УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9057 відвідувачів онлайн
Новини Розвідувальні дрони РФ Дрони над Данією
708 6

Інцидент із дронами: аеропорти Копенгагена та Осло вже відновили роботу

аеропорт

Напередодні ввечері невідомі дрони були помічені поблизу аеропортів у Копенгагені (Данія) та Осло (Норвегія). Обидва летовища вже відновили роботу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ABC News.

Як зазначається, аеропорт Копенгагена відновив роботу після закриття через активність дронів.

"Однак очікуються затримки та деякі вильоти скасовані. Пасажирам рекомендовано звернутися до своєї авіакомпанії для отримання додаткової інформації", - йдеться у повідомленні, розміщеному на офіційному сайті аеропорту.

Також читайте: Через дрони аеропорт Копенгагена призупинив роботу: також БпЛА помітили в Осло, - ЗМІ (доповнено)

Місцеві ЗМІ повідомляють про значну присутність поліції в районі аеропорту.

За даними сервісу відстеження рейсів Flightradar, через закриття аеропорту було перенаправлено щонайменше 35 рейсів, які прямували до Копенгагена.

Головний аеропорт Норвегії в Осло, який також закривали через появу дронів, поновив роботу 04:30 за місцевим часом.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що через дрони аеропорт Копенгагена призупинив роботу. Також БпЛА помітили в Осло. Згодом стало відомо, що дронами, які паралізували аеропорт Данії, керував досвідчений оператор.

Автор: 

аеропорт (1868) Норвегія (827) Швеція (994) дрони (5660)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
запускають з посольств Немитої
показати весь коментар
23.09.2025 11:47 Відповісти
Ось тобі Данія, і ******* день!!
Мир, дрючба, жвачка! На цьому і затихло….
показати весь коментар
23.09.2025 11:49 Відповісти
Два українці і дві білорускі вже затримані?
показати весь коментар
23.09.2025 11:49 Відповісти
Дивно,чого "невідомі" дрони частіше не блокують аеропорти москви та пітера....навіть без вибухівки,але хоча б через день...Невже так коштовно??
показати весь коментар
23.09.2025 12:05 Відповісти
таку Європу можно окупувати без жодного пострілу
показати весь коментар
23.09.2025 12:48 Відповісти
втерлися "польським інцидентом" - отримуйте продовження, куколди
показати весь коментар
23.09.2025 12:57 Відповісти
 
 