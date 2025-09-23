Инцидент с дронами: аэропорты Копенгагена и Осло уже возобновили работу

Накануне вечером неизвестные дроны были замечены вблизи аэропортов в Копенгагене (Дания) и Осло (Норвегия). Оба аэропорта уже возобновили работу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ABC News.

Как отмечается, аэропорт Копенгагена возобновил работу после закрытия из-за активности дронов.

"Однако ожидаются задержки и некоторые вылеты отменены. Пассажирам рекомендовано обратиться к своей авиакомпании для получения дополнительной информации", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте аэропорта.

Местные СМИ сообщают о значительном присутствии полиции в районе аэропорта.

По данным сервиса отслеживания рейсов Flightradar, из-за закрытия аэропорта было перенаправлено не менее 35 рейсов, которые направлялись в Копенгаген.

Главный аэропорт Норвегии в Осло, который также закрывали из-за появления дронов, возобновил работу 04:30 по местному времени.

