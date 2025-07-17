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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Тульскую область и Воронеж атаковали беспилотники: под ударом - оборонные предприятия. ФОТО

В ночь на 17 июля Россию атаковали беспилотники, в частности под ударами были Воронеж и Тульская область.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские телеграм-каналы.

В ночь на 17 июля в российском Воронеже прогремело минимум четыре взрыва. Очевидцы говорят, что город атаковали БПЛА.

Губернатор Александр Гусев заявил, что российское ПВО сбило, по меньшей мере, 5 украинских беспилотников. Но один из них врезался в многоэтажку

Как пишет со слов очевидцев телеграм-канал SHOT, дрон врезался в дом и взорвался в районе улицы Айвазовского на окраине Воронежа.

"Предварительно, поврежден фасад здания и несколько квартир. Обломки упали на автомобили, стоявшие внизу. По словам очевидцев, пострадал 15-летний подросток", - пишет SHOT.

Воронеж
Воронеж

Взрывы гремели в Новомосковске Тульской области. По данным пропагандистского Telegram-канала ASTRA, в ночь на 11 июля в регионе атаковали сразу четыре оборонных предприятия.

В городе Щекино Тульской области начался пожар после атаки БПЛА, сообщили местные жители.

По состоянию на утро 17 июля, около 06:00, угроза ударов БПЛА в области все еще сохранялась, предупреждал губернатор Дмитрий Миляев.

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Автор: 

беспилотник (3944) Удары по РФ (417)


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Топ комментарии
+6
Потужний. Скло таки вибив. І як ці дрончікі виносять цілі заводи ВПК РФ? Це просто чудєса.
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17.07.2025 07:27 Ответить
+3
Написано ж чітко без брехні-Атакували!За три роки жодного знищеного підприємства,окрім нафтопереробки.Супутникові знімки показують побиту трішки кришу.А в новинах,ніби купа цегли від підприємства .
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17.07.2025 07:51 Ответить
+3
Комусь дуже вигідно замість хоча б аналогів "шахедів" з солідним боєзарядом випускати знишувачі вікон.
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17.07.2025 08:00 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Потужний. Скло таки вибив. І як ці дрончікі виносять цілі заводи ВПК РФ? Це просто чудєса.
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17.07.2025 07:27 Ответить
Написано ж чітко без брехні-Атакували!За три роки жодного знищеного підприємства,окрім нафтопереробки.Супутникові знімки показують побиту трішки кришу.А в новинах,ніби купа цегли від підприємства .
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17.07.2025 07:51 Ответить
Не сплять "брати"-кацапчики..Вже набігли цілою зграєю " всье прапала!"- треба заробити на хліб з пивком..Сосніть чупа-чупс.
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17.07.2025 09:42 Ответить
Комусь дуже вигідно замість хоча б аналогів "шахедів" з солідним боєзарядом випускати знишувачі вікон.
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17.07.2025 08:00 Ответить
І це все порівняно що рашиська орда творить в Україні щоночі ?
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17.07.2025 08:06 Ответить
На Щекино Тульской области была атака БПЛА. Очевидцы наблюдают пожар. Предположительно, целью атаки был Щекиноазот.
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17.07.2025 08:13 Ответить
а тут все скулежь и плачь в комментах, ничего нового)))
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17.07.2025 08:14 Ответить
Підраховувачі вибитих шибок на зміні, зрада понад усе.
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17.07.2025 08:23 Ответить
А от в росіі ніякої зради.
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17.07.2025 08:29 Ответить
Яскравий приклад ********* Ц - гілка коментів захоплена меканням кацапськими байстрюками Як сказав Konstantin Konstantinn "скулежь и плачь в комментах"
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17.07.2025 09:10 Ответить
з тули та воронежу
треба зробити Мар'янку та Бахмут
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17.07.2025 09:43 Ответить
Даємо Мильярд вибитих склопакетів
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17.07.2025 09:52 Ответить
 
 