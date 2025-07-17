Тульскую область и Воронеж атаковали беспилотники: под ударом - оборонные предприятия. ФОТО

В ночь на 17 июля Россию атаковали беспилотники, в частности под ударами были Воронеж и Тульская область.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские телеграм-каналы.

В ночь на 17 июля в российском Воронеже прогремело минимум четыре взрыва. Очевидцы говорят, что город атаковали БПЛА.

Губернатор Александр Гусев заявил, что российское ПВО сбило, по меньшей мере, 5 украинских беспилотников. Но один из них врезался в многоэтажку

Как пишет со слов очевидцев телеграм-канал SHOT, дрон врезался в дом и взорвался в районе улицы Айвазовского на окраине Воронежа.

"Предварительно, поврежден фасад здания и несколько квартир. Обломки упали на автомобили, стоявшие внизу. По словам очевидцев, пострадал 15-летний подросток", - пишет SHOT.









Взрывы гремели в Новомосковске Тульской области. По данным пропагандистского Telegram-канала ASTRA, в ночь на 11 июля в регионе атаковали сразу четыре оборонных предприятия.

В городе Щекино Тульской области начался пожар после атаки БПЛА, сообщили местные жители.

По состоянию на утро 17 июля, около 06:00, угроза ударов БПЛА в области все еще сохранялась, предупреждал губернатор Дмитрий Миляев.

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