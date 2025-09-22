Через дрони аеропорт Копенгагена призупинив роботу: також БпЛА помітили в Осло, - ЗМІ (доповнено)
Ввечері понеділка, 22 вересня, міжнародний аеропорт Копенгагена в Данії тимчасово призупинив роботу через дрони в повітряному просторі.
Про це повідомляють Danmarks Radio та Reuters із посиланням на місцеву поліцію, інформує Цензор.НЕТ.
За даними поліції, аеропорт наразі закритий для зльоту та посадки, оскільки в цьому районі були зафіксовані неідентифіковані дрони.
За словами речника поліції, у районі аеропорту помітили від 2 до 4 "великих" дронів.
"Важко сказати, але, ймовірно, це були досить великі дрони", – розповів Генрік Штормер з поліції Копенгагена в інтерв’ю TV4 Nyheterna.
FlightRadar у соцмережі X повідомив, що усі вильоти та посадки в аеропорту Копенгагена були призупинені станом на 20:26 за місцевим часом через повідомлення про дрони.
Щонайменше 15 рейсів перенаправили в інші аеропорти.
Доповнена інформація
Також увечері понеділка, 22 вересня, невідомі дрони були помічені над військовими об'єктами в повітряному просторі Норвегії. Про це повідомляє Aftonbladet посилаючись на інформацію від військових.
"Незабаром після 21 години надійшло повідомлення про безпілотники над військовою зоною фортеці Акерсхус в Осло. За словами начальника оперативного управління Ойвінда Хаммерсволда, безпілотники виявили військові", - сказано в повідомленні.
Страх має великі очі.
Человек ведь только на своей шкуре
Быстрее понимает - каково другому
Це дрони з московії?? Ученія??
https://dl-news.defence-line.org/?p=65755
Конспіративні бази ворожих операторів дронів імовірно заздалегідь створені на територіях країн НАТО. Немає потреби перетинати повітряні кордони країн НАТО, оминаючи ППО, адже збирати БпАК для подальшого застосовування БпЛА, як зброї терору, можна будь-де в гаражах приватного сектору. Знайти такі конспіративні бази безпілотників дуже важко, а керувати дронами можна прямо з москви...
Мабуть агентура РФ отримала команди ФСБ/СВР/ГРУ активізуватися і залякувати країни НАТО, які вчасно не помітили величезної загрози дронів, які виробляються і контролюються агентурою РФ прямо на території країн НАТО.