Інцидент із дронами: аеропорти Копенгагена та Осло вже відновили роботу

Напередодні ввечері невідомі дрони були помічені поблизу аеропортів у Копенгагені (Данія) та Осло (Норвегія). Обидва летовища вже відновили роботу.

Як зазначається, аеропорт Копенгагена відновив роботу після закриття через активність дронів.

"Однак очікуються затримки та деякі вильоти скасовані. Пасажирам рекомендовано звернутися до своєї авіакомпанії для отримання додаткової інформації", - йдеться у повідомленні, розміщеному на офіційному сайті аеропорту.

Місцеві ЗМІ повідомляють про значну присутність поліції в районі аеропорту.

За даними сервісу відстеження рейсів Flightradar, через закриття аеропорту було перенаправлено щонайменше 35 рейсів, які прямували до Копенгагена.

Головний аеропорт Норвегії в Осло, який також закривали через появу дронів, поновив роботу 04:30 за місцевим часом.

що дронами, які паралізували аеропорт Данії, керував досвідчений оператор.