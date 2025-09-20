Через масштабну кібератаку у низці європейських аеропортів затримки рейсів
Європейський постачальник послуг реєстрації та посадки в аеропортах зазнав кібератаки, через яку у низці європейських аеропортів фіксують затримки рейсів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це із посиланням на Tagesspiegel пише Укрінформ.
Як зазначається, постачальник послуг систем обслуговування пасажирів був атакований у п'ятницю ввечері. Наразі пасажири повинні рахуватися з довшим часом очікування реєстрації та посадки, а також затримками.
"Сам аеропорт не був ціллю кібератаки і постраждав лише опосередковано", - повідомили в Берлінському аеропорту BER.
Зазначається, що станом на ранок суботи масштабного впливу на виконання польотів у BER не було помітно. Переважна більшість злетів і посадок відбулася за розкладом. На вебсайт аеропорту відображалося лише кілька фактичних затримок, але вони загалом становили не більше пів години.
Аеропорти Франкфурта та Гамбурга вранці повідомили, що вони не постраждали. Операції виконуються у звичайному режимі, без обмежень.
Окрім Берліна, постраждали інші європейські аеропорти, зокрема Брюссельський аеропорт (де через атаку наразі можлива лише ручна реєстрація та посадка), Лондонський аеропорт Хітроу тощо.
Постачальник послуг намагається вирішити проблему якомога швидше.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
.
Доречі і у чучхерії є хакери
Я аж дочекатись не можу, так кортить дізнатись!! Може буде щось грізне та громоподібне??!! Може й навіть стурбованість та "нам це неподобається"