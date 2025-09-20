Из-за масштабной кибератаки в ряде европейских аэропортов - задержки рейсов

Европейский поставщик услуг регистрации и посадки в аэропортах подвергся кибератаке, из-за которой в ряде европейских аэропортов фиксируют задержки рейсов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на Tagesspiegel пишет Укрінформ.

Как отмечается, поставщик услуг систем обслуживания пассажиров был атакован в пятницу вечером. Сейчас пассажиры должны считаться с более долгим временем ожидания регистрации и посадки, а также задержками.

"Сам аэропорт не был целью кибератаки и пострадал лишь косвенно", - сообщили в Берлинском аэропорту BER.

Отмечается, что по состоянию на утро субботы масштабного влияния на выполнение полетов в BER не было заметно. Подавляющее большинство взлетов и посадок прошли по расписанию. На вебсайте аэропорта отображалось лишь несколько фактических задержек, но они, в целом, составляли не более получаса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убытки немецкой экономики от кибератак оценили в 300 миллиардов евро в год

Аэропорты Франкфурта и Гамбурга утром сообщили, что они не пострадали. Операции выполняются в обычном режиме, без ограничений.

Кроме Берлина, пострадали другие европейские аэропорты, в частности - Брюссельский аэропорт (где из-за атаки пока возможна только ручная регистрация и посадка), Лондонский аэропорт Хитроу и др.

Поставщик услуг пытается решить проблему как можно скорее.