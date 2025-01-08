Ураження сховища палива в Енгельсі може обмежити використання російських Ту-160, - Defense Express

У ніч на 8 січня було завдано удару по сховищу державного резерву "Комбінат Крістал" в Енгельсі, де зберігалось паливо для стратегічної авіабази авіації Росії "Енгельс".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Defence Express.

За даними Defense Express, авіабаза "Енгельс" є місцем дислокації стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і Ту-160 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії. Ту-95МС використовують стандартні види авіаційного палива, такі як Т-1, ТС і РТ, тоді як для Ту-160 потрібне спеціальне паливо підвищеної щільності - Т-8В, яке забезпечує специфічний жовтий колір "вихлопу".

Виробництво Т-8В є складним і виконується лише на обмеженій кількості нафтопереробних підприємств.

"На жаль знайти відомості щодо його виробництва у Росії не вдалось, але за часи СРСР палива підвищеної щільності вироблялись лише на нафтохімічних комбінатах в Ангарі (зараз "Ангарская нефтехимическая компания") та Оркську (зараз "Орскнефтеоргсинтез")", - пише Defense Express.

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Як зазначається, влучання у резервуари з паливом Т-8В може обмежити використання бомбардувальників Ту-160, хоча РФ рідко застосовує їх для ударів по Україні. Востаннє ці літаки були залучені до атаки 17 листопада 2024 року, що стало першим використанням за 550 днів.

Якщо паливо Т-8В було уражено, це завдасть значних труднощів для бойових можливостей російської стратегічної авіації.

Удар по Саратову та Енгельсу 8 січня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Саратов та Енгельс вночі перебували під масованою атакою безпілотників: є пожежі, пошкоджено підприємство.

В Енгельсі після атаки безпілотників горить нафтосховище авіабази.

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