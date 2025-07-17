Химзавод в Тульской области РФ остановил работу после ночной атаки дронов

В Тульской области России приостановил работу химический завод "Щекиноазот" после ночной атаки беспилотников.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Astra.

Отмечается, что в ночь на 17 июля по меньшей мере четыре БпЛА попали по заводу, возник пожар.

После атаки на предприятие была повреждена одна из ректификационных колонн, произошла разгерметизация и пожар, рассказали работники завода.

Кроме этого, на заводе поврежден паропровод высокого давления между хранилищем и ТЭЦ. Он транспортирует перегретый пар к производственным установкам. Также повреждена крыша печи на линии производства метанола.

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Из-за атаки БПЛА завод временно прекратил работу, работников эвакуировали.

На сайте предприятия отмечается, что "Щекиноазот" является одним из ведущих производителей промышленной химии в России. Компания производит метанол, капролактам, минеральные удобрения и серную кислоту. В ее состав также входит ОАО "Химволокно".

Как отметил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, это важное предприятие по производству аммиака, метанола и карбамида. Все эти вещества - основа взрывчатки, твердого ракетного топлива, синтетических материалов для ВПК РФ.

"Без этого предприятия нарушается цикл производства ракет, дронов и взрывчатки для армии РФ", - пояснил он.

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Напомним, в ночь на 17 июля Россию атаковали беспилотники, в частности под ударами были Воронеж и Тульская область.