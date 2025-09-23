Пєсков про заяви Данії щодо причетності РФ до інциденту з дронами: "Голослівні звинувачення"

У Кремлі назвали "голослівними" заяви уряду Данії, який не виключив причетності Росії до інциденту з безпілотниками поблизу аеропорту Копенгагена.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Щоразу виступати з голослівними звинуваченнями, чесно кажучи, призводить до того, що продовження таких заяв уже не береться до уваги, тому що щоразу ми чуємо звідти голослівні звинувачення", - зазначив Пєсков.

Він додав, що країна, яка займає "серйозну позицію", не повинна виступати з такими безпідставними заявами.

Раніше повідомлялось, що ввечері понеділка, 22 вересня, міжнародний аеропорт Копенгагена в Данії тимчасово призупинив роботу через дрони в повітряному просторі.

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не виключає того, що до інциденту із дронами біля аеропорту Копенгагена причетна Росія.

