Взрывы прогремели в Москве и Подмосковье: продолжается массированная атака беспилотников. ФОТО
Вечером 22 сентября столица РФ Москва и Московская область оказались под атакой неизвестных беспилотников. Прозвучало по меньшей мере 10 взрывов.
Об этом пишут российские СМИ и сообщает мэр Москвы Сергей Собянин, передает Цензор.НЕТ.
По данным россиян, всего над Москвой российская ПВО сбила до 9 дронов, отражая атаку беспилотников.
О работе ПВО также сообщают жители подмосковных Нахабино и Зеленограда. Воздушное пространство над Москвой до сих пор закрыто.
Собянин утверждает, что "предварительно повреждений нет", однако на местах "работают экстренные службы".
Небо над Москвой полностью закрыто, в столичных аэропортах объявлен план "Ковер".
"Аэропорты московского региона - Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский - не отправляют и не принимают самолеты", - сообщили в Росавиации.
По данным телеграмм-канал Baza, в Шереметьево задерживаются 9 рейсов, во Внуково - 6, в Домодедово - 3.
Усе просто і зрозуміло!! Фламінго, уже міндіч доробляє з аброхамієм, в таємному гаражі!?!?
"Тіхіх подмосковних вєчєров"
.
Нахіба твою "матушку мАсквУ" бомбити?
А може тому що там є цікаві цілі?
Он як в травні цього року)))
Ми все ще чекаємо на московії "невідомі ракети"!
Крилаті та балістичні.
Бо, 800 кг вибухівки, це вам не 40 кг - а у 20 разів більше!
Бо не зрозумів мій простий посил.
І нагадую, що "ніщо не забуте"...
Асфальт-покрутіше ракет,якщо його вибрали замість ракетної програми.
"Небо над Москвою повністю закрите, у столичних аеропортах оголошений план "Килим". "
Навіть якшо нікуди не попадуть, в кацапів вже неіпічні втрати бабла. А може ж і долетить шось кудись!
Bis der Tisch zusammenbricht, ha-ha-ha-ha-ha.."
Ваши утирки завжди розказують "всє целі сбіти, но коє гдє мєстамі упалі обломкі і загорєлась трава
Це хаб ー＞
Скільки ж тут кацапів набігло у коментах?
І це ще на всі. Ну не подобається їм ідея бомбити центри прийняття рішень.
Бо раптом ще у вікно залетить)))