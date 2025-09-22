Из-за дронов аэропорт Копенгагена приостановил работу: также БПЛА заметили в Осло, - СМИ (обновлено)
Вечером понедельника, 22 сентября, международный аэропорт Копенгагена в Дании временно приостановил работу из-за дронов в воздушном пространстве.
Об этом сообщают Danmarks Radio и Reuters со ссылкой на местную полицию, информирует Цензор.НЕТ.
По данным полиции, аэропорт сейчас закрыт для взлета и посадки, поскольку в этом районе были зафиксированы неидентифицированные дроны.
По словам спикера полиции, в районе аэропорта заметили от 2 до 4 "больших" дронов.
"Трудно сказать, но, вероятно, это были достаточно большие дроны", – рассказал Генрик Штормер из полиции Копенгагена в интервью TV4 Nyheterna.
FlightRadar в соцсети X сообщил, что все вылеты и посадки в аэропорту Копенгагена были приостановлены по состоянию на 20:26 по местному времени из-за сообщений о дронах.
По меньшей мере, 15 рейсов перенаправили в другие аэропорты.
Дополненная информация
Также вечером понедельника, 22 сентября, неизвестные дроны были замечены над военными объектами в воздушном пространстве Норвегии. Об этом сообщает Aftonbladet, ссылаясь на информацию от военных.
"Вскоре после 21 часа поступило сообщение о беспилотниках над военной зоной крепости Акерсхус в Осло. По словам начальника оперативного управления Ойвинда Хаммерсволда, беспилотники обнаружили военные", - говорится в сообщении.
Страх має великі очі.
Человек ведь только на своей шкуре
Быстрее понимает - каково другому
Це дрони з московії?? Ученія??
Конспіративні бази ворожих операторів дронів імовірно заздалегідь створені на територіях країн НАТО. Немає потреби перетинати повітряні кордони країн НАТО, оминаючи ППО, адже збирати БпАК для подальшого застосовування БпЛА, як зброї терору, можна будь-де в гаражах приватного сектору. Знайти такі конспіративні бази безпілотників дуже важко, а керувати дронами можна прямо з москви...
Мабуть агентура РФ отримала команди ФСБ/СВР/ГРУ активізуватися і залякувати країни НАТО, які вчасно не помітили величезної загрози дронів, які виробляються і контролюються агентурою РФ прямо на території країн НАТО.