Инцидент с дронами: аэропорты Копенгагена и Осло уже возобновили работу
Накануне вечером неизвестные дроны были замечены вблизи аэропортов в Копенгагене (Дания) и Осло (Норвегия). Оба аэропорта уже возобновили работу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ABC News.
Как отмечается, аэропорт Копенгагена возобновил работу после закрытия из-за активности дронов.
"Однако ожидаются задержки и некоторые вылеты отменены. Пассажирам рекомендовано обратиться к своей авиакомпании для получения дополнительной информации", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте аэропорта.
Местные СМИ сообщают о значительном присутствии полиции в районе аэропорта.
По данным сервиса отслеживания рейсов Flightradar, из-за закрытия аэропорта было перенаправлено не менее 35 рейсов, которые направлялись в Копенгаген.
Главный аэропорт Норвегии в Осло, который также закрывали из-за появления дронов, возобновил работу 04:30 по местному времени.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что из-за дронов аэропорт Копенгагена приостановил работу. Также БпЛА заметили в Осло. Впоследствии стало известно, что дронами, которые парализовали аэропорт Дании, управлял опытный оператор.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мир, дрючба, жвачка! На цьому і затихло….