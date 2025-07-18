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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Дроны атаковали Дзержинск в Нижегородской области. Взрывы также раздавались в Подмосковье

Украинские дроны атаковали Липецкую область

В ночь на 18 июля украинские дроны атаковали цели в городе Дзержинск в Нижегородской области, где производят боеприпасы. В Московской области прогремела серия взрывов из-за атаки беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

По меньшей мере 12 взрывов прогремело в Дзержинске Нижегородской области, сообщили местные жители. По словам очевидцев, ПВО работала по БПЛА в районе местной промзоны.

Росавиация объявила о закрытии аэропорта Нижнего Новгорода, который расположен примерно в 25 км от Дзержинска.

Сведений о последствиях налета и его отражении пока нет.

В Дзержинске расположены несколько заводов, которые производят различные боеприпасы и полуфабрикаты для них.

Также взрывы раздавались в Московской области. Как сообщают российские СМИ со ссылкой на очевидцев, над Домодедово было слышно по меньшей мере три-четыре взрыва, в небе наблюдались яркие вспышки. Позже звуки взрывов слышали также в районе Истры и вблизи Звенигорода.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, система противовоздушной обороны сбила несколько дронов, которые направлялись в сторону столицы. На местах падения обломков работают экстренные службы. Данных о разрушениях или пострадавших пока нет.

В связи с воздушной угрозой в московских аэропортах Домодедово, Жуковский и Внуково был введен план "Ковер". В Домодедово и Жуковском ограничения действовали коротко - с 23:13 до 23:24.

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Автор: 

беспилотник (3950) Подмосковье (65) Удары по РФ (421)


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Топ комментарии
+3
гарна новина. Майже три місяці туди не прилітало. Але важко кудись вдало влучити у підприємство, будівлі якого розкидано на площині 1100 гектарів (56°16'15.1"N 43°22'43.3"E). До речі, там у чотирьох кілометрах знаходиться 53-й аренал ГРАУ біля посьолка Юганєц (56°15'28.3"N 43°15'44.6"E). Там знаходяться потужності по виробництву ФАБів, у тому числі таких потужних, як ФАБ-1500 та ФАБ-3000. От на цей арсенал ще ні разу не прилітало.
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18.07.2025 07:09 Ответить
+2
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18.07.2025 07:10 Ответить
+1
"кілометрового павутиння трубопроводів і гіганських ємностей" там нема. Це дуже специфічне виробництво, у якому всі небезпечні технологічні процеси фрагментовані у велику кількість окремих невеличких бетонованих будівель, які розкидані по площі 1100 гектарів. І просто неба там нічого не зберігається. Тому це досить проблематична ціль для вдалого ураження. За останні два роки це вже п'ята спроба кудись там влучити. Будемо сподіватись, що вона буде більш вдала, ніж попередні.
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18.07.2025 07:22 Ответить
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Результати вибухів є? Чи тільки *ппо*?
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18.07.2025 06:42 Ответить
Оце діло. Той дзержінськ - великий центр хімічної промисловості, от як наше Криворожжя - металургійної. Уявить собі кілометрові павутиння трубопроводів та гігантських ємностей із небезпечними речовинами - просто неба. Важко схибити! Ідея атакувати саме там - дуже на часі, але ж результат? Там мав би бути Чорнобиль! То де він?
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18.07.2025 06:48 Ответить
"кілометрового павутиння трубопроводів і гіганських ємностей" там нема. Це дуже специфічне виробництво, у якому всі небезпечні технологічні процеси фрагментовані у велику кількість окремих невеличких бетонованих будівель, які розкидані по площі 1100 гектарів. І просто неба там нічого не зберігається. Тому це досить проблематична ціль для вдалого ураження. За останні два роки це вже п'ята спроба кудись там влучити. Будемо сподіватись, що вона буде більш вдала, ніж попередні.
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18.07.2025 07:22 Ответить
Трубопроводи та ємності має будь-яке велике хімічне виробництво, якщо Вам доводилося його бачити. Сховати та захистити усе це - фізично неможливо через великий обсяг, складність, та й природна вентиляція йому потрібна, а до війни належним чином ніхто не готувався. // Уразити краще насосну станцію в Яхромі, щоб залишити Мацкву без водопостачання.
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18.07.2025 08:17 Ответить
завод імені свердлова - це велике хімічне виробництво але через свою специфіку воно організоване таким чином, щоб у випадку вибуху були мінімальні втрати виробничих потужностей і особового складу. Тому на теріторії цього підприємства трубопроводів нема, як і великих ємностей. Хитросплетіння відкритих трубопроводів та великі ємності назовні ви можете бачити на нафтопереробних\газопереробних заводах чи на підприємствах оргсінтезу, а на виробництві потужної вибухівки всі процеси фрагментовані та подріблені, щоби наслідки аварії\вибуху були мінімальні. І да, подібне виробництво я бачив вживу, його не ховають, а розносять по великій теріторії у вигляді роздріблених окремих технологічних процесів. І такі виробництва були побудовані ще за часів срср, і тому вони готувались належним чином саме до війни. і навіть у часи другої світової це виробництво практично не постраждало від ударів німецьких військ, хоча кожний другий снаряд і кожна третя авіабомба були виготовлені саме на ньому.
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18.07.2025 08:48 Ответить
З Вашого допису й випливає, що треба бити саме по нафто-газо-оргсінтезу, а не страждати на маячню. Щодо Другої Світової, вона від початку до кінця пройшла за Планом її організаторів, що їх конспиролухи називають, наприклад, масонами, таємним світовим урядом, комітет-300 тощо. Тому й не завдавали ударів по об'єктах, про які Ви кажете, це теж була частина Плану. Ганс Рудель поклав 500-кг авіабомбу точнісінько у вічко артилерійського погреба лінкору "Марат", але не в Охтинський пороховий завод, не знаєте чому?
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18.07.2025 08:57 Ответить
ви мабуть проспали всі удари по російській нафто та газопереробці, та підприємствам хімічної промисловості., а судячи по тому, що ви удари по виробництвам військових вибухових речовин називаєте маячнею, то я точно не зможу спуститись до ваших глибин конспірологічних міркувань про масонів. Тому дискусія завершена.
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18.07.2025 09:12 Ответить
То не Вам вирішувати: завершена чи ні, без урахування думки співбесідника. Ви, часом, не прокурор-інвалід, для якого оточуючі є бидлом, а Ви все вирішуєте? Маячнею я назвав відсутність результатів: навіщо довбити слабеньким дроном в надзащищений, якщо вірити Вам, об'єкт, коли є інші легкі цілі? Давай, до побачення!
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18.07.2025 09:20 Ответить
привіт масонам.
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18.07.2025 09:23 Ответить
Вибачайте що потривожив своїм коментом.
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18.07.2025 09:13 Ответить
гарна новина. Майже три місяці туди не прилітало. Але важко кудись вдало влучити у підприємство, будівлі якого розкидано на площині 1100 гектарів (56°16'15.1"N 43°22'43.3"E). До речі, там у чотирьох кілометрах знаходиться 53-й аренал ГРАУ біля посьолка Юганєц (56°15'28.3"N 43°15'44.6"E). Там знаходяться потужності по виробництву ФАБів, у тому числі таких потужних, як ФАБ-1500 та ФАБ-3000. От на цей арсенал ще ні разу не прилітало.
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18.07.2025 07:09 Ответить
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18.07.2025 07:10 Ответить
А зачем бить беспилотниками, если существуют ракеты? Ведь ракетой эффективнее!
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18.07.2025 08:26 Ответить
 
 