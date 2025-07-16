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БПЛА атаковали Белгород: губернатор Гладков утверждает, что есть погибшие и пострадавшие. ФОТО

Российский Белгород вечером 16 июля атаковали неизвестные беспилотники. Местные власти говорят о погибших.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут росСМИ и сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

"Белгород под атакой вражеских беспилотников, один человек погиб, пятеро пострадали", сообщил он.

В результате атаки повреждены шесть домовладений, оперативные службы работают на местах, добавил Гладков.

Кроме того, российский губернатор показал видео сбития якобы украинского дрона на подлете к городу, с надписью на крыле БПЛА: "С любовью для жителей Белгорода".

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Белгород атаковали дроны 16 июля
Белгород атаковали дроны 16 июля
Белгород атаковали дроны 16 июля
Белгород атаковали дроны 16 июля

Автор: 

беспилотник (3939) Белгород (460) Удары по РФ (416)


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Неправда
Жертв нєт
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16.07.2025 23:17 Ответить
А де жертви?
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16.07.2025 23:20 Ответить
Он дважды лжец. во первых - от хлопка люди не гибнут, а во-вторых - там людей нет.
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16.07.2025 23:20 Ответить
путєн вбиває будь кого і будь де, в бєлгороді так само.
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16.07.2025 23:25 Ответить
В воронеже перекрестились.
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16.07.2025 23:42 Ответить
Рязанський сахарок підвезли?
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16.07.2025 23:57 Ответить
 
 