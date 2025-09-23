Песков о заявлениях Дании о причастности РФ к инциденту с дронами: "Голословные обвинения"

В Кремле назвали "голословными" заявления правительства Дании, которое не исключило причастности России к инциденту с беспилотниками вблизи аэропорта Копенгагена.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Каждый раз выступать с голословными обвинениями, честно говоря, приводит к тому, что продолжение таких заявлений уже не принимается во внимание, потому что каждый раз мы слышим оттуда голословные обвинения", - отметил Песков.

Он добавил, что страна, которая занимает "серьезную позицию", не должна выступать с такими безосновательными заявлениями.

Ранее сообщалось, что вечером понедельника, 22 сентября, международный аэропорт Копенгагена в Дании временно приостановил работу из-за дронов в воздушном пространстве.

Премьер Дании Метте Фредериксен не исключает того, что к инциденту с дронами возле аэропорта Копенгагена причастна Россия.

