РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9417 посетителей онлайн
Новости Разведывательные дроны РФ Дроны над Данией
690 6

Инцидент с дронами: аэропорты Копенгагена и Осло уже возобновили работу

аеропорт

Накануне вечером неизвестные дроны были замечены вблизи аэропортов в Копенгагене (Дания) и Осло (Норвегия). Оба аэропорта уже возобновили работу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ABC News.

Как отмечается, аэропорт Копенгагена возобновил работу после закрытия из-за активности дронов.

"Однако ожидаются задержки и некоторые вылеты отменены. Пассажирам рекомендовано обратиться к своей авиакомпании для получения дополнительной информации", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте аэропорта.

Также читайте: Из-за дронов аэропорт Копенгагена приостановил работу: также БпЛА заметили в Осло, - СМИ (дополнено)

Местные СМИ сообщают о значительном присутствии полиции в районе аэропорта.

По данным сервиса отслеживания рейсов Flightradar, из-за закрытия аэропорта было перенаправлено не менее 35 рейсов, которые направлялись в Копенгаген.

Главный аэропорт Норвегии в Осло, который также закрывали из-за появления дронов, возобновил работу 04:30 по местному времени.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что из-за дронов аэропорт Копенгагена приостановил работу. Также БпЛА заметили в Осло. Впоследствии стало известно, что дронами, которые парализовали аэропорт Дании, управлял опытный оператор.

Автор: 

аэропорт (1521) Норвегия (745) Швеция (1036) дроны (4759)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
запускають з посольств Немитої
показать весь комментарий
23.09.2025 11:47 Ответить
Ось тобі Данія, і ******* день!!
Мир, дрючба, жвачка! На цьому і затихло….
показать весь комментарий
23.09.2025 11:49 Ответить
Два українці і дві білорускі вже затримані?
показать весь комментарий
23.09.2025 11:49 Ответить
Дивно,чого "невідомі" дрони частіше не блокують аеропорти москви та пітера....навіть без вибухівки,але хоча б через день...Невже так коштовно??
показать весь комментарий
23.09.2025 12:05 Ответить
таку Європу можно окупувати без жодного пострілу
показать весь комментарий
23.09.2025 12:48 Ответить
втерлися "польським інцидентом" - отримуйте продовження, куколди
показать весь комментарий
23.09.2025 12:57 Ответить
 
 