Дроны атаковали Дзержинск в Нижегородской области. Взрывы также раздавались в Подмосковье

В ночь на 18 июля украинские дроны атаковали цели в городе Дзержинск в Нижегородской области, где производят боеприпасы. В Московской области прогремела серия взрывов из-за атаки беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

По меньшей мере 12 взрывов прогремело в Дзержинске Нижегородской области, сообщили местные жители. По словам очевидцев, ПВО работала по БПЛА в районе местной промзоны.

Росавиация объявила о закрытии аэропорта Нижнего Новгорода, который расположен примерно в 25 км от Дзержинска.

Сведений о последствиях налета и его отражении пока нет.

В Дзержинске расположены несколько заводов, которые производят различные боеприпасы и полуфабрикаты для них.

Также взрывы раздавались в Московской области. Как сообщают российские СМИ со ссылкой на очевидцев, над Домодедово было слышно по меньшей мере три-четыре взрыва, в небе наблюдались яркие вспышки. Позже звуки взрывов слышали также в районе Истры и вблизи Звенигорода.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, система противовоздушной обороны сбила несколько дронов, которые направлялись в сторону столицы. На местах падения обломков работают экстренные службы. Данных о разрушениях или пострадавших пока нет.

В связи с воздушной угрозой в московских аэропортах Домодедово, Жуковский и Внуково был введен план "Ковер". В Домодедово и Жуковском ограничения действовали коротко - с 23:13 до 23:24.

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