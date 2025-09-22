УКР
Через дрони аеропорт Копенгагена призупинив роботу: також БпЛА помітили в Осло, - ЗМІ (доповнено)

Ввечері понеділка, 22 вересня, міжнародний аеропорт Копенгагена в Данії тимчасово призупинив роботу через дрони в повітряному просторі.

Про це повідомляють Danmarks Radio та Reuters із посиланням на місцеву поліцію, інформує Цензор.НЕТ.

За даними поліції, аеропорт наразі закритий для зльоту та посадки, оскільки в цьому районі були зафіксовані неідентифіковані дрони.

За словами речника поліції, у районі аеропорту помітили від 2 до 4 "великих" дронів.

"Важко сказати, але, ймовірно, це були досить великі дрони", – розповів Генрік Штормер з поліції Копенгагена в інтерв’ю TV4 Nyheterna.

FlightRadar у соцмережі X повідомив, що усі вильоти та посадки в аеропорту Копенгагена були призупинені станом на 20:26 за місцевим часом через повідомлення про дрони.

Щонайменше 15 рейсів перенаправили в інші аеропорти.

Доповнена інформація

Також увечері понеділка, 22 вересня, невідомі дрони були помічені над військовими об'єктами в повітряному просторі Норвегії. Про це повідомляє Aftonbladet посилаючись на інформацію від військових.

"Незабаром після 21 години надійшло повідомлення про безпілотники над військовою зоною фортеці Акерсхус в Осло. За словами начальника оперативного управління Ойвінда Хаммерсволда, безпілотники виявили військові", - сказано в повідомленні. 

Читайте також: Через масштабну кібератаку у низці європейських аеропортів затримки рейсів

+10
Отак. Дрони тепер кругом. Жарт, чи сувора реальність після трампопутінії Анкоріджа?
22.09.2025 23:33 Відповісти
+5
Может - это и неплохо
Человек ведь только на своей шкуре
Быстрее понимает - каково другому
22.09.2025 23:41 Відповісти
+4
А збивати не пробували? Чи поки ще не проконсультувались за 4-ю статею НАТО?
22.09.2025 23:50 Відповісти
Рейс з Барселони замість Копенгагена відправили садити у Берлін...
22.09.2025 23:29 Відповісти
А Трамп казав - віддайте мені Гренландію...хуло за нього й мститься
показати весь коментар
22.09.2025 23:31 Відповісти
22.09.2025 23:33 Відповісти
"Важко сказати, але, ймовірно, це були досить великі дрони", - розповів Генрік Штормер з поліції Копенгагена в інтерв'ю TV4 Nyheterna.
Страх має великі очі.
22.09.2025 23:38 Відповісти
Та не бояться вони. Це так здається. Який адекват влізе у війну по власному бажанню?
22.09.2025 23:40 Відповісти
Дограються москалі
22.09.2025 23:38 Відповісти
Может - это и неплохо
Человек ведь только на своей шкуре
Быстрее понимает - каково другому
22.09.2025 23:41 Відповісти
Волонтерка. Зіркове життя ракети «Фламінго».
Це дрони з московії?? Ученія??
https://dl-news.defence-line.org/?p=65755
22.09.2025 23:43 Відповісти
"невідомі дрони"-а-ха -а-ха,вони всім відомі звідки.
22.09.2025 23:49 Відповісти
Відомі то всім,але я не здивуюсь якщо завтра пальцем покажуть на Україну мол то ваший моцний реб перенаправив ті дрони.
23.09.2025 00:04 Відповісти
В Данії для збиття дронів влада залучила поліцію, - ЗМІ
22.09.2025 23:49 Відповісти
А збивати не пробували? Чи поки ще не проконсультувались за 4-ю статею НАТО?
22.09.2025 23:50 Відповісти
Які консультування, спати пора.....
23.09.2025 00:08 Відповісти
Є такий психологічний тип людини "жертва" і "агресор", або "вівці" та "вовки". НАТО поводить себе як "жертва".
22.09.2025 23:53 Відповісти
Жертва відбивається всіма способами від вовка,а тут куколдізм натовський.
23.09.2025 00:06 Відповісти
Підозрюєте, що ната одержує задоволення від процесу ???
23.09.2025 00:10 Відповісти
Натовські держави дивляться одна на одну,хто перший відгризнеться,а першим ніхто не хоче бути.
23.09.2025 00:20 Відповісти
До політики не підходить?
23.09.2025 01:29 Відповісти
реальність така що НАТО не існує
23.09.2025 00:18 Відповісти
Сбивать не получится. Нужны консультации. Активация всех статей НАТО с первой по четвертую. Куча бюрократии и бумажной работы.... хер с ними с теми дронами. Проще подождать. Один хрен когда-то же у них соляра закончиться. Сами упадут.
23.09.2025 00:26 Відповісти
Схоже ДРГ безпілотників діють тепер і в повітряному просторі Данії та Норвегії...
Конспіративні бази ворожих операторів дронів імовірно заздалегідь створені на територіях країн НАТО. Немає потреби перетинати повітряні кордони країн НАТО, оминаючи ППО, адже збирати БпАК для подальшого застосовування БпЛА, як зброї терору, можна будь-де в гаражах приватного сектору. Знайти такі конспіративні бази безпілотників дуже важко, а керувати дронами можна прямо з москви...
Мабуть агентура РФ отримала команди ФСБ/СВР/ГРУ активізуватися і залякувати країни НАТО, які вчасно не помітили величезної загрози дронів, які виробляються і контролюються агентурою РФ прямо на території країн НАТО.
23.09.2025 00:30 Відповісти
Україна операцією "Павутина" навчила всіх, як це можна робити - і друзів, і ворогів . . .
23.09.2025 01:08 Відповісти
Великі дрони мають фіксуватися радарами, але, радари, ймовірно, ці об"єкти не бачили. Візуально хтось спостерігав, але так і не зміг порахувати чи два, чи чотири. Якась дурня. У часи дронової лихоманки за дрони могли прийняти банальні НЛО, які над нашою планетою уже давно літають, як у себе вдома.
23.09.2025 00:39 Відповісти
4 год войны на границе Европы, а эти все еще в облаках летают. Полиция у них дроны сбивает с вечера. Ачуметь можно. Может это и к лучшему. Быстрее дойдет, а то они походу думают что рашка в Украине вечно сидеть будет
23.09.2025 01:10 Відповісти
Данія і Швеція мають закрити проліви для проходу кацапських кораблів . Не фіг кацапам торгувати і заробляти гроши на дрони
23.09.2025 01:25 Відповісти
Молния. На неизвестных обломках, неизвестного сбитого беспилотника обнаружили надпись на русском - "Слава ВвП, еврагеи са**ть." Которую оставили неизвестные. Следствие продолжается.
23.09.2025 01:26 Відповісти
 
 