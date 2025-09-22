Из-за дронов аэропорт Копенгагена приостановил работу: также БПЛА заметили в Осло, - СМИ (обновлено)

Вечером понедельника, 22 сентября, международный аэропорт Копенгагена в Дании временно приостановил работу из-за дронов в воздушном пространстве.

Об этом сообщают Danmarks Radio и Reuters со ссылкой на местную полицию, информирует Цензор.НЕТ.

По данным полиции, аэропорт сейчас закрыт для взлета и посадки, поскольку в этом районе были зафиксированы неидентифицированные дроны.

По словам спикера полиции, в районе аэропорта заметили от 2 до 4 "больших" дронов.

"Трудно сказать, но, вероятно, это были достаточно большие дроны", – рассказал Генрик Штормер из полиции Копенгагена в интервью TV4 Nyheterna.

FlightRadar в соцсети X сообщил, что все вылеты и посадки в аэропорту Копенгагена были приостановлены по состоянию на 20:26 по местному времени из-за сообщений о дронах.

По меньшей мере, 15 рейсов перенаправили в другие аэропорты.

Дополненная информация

Также вечером понедельника, 22 сентября, неизвестные дроны были замечены над военными объектами в воздушном пространстве Норвегии. Об этом сообщает Aftonbladet, ссылаясь на информацию от военных.

"Вскоре после 21 часа поступило сообщение о беспилотниках над военной зоной крепости Акерсхус в Осло. По словам начальника оперативного управления Ойвинда Хаммерсволда, беспилотники обнаружили военные", - говорится в сообщении.

