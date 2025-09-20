УКР
Через масштабну кібератаку у низці європейських аеропортів затримки рейсів

хакерська атака на аеропорти

Європейський постачальник послуг реєстрації та посадки в аеропортах зазнав кібератаки, через яку у низці європейських аеропортів фіксують затримки рейсів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це із посиланням на Tagesspiegel пише Укрінформ.

Як зазначається, постачальник послуг систем обслуговування пасажирів був атакований у п'ятницю ввечері. Наразі пасажири повинні рахуватися з довшим часом очікування реєстрації та посадки, а також затримками.

"Сам аеропорт не був ціллю кібератаки і постраждав лише опосередковано", - повідомили в Берлінському аеропорту BER.

Зазначається, що станом на ранок суботи масштабного впливу на виконання польотів у BER не було помітно. Переважна більшість злетів і посадок відбулася за розкладом. На вебсайт аеропорту відображалося лише кілька фактичних затримок, але вони загалом становили не більше пів години.

Збитки німецької економіки від кібератак оцінили у 300 мільярдів євро на рік

Аеропорти Франкфурта та Гамбурга вранці повідомили, що вони не постраждали. Операції виконуються у звичайному режимі, без обмежень.

Окрім Берліна, постраждали інші європейські аеропорти, зокрема Брюссельський аеропорт (де через атаку наразі можлива лише ручна реєстрація та посадка), Лондонський аеропорт Хітроу тощо.

Постачальник послуг намагається вирішити проблему якомога швидше.

аеропорт (1867) Європа (2017) кібератака (433)
Лапті?
показати весь коментар
20.09.2025 11:31 Відповісти
Нє может бить. Какіє ваши даказатєльства?
показати весь коментар
20.09.2025 11:35 Відповісти
А може дранікі? Чи хунвейбіни
.
Доречі і у чучхерії є хакери
показати весь коментар
20.09.2025 11:38 Відповісти
Навіть без сумнівів!! ****** з *************, гадить суворому НАТО де хоче !! Поки в НАТО зберуться на своїм зібрання, буде запіздно!!
показати весь коментар
20.09.2025 12:10 Відповісти
Ну що там нато? Вже всі висловили стурбованість через три літаки???
Я аж дочекатись не можу, так кортить дізнатись!! Може буде щось грізне та громоподібне??!! Може й навіть стурбованість та "нам це неподобається"
показати весь коментар
20.09.2025 11:36 Відповісти
Європа с россией не воюет, Європу просто бьют, как очкарика в подворотне.
показати весь коментар
20.09.2025 13:18 Відповісти
 
 