РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9248 посетителей онлайн
Новости Атака дронов на регионы РФ Подмосковье атаковали беспилотники Атака БпЛА на Москву
11 829 47

Взрывы прогремели в Москве и Подмосковье: продолжается массированная атака беспилотников. ФОТО

Вечером 22 сентября столица РФ Москва и Московская область оказались под атакой неизвестных беспилотников. Прозвучало по меньшей мере 10 взрывов.

Об этом пишут российские СМИ и сообщает мэр Москвы Сергей Собянин, передает Цензор.НЕТ.

По данным россиян, всего над Москвой российская ПВО сбила до 9 дронов, отражая атаку беспилотников.

О работе ПВО также сообщают жители подмосковных Нахабино и Зеленограда. Воздушное пространство над Москвой до сих пор закрыто.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дроны атаковали Дзержинск в Нижегородской области. Взрывы также раздавались в Подмосковье

Москва и Подмосковье'я під атакою дронів 22 вересня
Москва и Подмосковье'я під атакою дронів 22 вересня

Собянин утверждает, что "предварительно повреждений нет", однако на местах "работают экстренные службы".

Небо над Москвой полностью закрыто, в столичных аэропортах объявлен план "Ковер".

"Аэропорты московского региона - Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский - не отправляют и не принимают самолеты", - сообщили в Росавиации.

По данным телеграмм-канал Baza, в Шереметьево задерживаются 9 рейсов, во Внуково - 6, в Домодедово - 3.

Читайте также: Небоскребы "Москва-Сити" начали готовить к ударам украинских дронов, сотрудников отправляют домой, - росСМИ

Москва и Подмосковье'я під атакою дронів 22 вересня

Автор: 

взрыв (6907) москва (3098) Подмосковье (66) дроны (4759)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+45
До сраки... краще б ці беспілотники розїбали ще один НпЗ а не робили порожній медійний шум в Москві.. перекрийте пдарам бензиновий вентиль і мацква здохне сама...
показать весь комментарий
22.09.2025 20:17 Ответить
+33
От якби сотню ракет по мордору запустити,ото б була свистопляска!!!!!
показать весь комментарий
22.09.2025 20:16 Ответить
+32
Хотілося би побільше знищення кацапні але нажаль нічого толкового знову не передбачається. Тільки побиті вікна та поломані дахи заради зеленого піару. Де фламінго? Де 3000 балістичних ракет? Риторичні питання.
показать весь комментарий
22.09.2025 20:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На болотах двіжуха...
показать весь комментарий
22.09.2025 20:15 Ответить
На московію зійшов благодатний вогонь з Мирної України, за злочини ********** в Україні, з 2014 року!
Усе просто і зрозуміло!! Фламінго, уже міндіч доробляє з аброхамієм, в таємному гаражі!?!?
показать весь комментарий
22.09.2025 20:58 Ответить
Так кажуть шо вже переробили, тільки перфарбувати залишилось. А з ХВарбою подрядсікі пАдвЄлі. Ше не підвезли...
показать весь комментарий
22.09.2025 21:19 Ответить
пан Мадяр ще й міністр...

"Тіхіх подмосковних вєчєров"

.
показать весь комментарий
22.09.2025 21:23 Ответить
Кремль вимолює атомну боєголовку !!!
показать весь комментарий
22.09.2025 20:15 Ответить
От якби сотню ракет по мордору запустити,ото б була свистопляска!!!!!
показать весь комментарий
22.09.2025 20:16 Ответить
Ви мабуть мали на увазі тисячі балістики та новенькі "Фламінго", якими слугориги хизувалися по шмарафону і їздили по вухах зеленій худобі 73%?
показать весь комментарий
22.09.2025 20:29 Ответить
До сраки... краще б ці беспілотники розїбали ще один НпЗ а не робили порожній медійний шум в Москві.. перекрийте пдарам бензиновий вентиль і мацква здохне сама...
показать весь комментарий
22.09.2025 20:17 Ответить
Ну не скажи. Траспортний колапс і пару мільйонів обісраних кацапів теж мають немаленький ефект.
показать весь комментарий
22.09.2025 20:48 Ответить
Ну правиль но ж.
Нахіба твою "матушку мАсквУ" бомбити?
А може тому що там є цікаві цілі?
Он як в травні цього року)))
показать весь комментарий
22.09.2025 21:15 Ответить
краще-некраще... маскавітам, чєсним гражданам, пох нпз... а от коли цегла на власну голову впаде - вже буде не пох--- ждем рєвалюциі.
показать весь комментарий
22.09.2025 21:25 Ответить
Тренувальна пристрілка на приціл.
показать весь комментарий
22.09.2025 20:18 Ответить
Хотілося би побільше знищення кацапні але нажаль нічого толкового знову не передбачається. Тільки побиті вікна та поломані дахи заради зеленого піару. Де фламінго? Де 3000 балістичних ракет? Риторичні питання.
показать весь комментарий
22.09.2025 20:20 Ответить
Ну як де? Там, де мільярд дерев і смартфони для пенсів.
показать весь комментарий
22.09.2025 20:28 Ответить
... по дорозі з Одеси на Ізмаїл...
показать весь комментарий
22.09.2025 20:42 Ответить
Зрозуміло де - в альтернативній реальності, яка існує виключно в залишках мозку хрипатого наркомана
показать весь комментарий
22.09.2025 21:37 Ответить
Це добре, але...
Ми все ще чекаємо на московії "невідомі ракети"!
Крилаті та балістичні.
Бо, 800 кг вибухівки, це вам не 40 кг - а у 20 разів більше!
показать весь комментарий
22.09.2025 20:21 Ответить
Ви серйозно вірите в якісь ракети?
показать весь комментарий
22.09.2025 20:25 Ответить
Так офіційно ж повідомлялося! По 50 штук на місяць роблять! Невже брехня?
показать весь комментарий
22.09.2025 20:33 Ответить
Невже зелесрань бреше? Адже унітаз міндіча не може брехати
показать весь комментарий
22.09.2025 20:47 Ответить
Вже по 50?! Завтра Трамп буде на колінах повзати, благаючи поділитись технологіями. 🤣
показать весь комментарий
22.09.2025 21:05 Ответить
Small Jerboa вірить, бо дурний зєлєбобік
показать весь комментарий
22.09.2025 20:34 Ответить
Ось ТИ як раз, розписується, що дурник.
Бо не зрозумів мій простий посил.
показать весь комментарий
22.09.2025 20:41 Ответить
Я вірю, що за будь який пи***ж потрібно ВІДПОВІДАТИ!
І нагадую, що "ніщо не забуте"...
показать весь комментарий
22.09.2025 20:39 Ответить
Так,асфальтом на ню,асфальтом. Щоби все кругом в московії почорніло.
Асфальт-покрутіше ракет,якщо його вибрали замість ракетної програми.
показать весь комментарий
22.09.2025 20:54 Ответить
І які пошкодження від атак-то не повідомляють,окрім мерамоскви.А здалось би аналогічно,як касапи по КМ в Києві.
показать весь комментарий
22.09.2025 20:21 Ответить
Сумно,що всі давно зрозуміли факт,що це лише черговий піар зелесволоти, а зелесволота продовжує сцяти в очі.
показать весь комментарий
22.09.2025 20:24 Ответить
Пам'ятник Невідомому Безпілотнику...
показать весь комментарий
22.09.2025 20:27 Ответить
От якби обідом полетіли ті самі фламінго.
показать весь комментарий
22.09.2025 20:27 Ответить
Супер!
"Небо над Москвою повністю закрите, у столичних аеропортах оголошений план "Килим". "
Навіть якшо нікуди не попадуть, в кацапів вже неіпічні втрати бабла. А може ж і долетить шось кудись!
показать весь комментарий
22.09.2025 20:32 Ответить
А може на день по одному запускати, щоб у них в тому килимі клопи завелись? Бо 10 - то таке, все одно зіб'ють.
показать весь комментарий
22.09.2025 21:09 Ответить
За один мабудь закривати не будуть. А от чому не засилають по 10 кожен день? Може томк шо нема?
показать весь комментарий
22.09.2025 21:11 Ответить
Начебто колись закривали аеропорт, коли помітили один FPV. А 10 далекобійних на день скоріше за все нема. Або якись інші причини.
показать весь комментарий
22.09.2025 21:16 Ответить
"Moskau, Moskau, komm, wir tanzen auf dem Tisch
Bis der Tisch zusammenbricht, ha-ha-ha-ha-ha.."
показать весь комментарий
22.09.2025 20:33 Ответить
"По предварительной информации, повреждений нет" - все що треба знати про цю атаку
показать весь комментарий
22.09.2025 20:50 Ответить
Та звісно у нашваберних кацапів "павріждєній нєт, патєрь нєт, абломкі, хлапкі".... "віримо".
показать весь комментарий
22.09.2025 21:47 Ответить
ольгіно ідьот нах!

Ваши утирки завжди розказують "всє целі сбіти, но коє гдє мєстамі упалі обломкі і загорєлась трава
показать весь комментарий
22.09.2025 22:05 Ответить
Ой-ой-ой! І хто б це міг таке зробити? Та ще й після таких грізних бебекань самого Пуйла!
показать весь комментарий
22.09.2025 20:54 Ответить
показать весь комментарий
22.09.2025 21:08 Ответить
Ну, якщо "экстренные службы работают на местах" то поплескаємо мешканцям цих місць - ви того варті!
показать весь комментарий
22.09.2025 21:10 Ответить
Може хто знає, чому в рашці місто називається "нахабіно"?! За логікою має бути "наглово"
показать весь комментарий
22.09.2025 21:13 Ответить
Теж хотів про це написати. Може там якогось кцпа на хаб замість пляшки посадили?
Це хаб　ー＞
показать весь комментарий
22.09.2025 21:21 Ответить
Йой!
Скільки ж тут кацапів набігло у коментах?
І це ще на всі. Ну не подобається їм ідея бомбити центри прийняття рішень.
Бо раптом ще у вікно залетить)))
показать весь комментарий
22.09.2025 21:18 Ответить
Грудка вовиного асфальту
показать весь комментарий
22.09.2025 21:25 Ответить
показать весь комментарий
22.09.2025 21:39 Ответить
"зрадофілам" і "зрадаботам" знову "все не так", немає безпілотників над москвою - "зрада", прилетіли - знову "зрада"!
показать весь комментарий
22.09.2025 21:55 Ответить
А де саме?? Місце Двіжухі має значення ))
показать весь комментарий
22.09.2025 22:02 Ответить
 
 