БПЛА атаковали Белгород: губернатор Гладков утверждает, что есть погибшие и пострадавшие. ФОТО

Российский Белгород вечером 16 июля атаковали неизвестные беспилотники. Местные власти говорят о погибших.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут росСМИ и сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

"Белгород под атакой вражеских беспилотников, один человек погиб, пятеро пострадали", сообщил он.

В результате атаки повреждены шесть домовладений, оперативные службы работают на местах, добавил Гладков.

Кроме того, российский губернатор показал видео сбития якобы украинского дрона на подлете к городу, с надписью на крыле БПЛА: "С любовью для жителей Белгорода".

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