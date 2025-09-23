РУС
Новости Дроны над Данией
Песков о заявлениях Дании о причастности РФ к инциденту с дронами: "Голословные обвинения"

В Кремле назвали "голословными" заявления правительства Дании, которое не исключило причастности России к инциденту с беспилотниками вблизи аэропорта Копенгагена.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Каждый раз выступать с голословными обвинениями, честно говоря, приводит к тому, что продолжение таких заявлений уже не принимается во внимание, потому что каждый раз мы слышим оттуда голословные обвинения", - отметил Песков.

Он добавил, что страна, которая занимает "серьезную позицию", не должна выступать с такими безосновательными заявлениями.

Ранее сообщалось, что вечером понедельника, 22 сентября, международный аэропорт Копенгагена в Дании временно приостановил работу из-за дронов в воздушном пространстве.

Премьер Дании Метте Фредериксен не исключает того, что к инциденту с дронами возле аэропорта Копенгагена причастна Россия.

Дания (638) россия (97311) дроны (4759)
ніщо так не видавало Штірліца як пляшка водки в задній кишені і червона зірка на кашкеті
23.09.2025 14:25 Ответить
Пя-аськов , щоби ти i твое порiддя виздихали до одного.
23.09.2025 14:27 Ответить
... і парашут за спиною
23.09.2025 14:42 Ответить
На кого хоче звалити? - на шведів?
23.09.2025 14:25 Ответить
23.09.2025 14:32 Ответить
Сто пудов! Іспанський диспетчер Карлос зуб дає...
23.09.2025 14:36 Ответить
Все що спростовує піськоф- є підтвердженням.
23.09.2025 14:43 Ответить
Та нє, то вікінги-норги! І до гадалки не ходи!
23.09.2025 14:43 Ответить
Звісно росіяни всі дрони втопили в Балтиці. А були б збили, хоч один, то вже були б підтави тицьнути піскову в пику залишками. Може європейцям досить робити лише стурбовані заяви, а краще щось робити?
23.09.2025 14:45 Ответить
Я думаю, що для кацапа нормально весь час брехати. Кацап нечесний, він не може існувати й щиро признатися собі, навіть собі, що він є нацистом. Я не знаю, соромно йому чи ні, він вимушений брехати. Він повинен брехати, що він когось там освобождаєт і вся інша така х**ня. От, він не може сказати, як чесний, наприклад, член СС, що ви всі нелюди, а ми - вища раса, і ми вас вб'ємо. Йому чомусь соромно, хоча він це робить. (с)
23.09.2025 14:48 Ответить
у вас нет доказательств! где ваши доказательства? а доказательства доказательств? а доказательства доказательств доказательств? ...
23.09.2025 14:51 Ответить
Європу зможе "вилікувати" лише повномасштабна війна на її території, нажаль.
23.09.2025 15:15 Ответить
а тебе вже ніщо
23.09.2025 15:28 Ответить
- а где доказательства?
- ну вот фото, видео, обломки, данные ПВО, показания свидетелей
- это всё понятно, а доказательства где?
23.09.2025 15:27 Ответить
а це що, за голослівна рашистська куйня,"расєя нікогда нє будєть нападать на Украіну.ми же єдіноврот" і хто ж у світі .крім рашистського брехливого пса .може заявляти- "ми с мірним українскім народом нє воюєм ми же єдіноврот"
23.09.2025 15:28 Ответить
 
 