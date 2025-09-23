УКР
Прем’єрка Фредеріксен про дрони над аеропортом Данії: Не можна виключати, що до цього причетна Росія

Дрони над аеропортом Данії. Що каже прем’єрка Фредеріксен?

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не виключає того, що до інциденту із дронами біля аеропорту Копенгагена причетна Росія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DR.

"Я, у всякому разі, не можу жодним чином виключати, що це Росія. Ми спостерігаємо низку гібридних атак, диверсій і спроб диверсій. Що саме сталося в Данії, зараз розслідує влада", - сказала вона.

За словами Фредеріксен, ситуацію варто розглядати у ширшому контексті.

"Ми бачили дрони над Польщею, яких там не мало бути, ми бачили активність у Румунії, порушення повітряного простору Естонії, ми маємо хакерську атаку на європейські аеропорти минулими вихідними, а тепер дрони в Данії та Норвегії", - пояснила прем'єрка.

Це, наголосила вона, є серйозною атакою на критичну інфраструктуру Данії.

Читайте: Інцидент із дронами: аеропорти Копенгагена та Осло вже відновили роботу

"Це обов'язково потрібно розглядати в контексті всього іншого, що відбувається в Європі, - поки що без можливості зробити якісь висновки", - додала прем'єрка.

Також Фредеріксен назвала можливі мотиви запуску безпілотників.

"Очевидно. Щоб порушити спокій і викликати хвилювати. Щоб створити занепокоєння. Подивитися, як далеко можна зайти і випробувати межі", - підсумувала вона.

Раніше повідомлялось, що ввечері понеділка, 22 вересня, міжнародний аеропорт Копенгагена в Данії тимчасово призупинив роботу через дрони в повітряному просторі.

Читайте: Дронами, що паралізували аеропорт Данії, керував досвідчений оператор, - поліція країни

Данія (839) росія (67900) Фредеріксен Метте (112)
,,не можна виключати"..... А хто?... дядя Вася?....
показати весь коментар
23.09.2025 12:26 Відповісти
Нєнєнє. Хіба таке колись було шоб кацапи направляли кудись свої дрони?
показати весь коментар
23.09.2025 12:27 Відповісти
Ховаючись від правди, можна наразитися на Кров!
На тінейджерів, стихнути акцію з дронами, не вдасться!!
Коригувальники прутіна, сидять в Данії!!
показати весь коментар
23.09.2025 12:29 Відповісти
Боягузлива Європа стане шукати в тому "український слід"... А Путін їм створить свою версію...
показати весь коментар
23.09.2025 12:35 Відповісти
Треба збивати і потім перевіряти з чого ця гидота зроблена .
показати весь коментар
23.09.2025 12:37 Відповісти
Коли настане час скинути на московщину бімбу і сказати
Ой, та ми є нечаянно. Не хотіли! Збій у системі. Воно само так полетіло
показати весь коментар
23.09.2025 12:38 Відповісти
"Можна не виключати" - так коректніше.
показати весь коментар
23.09.2025 12:44 Відповісти
Та там лаптями аж пре!
показати весь коментар
23.09.2025 12:45 Відповісти
вы европейские розовые соплежуи!вместо того чтобы адекватно ударить по вконец оборзевшей рашке вы жуёте сопли и выражаете озабоченность!тьфу на вас,импотентов!
показати весь коментар
23.09.2025 13:01 Відповісти
 
 