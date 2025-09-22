РУС
Из-за дронов аэропорт Копенгагена приостановил работу: также БПЛА заметили в Осло, - СМИ (обновлено)

Вечером понедельника, 22 сентября, международный аэропорт Копенгагена в Дании временно приостановил работу из-за дронов в воздушном пространстве.

Об этом сообщают Danmarks Radio и Reuters со ссылкой на местную полицию, информирует Цензор.НЕТ.

По данным полиции, аэропорт сейчас закрыт для взлета и посадки, поскольку в этом районе были зафиксированы неидентифицированные дроны.

По словам спикера полиции, в районе аэропорта заметили от 2 до 4 "больших" дронов.

"Трудно сказать, но, вероятно, это были достаточно большие дроны", – рассказал Генрик Штормер из полиции Копенгагена в интервью TV4 Nyheterna.

FlightRadar в соцсети X сообщил, что все вылеты и посадки в аэропорту Копенгагена были приостановлены по состоянию на 20:26 по местному времени из-за сообщений о дронах.

По меньшей мере, 15 рейсов перенаправили в другие аэропорты.

Дополненная информация

Также вечером понедельника, 22 сентября, неизвестные дроны были замечены над военными объектами в воздушном пространстве Норвегии. Об этом сообщает Aftonbladet, ссылаясь на информацию от военных.

"Вскоре после 21 часа поступило сообщение о беспилотниках над военной зоной крепости Акерсхус в Осло. По словам начальника оперативного управления Ойвинда Хаммерсволда, беспилотники обнаружили военные", - говорится в сообщении.

Читайте также: Из-за масштабной кибератаки в ряде европейских аэропортов - задержки рейсов

Топ комментарии
+10
Отак. Дрони тепер кругом. Жарт, чи сувора реальність після трампопутінії Анкоріджа?
22.09.2025 23:33 Ответить
+5
Может - это и неплохо
Человек ведь только на своей шкуре
Быстрее понимает - каково другому
22.09.2025 23:41 Ответить
+4
А збивати не пробували? Чи поки ще не проконсультувались за 4-ю статею НАТО?
22.09.2025 23:50 Ответить
Рейс з Барселони замість Копенгагена відправили садити у Берлін...
22.09.2025 23:29 Ответить
А Трамп казав - віддайте мені Гренландію...хуло за нього й мститься
22.09.2025 23:31 Ответить
22.09.2025 23:33 Ответить
"Важко сказати, але, ймовірно, це були досить великі дрони", - розповів Генрік Штормер з поліції Копенгагена в інтерв'ю TV4 Nyheterna. Джерело: https://censor.net/ua/n3575591
Страх має великі очі.
22.09.2025 23:38 Ответить
Та не бояться вони. Це так здається. Який адекват влізе у війну по власному бажанню?
22.09.2025 23:40 Ответить
Дограються москалі
22.09.2025 23:38 Ответить
22.09.2025 23:41 Ответить
Волонтерка. Зіркове життя ракети «Фламінго».
Це дрони з московії?? Ученія??
https://dl-news.defence-line.org/?p=65755
22.09.2025 23:43 Ответить
"невідомі дрони"-а-ха -а-ха,вони всім відомі звідки.
22.09.2025 23:49 Ответить
Відомі то всім,але я не здивуюсь якщо завтра пальцем покажуть на Україну мол то ваший моцний реб перенаправив ті дрони.
23.09.2025 00:04 Ответить
В Данії для збиття дронів влада залучила поліцію, - ЗМІ
показать весь комментарий
22.09.2025 23:50 Ответить
Які консультування, спати пора.....
показать весь комментарий
Є такий психологічний тип людини "жертва" і "агресор", або "вівці" та "вовки". НАТО поводить себе як "жертва".
показать весь комментарий
Жертва відбивається всіма способами від вовка,а тут куколдізм натовський.
показать весь комментарий
Підозрюєте, що ната одержує задоволення від процесу ???
показать весь комментарий
Натовські держави дивляться одна на одну,хто перший відгризнеться,а першим ніхто не хоче бути.
показать весь комментарий
реальність така що НАТО не існує
показать весь комментарий
Сбивать не получится. Нужны консультации. Активация всех статей НАТО с первой по четвертую. Куча бюрократии и бумажной работы.... хер с ними с теми дронами. Проще подождать. Один хрен когда-то же у них соляра закончиться. Сами упадут.
показать весь комментарий
Схоже ДРГ безпілотників діють тепер і в повітряному просторі Данії та Норвегії...
Конспіративні бази ворожих операторів дронів імовірно заздалегідь створені на територіях країн НАТО. Немає потреби перетинати повітряні кордони країн НАТО, оминаючи ППО, адже збирати БпАК для подальшого застосовування БпЛА, як зброї терору, можна будь-де в гаражах приватного сектору. Знайти такі конспіративні бази безпілотників дуже важко, а керувати дронами можна прямо з москви...
Мабуть агентура РФ отримала команди ФСБ/СВР/ГРУ активізуватися і залякувати країни НАТО, які вчасно не помітили величезної загрози дронів, які виробляються і контролюються агентурою РФ прямо на території країн НАТО.
23.09.2025 00:30 Ответить
Україна операцією "Павутина" навчила всіх, як це можна робити - і друзів, і ворогів . . .
показать весь комментарий
Великі дрони мають фіксуватися радарами, але, радари, ймовірно, ці об"єкти не бачили. Візуально хтось спостерігав, але так і не зміг порахувати чи два, чи чотири. Якась дурня. У часи дронової лихоманки за дрони могли прийняти банальні НЛО, які над нашою планетою уже давно літають, як у себе вдома.
показать весь комментарий
4 год войны на границе Европы, а эти все еще в облаках летают. Полиция у них дроны сбивает с вечера. Ачуметь можно. Может это и к лучшему. Быстрее дойдет, а то они походу думают что рашка в Украине вечно сидеть будет
показать весь комментарий
