так вони завтра нове побудують і санкції їх не зупинять, а ми плиточку покладемо та нову дорогу до кордонів кацапні.
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08.01.2025 12:13 Відповісти
Правда ракети по Україні запускають з ту-95мс, які використовують інший вид палива.
Але для переможного копіуму підійде.
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08.01.2025 12:28 Відповісти
Откуда цена в 200к за штуку? Бо без пруфов - **********
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08.01.2025 12:49 Відповісти
Ну ок.
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08.01.2025 12:58 Відповісти
Ого! Та це, схоже, джекпот!
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08.01.2025 13:28 Відповісти
Ту160 вони не часто й використовують, в основному, ракетами пуляють ТУ95.
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08.01.2025 13:39 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.flamax.ru%2Fpressroom%2Farticles%2Fbystryy-montazh-bez-primeneniya-svarki%2F&psig=AOvVaw0dvxaHpvwiaSkpcPGOMtpL&ust=1736417429829000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBQQjhxqFwoTCLjc_8Dx5YoDFQAAAAAdAAAAABBk Демонтаж стальних резервуаров для нефтепродуктов
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08.01.2025 13:44 Відповісти
 
 