Химзавод в Тульской области РФ остановил работу после ночной атаки дронов
В Тульской области России приостановил работу химический завод "Щекиноазот" после ночной атаки беспилотников.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Astra.
Отмечается, что в ночь на 17 июля по меньшей мере четыре БпЛА попали по заводу, возник пожар.
После атаки на предприятие была повреждена одна из ректификационных колонн, произошла разгерметизация и пожар, рассказали работники завода.
Кроме этого, на заводе поврежден паропровод высокого давления между хранилищем и ТЭЦ. Он транспортирует перегретый пар к производственным установкам. Также повреждена крыша печи на линии производства метанола.
Из-за атаки БПЛА завод временно прекратил работу, работников эвакуировали.
На сайте предприятия отмечается, что "Щекиноазот" является одним из ведущих производителей промышленной химии в России. Компания производит метанол, капролактам, минеральные удобрения и серную кислоту. В ее состав также входит ОАО "Химволокно".
Как отметил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, это важное предприятие по производству аммиака, метанола и карбамида. Все эти вещества - основа взрывчатки, твердого ракетного топлива, синтетических материалов для ВПК РФ.
"Без этого предприятия нарушается цикл производства ракет, дронов и взрывчатки для армии РФ", - пояснил он.
Напомним, в ночь на 17 июля Россию атаковали беспилотники, в частности под ударами были Воронеж и Тульская область.
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а бубсель обіцяв мілліон - всі в ніжній стоці, чекаємо доooвгі Нептуни....
знову поржом і приколемося - не перший раз...