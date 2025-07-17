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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Химзавод в Тульской области РФ остановил работу после ночной атаки дронов

В Тульской области приостановил работу завод Щекиноазот после атаки дронов

В Тульской области России приостановил работу химический завод "Щекиноазот" после ночной атаки беспилотников.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Astra.

Отмечается, что в ночь на 17 июля по меньшей мере четыре БпЛА попали по заводу, возник пожар.

После атаки на предприятие была повреждена одна из ректификационных колонн, произошла разгерметизация и пожар, рассказали работники завода.

Кроме этого, на заводе поврежден паропровод высокого давления между хранилищем и ТЭЦ. Он транспортирует перегретый пар к производственным установкам. Также повреждена крыша печи на линии производства метанола.

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Из-за атаки БПЛА завод временно прекратил работу, работников эвакуировали.

На сайте предприятия отмечается, что "Щекиноазот" является одним из ведущих производителей промышленной химии в России. Компания производит метанол, капролактам, минеральные удобрения и серную кислоту. В ее состав также входит ОАО "Химволокно".

Как отметил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, это важное предприятие по производству аммиака, метанола и карбамида. Все эти вещества - основа взрывчатки, твердого ракетного топлива, синтетических материалов для ВПК РФ.

"Без этого предприятия нарушается цикл производства ракет, дронов и взрывчатки для армии РФ", - пояснил он.

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Напомним, в ночь на 17 июля Россию атаковали беспилотники, в частности под ударами были Воронеж и Тульская область.

Автор: 

беспилотник (3944) НПЗ (246) Удары по РФ (417)


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подовбати бажано, допоки не змінили назву на "защекиноазот"...
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17.07.2025 22:57 Ответить
Дуже добре! Якби ще співробітники хімзаводу призупинили жити - було б ідеально.
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17.07.2025 22:59 Ответить
Щоб вся московія згоріла нахер !
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17.07.2025 23:31 Ответить
Этонемы, этобобры
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17.07.2025 23:09 Ответить
всім спокуха - хлопок і возгораніє хлопка...
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17.07.2025 23:11 Ответить
а якщо чесно - слабенькі у нас дрони...
а бубсель обіцяв мілліон - всі в ніжній стоці, чекаємо доooвгі Нептуни....
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17.07.2025 23:15 Ответить
от зараз свириденко зі шмугалем щось зроблять помінявшимися місцями...
знову поржом і приколемося - не перший раз...
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17.07.2025 23:20 Ответить
зе-брехло вже стільки потужно наобіцяв і дронів і ракет і асфальту і важливих рішень від партнерів і ще х.з чого.
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17.07.2025 23:22 Ответить
Щоб зупинити роботу такого хімічного підприємства, треба влучити в цех роз'єднання повітря, це самий дієвий засіб зупинки.
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17.07.2025 23:40 Ответить
 
 