Прем’єрка Фредеріксен про дрони над аеропортом Данії: Не можна виключати, що до цього причетна Росія

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не виключає того, що до інциденту із дронами біля аеропорту Копенгагена причетна Росія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DR.

"Я, у всякому разі, не можу жодним чином виключати, що це Росія. Ми спостерігаємо низку гібридних атак, диверсій і спроб диверсій. Що саме сталося в Данії, зараз розслідує влада", - сказала вона.

За словами Фредеріксен, ситуацію варто розглядати у ширшому контексті.

"Ми бачили дрони над Польщею, яких там не мало бути, ми бачили активність у Румунії, порушення повітряного простору Естонії, ми маємо хакерську атаку на європейські аеропорти минулими вихідними, а тепер дрони в Данії та Норвегії", - пояснила прем'єрка.

Це, наголосила вона, є серйозною атакою на критичну інфраструктуру Данії.

"Це обов'язково потрібно розглядати в контексті всього іншого, що відбувається в Європі, - поки що без можливості зробити якісь висновки", - додала прем'єрка.

Також Фредеріксен назвала можливі мотиви запуску безпілотників.

"Очевидно. Щоб порушити спокій і викликати хвилювати. Щоб створити занепокоєння. Подивитися, як далеко можна зайти і випробувати межі", - підсумувала вона.

Раніше повідомлялось, що ввечері понеділка, 22 вересня, міжнародний аеропорт Копенгагена в Данії тимчасово призупинив роботу через дрони в повітряному просторі.

