Взрывы прогремели в Москве и Подмосковье: продолжается массированная атака беспилотников. ФОТО

Вечером 22 сентября столица РФ Москва и Московская область оказались под атакой неизвестных беспилотников. Прозвучало по меньшей мере 10 взрывов.

Об этом пишут российские СМИ и сообщает мэр Москвы Сергей Собянин, передает Цензор.НЕТ.

По данным россиян, всего над Москвой российская ПВО сбила до 9 дронов, отражая атаку беспилотников.

О работе ПВО также сообщают жители подмосковных Нахабино и Зеленограда. Воздушное пространство над Москвой до сих пор закрыто.

Собянин утверждает, что "предварительно повреждений нет", однако на местах "работают экстренные службы".

Небо над Москвой полностью закрыто, в столичных аэропортах объявлен план "Ковер".

"Аэропорты московского региона - Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский - не отправляют и не принимают самолеты", - сообщили в Росавиации.

По данным телеграмм-канал Baza, в Шереметьево задерживаются 9 рейсов, во Внуково - 6, в Домодедово - 3.

