Через дрони аеропорт Копенгагена призупинив роботу: також БпЛА помітили в Осло, - ЗМІ (доповнено)

Ввечері понеділка, 22 вересня, міжнародний аеропорт Копенгагена в Данії тимчасово призупинив роботу через дрони в повітряному просторі.

Про це повідомляють Danmarks Radio та Reuters із посиланням на місцеву поліцію, інформує Цензор.НЕТ.

За даними поліції, аеропорт наразі закритий для зльоту та посадки, оскільки в цьому районі були зафіксовані неідентифіковані дрони.

За словами речника поліції, у районі аеропорту помітили від 2 до 4 "великих" дронів.

"Важко сказати, але, ймовірно, це були досить великі дрони", – розповів Генрік Штормер з поліції Копенгагена в інтерв’ю TV4 Nyheterna.

FlightRadar у соцмережі X повідомив, що усі вильоти та посадки в аеропорту Копенгагена були призупинені станом на 20:26 за місцевим часом через повідомлення про дрони.

Щонайменше 15 рейсів перенаправили в інші аеропорти.

Доповнена інформація

Також увечері понеділка, 22 вересня, невідомі дрони були помічені над військовими об'єктами в повітряному просторі Норвегії. Про це повідомляє Aftonbladet посилаючись на інформацію від військових.

"Незабаром після 21 години надійшло повідомлення про безпілотники над військовою зоною фортеці Акерсхус в Осло. За словами начальника оперативного управління Ойвінда Хаммерсволда, безпілотники виявили військові", - сказано в повідомленні.

