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Новини Фото Атака дронів на регіони РФ
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Тульську область і Воронеж атакували безпілотники: під ударом оборонні підприємства. ФОТО

У ніч проти 17 липня Росію атакували безпілотники, зокрема під ударами були Воронеж і Тульська область.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські телеграм-канали.

У ніч на 17 липня у російському Воронежі пролунало мінімум чотири вибухи. Очевидці кажуть, що місто атакували БпЛА.

Губернатор Олександр Гусєв заявив, що російське ППО збила щонайменше 5 українських безпілотників. Проте один з них  врізався в багатоповерхівку

Як пише з слів очевидців телеграм-канал SHOT, дрон врізався в будинок і вибухнув в районі вулиці Айвазовського на околиці Воронежа.

"Попередньо, пошкоджено фасад будівлі та кілька квартир. Уламки впали на автомобілі, що стояли внизу. За словами очевидців, постраждав 15-річний підліток", - пише SHOT. 

Воронеж
Воронеж

Вибухи гриміли в Новомосковську Тульської області. За даними пропагандистського Telegram-каналу ASTRA, у ніч на 11 липня в регіоні атакували одразу чотири оборонні підприємства.

У місті Щекіно Тульської області почалася пожежа після атаки БпЛА, повідомили місцеві жителі.

Станом на ранок 17 липня, близько 06:00, загроза ударів БпЛА в області все ще зберігалася, попереджав губернатор Дмитро Міляєв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Безпілотники атакували Московську область: в аеропорту оголошено план "Ковер". ФОТО

Автор: 

безпілотник (4532) Удари по РФ (419)


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Потужний. Скло таки вибив. І як ці дрончікі виносять цілі заводи ВПК РФ? Це просто чудєса.
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17.07.2025 07:27 Відповісти
Написано ж чітко без брехні-Атакували!За три роки жодного знищеного підприємства,окрім нафтопереробки.Супутникові знімки показують побиту трішки кришу.А в новинах,ніби купа цегли від підприємства .
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17.07.2025 07:51 Відповісти
Комусь дуже вигідно замість хоча б аналогів "шахедів" з солідним боєзарядом випускати знишувачі вікон.
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17.07.2025 08:00 Відповісти
І це все порівняно що рашиська орда творить в Україні щоночі ?
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17.07.2025 08:06 Відповісти
На Щекино Тульской области была атака БПЛА. Очевидцы наблюдают пожар. Предположительно, целью атаки был Щекиноазот.
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17.07.2025 08:13 Відповісти
а тут все скулежь и плачь в комментах, ничего нового)))
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17.07.2025 08:14 Відповісти
Підраховувачі вибитих шибок на зміні, зрада понад усе.
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17.07.2025 08:23 Відповісти
А от в росіі ніякої зради.
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17.07.2025 08:29 Відповісти
 
 