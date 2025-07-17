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Новости Фото Атака дронов на регионы РФ
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Беспилотники атаковали Московскую область: в аэропорту объявлен план "Ковер". ФОТО

В ночь на 17 июля в Московской области раздавались взрывы. В московском аэропорту "Пулково" остановили рейсы и ввели режим "Ковер". В регионе фиксировали неизвестные беспилотники, направлявшиеся в сторону Москвы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Как известно, звуки взрывов были слышны возле сел Литкино и Бакеево в городском округе Солнечногорск. Также взрывы и яркие вспышки зафиксировали жители района Зеленограда. В селе Алабушево, по утверждению очевидцев, возникли перебои с электроснабжением.

Неизвестные дроны атаковали Московскую область

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны якобы сбили два беспилотника, которые летели на столицу. Впоследствии он сообщил о еще одном дроне, который был уничтожен. По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы.

В то же время в московском аэропорту "Внуково" из-за инцидента ввели режим "Ковер", предусматривающий временную приостановку взлетов и посадок. Из-за этого часть рейсов была отменена.

Неизвестные дроны атаковали Московскую область

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Автор: 

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Не "пулково", а "внуково", "пулково" - це у санкт-ленінграді
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17.07.2025 06:58 Ответить
От таке мокши на власних дупах нехай відчувають..скасовані рейси, трабли з відпочинком, ну і грошей за путівки ніхто не поверне)))) гарного відпочинку, тварюки!

Нехай б'є хоч по кишенях, якщо по головах неможна..
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17.07.2025 07:17 Ответить
План "ковьер" працює навіть с дронами-обманками, але Ермак розуміє, шо тількі коли це робити постійно. Раз в місяць по пару штук - гроші на вітер.
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17.07.2025 07:21 Ответить
Твої гроші? В тебе їх зроду не було...
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17.07.2025 09:40 Ответить
 
 