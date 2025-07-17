В России заявили о якобы сбитых более 120 украинских дронах

В России заявили об атаке украинских беспилотников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Минобороны страны-оккупанта.

По данным министерства, в ночь на 17 июля якобы было сбито 122 украинских БПЛА.

Так, 43 цели были сбиты над территорией Брянской области, 38 - над Курской областью, 10 - над Орловской областью, 6 - над территорией Смоленской области, 6 - над Воронежской областью, 5 - над Белгородской областью, 3 - над территорией Московского региона, 3 - над Калужской областью, 3 - над территорией временно оккупированного Крыма, 2 - над территорией Ленинградской области, 2 - над Липецкой областью, 1 - над Тульской областью.

Мэр Москвы Собянин сообщил, что ПВО отразила атаку трех дронов на российскую столицу.

Известно, что в Московской области раздавались взрывы. В московском аэропорту "Внуково" остановили рейсы и ввели режим "Ковер".

Под ударами были также Воронеж и Тульская область.

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