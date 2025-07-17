У Росії заявили про нібито збиття понад 120 українських дронів

У Росії заявили про атаку українських безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міноборони країни-окупанта.

За даними міністерства, в ніч на 17 липня нібито було збито 122 українські БпЛА.

Так, 43 цілі було збито над територією Брянської області, 38 - над Курською областю, 10 - над Орловською областю, 6 - над територією Смоленської області, 6 - над Воронезькою областю, 5 - над Білгородською областю, 3 - над територією Московського регіону, 3 - над Калузькою областю, 3 - над територією тимчасово окупованого Криму, 2 - над територією Ленінградської області, 2 - над Липецькою областю, 1 - над Тульською областю.

Мер Москви Собянін повідомив, що ППО відбила атаку трьох дронів на російську столицю.

Відомо, що у Московській області лунали вибухи. У московському аеропорту "Внуково" зупинили рейси та ввели режим "Ковер".

Під ударами були також Воронеж і Тульська область

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