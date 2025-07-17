Беспилотники атаковали Московскую область: в аэропорту объявлен план "Ковер". ФОТО

В ночь на 17 июля в Московской области раздавались взрывы. В московском аэропорту "Пулково" остановили рейсы и ввели режим "Ковер". В регионе фиксировали неизвестные беспилотники, направлявшиеся в сторону Москвы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Как известно, звуки взрывов были слышны возле сел Литкино и Бакеево в городском округе Солнечногорск. Также взрывы и яркие вспышки зафиксировали жители района Зеленограда. В селе Алабушево, по утверждению очевидцев, возникли перебои с электроснабжением.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны якобы сбили два беспилотника, которые летели на столицу. Впоследствии он сообщил о еще одном дроне, который был уничтожен. По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы.

В то же время в московском аэропорту "Внуково" из-за инцидента ввели режим "Ковер", предусматривающий временную приостановку взлетов и посадок. Из-за этого часть рейсов была отменена.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": БПЛА атаковали Белгород: губернатор Гладков утверждает, что есть погибшие и пострадавшие. ФОТО