РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7371 посетитель онлайн
Новости Кибератаки РФ
626 5

Из-за масштабной кибератаки в ряде европейских аэропортов - задержки рейсов

хакерская атака на аэропорты

Европейский поставщик услуг регистрации и посадки в аэропортах подвергся кибератаке, из-за которой в ряде европейских аэропортов фиксируют задержки рейсов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на Tagesspiegel пишет Укрінформ.

Как отмечается, поставщик услуг систем обслуживания пассажиров был атакован в пятницу вечером. Сейчас пассажиры должны считаться с более долгим временем ожидания регистрации и посадки, а также задержками.

"Сам аэропорт не был целью кибератаки и пострадал лишь косвенно", - сообщили в Берлинском аэропорту BER.

Отмечается, что по состоянию на утро субботы масштабного влияния на выполнение полетов в BER не было заметно. Подавляющее большинство взлетов и посадок прошли по расписанию. На вебсайте аэропорта отображалось лишь несколько фактических задержек, но они, в целом, составляли не более получаса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убытки немецкой экономики от кибератак оценили в 300 миллиардов евро в год

Аэропорты Франкфурта и Гамбурга утром сообщили, что они не пострадали. Операции выполняются в обычном режиме, без ограничений.

Кроме Берлина, пострадали другие европейские аэропорты, в частности - Брюссельский аэропорт (где из-за атаки пока возможна только ручная регистрация и посадка), Лондонский аэропорт Хитроу и др.

Поставщик услуг пытается решить проблему как можно скорее.

Автор: 

аэропорт (1519) Европа (2036) кибератака (190)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Лапті?
показать весь комментарий
20.09.2025 11:31 Ответить
Нє может бить. Какіє ваши даказатєльства?
показать весь комментарий
20.09.2025 11:35 Ответить
А може дранікі? Чи хунвейбіни
.
Доречі і у чучхерії є хакери
показать весь комментарий
20.09.2025 11:38 Ответить
Навіть без сумнівів!! ****** з *************, гадить суворому НАТО де хоче !! Поки в НАТО зберуться на своїм зібрання, буде запіздно!!
показать весь комментарий
20.09.2025 12:10 Ответить
Ну що там нато? Вже всі висловили стурбованість через три літаки???
Я аж дочекатись не можу, так кортить дізнатись!! Може буде щось грізне та громоподібне??!! Може й навіть стурбованість та "нам це неподобається"
показать весь комментарий
20.09.2025 11:36 Ответить
 
 