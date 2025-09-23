УКР
Новини Дрони над Данією
Пєсков про заяви Данії щодо причетності РФ до інциденту з дронами: "Голослівні звинувачення"

пєсков

У Кремлі назвали "голослівними" заяви уряду Данії, який не виключив причетності Росії до інциденту з безпілотниками поблизу аеропорту Копенгагена.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Щоразу виступати з голослівними звинуваченнями, чесно кажучи, призводить до того, що продовження таких заяв уже не береться до уваги, тому що щоразу ми чуємо звідти голослівні звинувачення", - зазначив Пєсков.

Він додав, що країна, яка займає "серйозну позицію", не повинна виступати з такими безпідставними заявами.

Раніше повідомлялось, що ввечері понеділка, 22 вересня, міжнародний аеропорт Копенгагена в Данії тимчасово призупинив роботу через дрони в повітряному просторі.

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не виключає того, що до інциденту із дронами біля аеропорту Копенгагена причетна Росія.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рій дронів-камікадзе вишукує уцілілих окупантів у переліску. ВIДЕО

Данія (839) росія (67935) дрони (5660)
Топ коментарі
+4
ніщо так не видавало Штірліца як пляшка водки в задній кишені і червона зірка на кашкеті
показати весь коментар
23.09.2025 14:25 Відповісти
+4
Пя-аськов , щоби ти i твое порiддя виздихали до одного.
показати весь коментар
23.09.2025 14:27 Відповісти
+4
... і парашут за спиною
показати весь коментар
23.09.2025 14:42 Відповісти
На кого хоче звалити? - на шведів?
показати весь коментар
23.09.2025 14:25 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2025 14:32 Відповісти
Сто пудов! Іспанський диспетчер Карлос зуб дає...
показати весь коментар
23.09.2025 14:36 Відповісти
Все що спростовує піськоф- є підтвердженням.
показати весь коментар
23.09.2025 14:43 Відповісти
Та нє, то вікінги-норги! І до гадалки не ходи!
показати весь коментар
23.09.2025 14:43 Відповісти
Звісно росіяни всі дрони втопили в Балтиці. А були б збили, хоч один, то вже були б підтави тицьнути піскову в пику залишками. Може європейцям досить робити лише стурбовані заяви, а краще щось робити?
показати весь коментар
23.09.2025 14:45 Відповісти
Я думаю, що для кацапа нормально весь час брехати. Кацап нечесний, він не може існувати й щиро признатися собі, навіть собі, що він є нацистом. Я не знаю, соромно йому чи ні, він вимушений брехати. Він повинен брехати, що він когось там освобождаєт і вся інша така х**ня. От, він не може сказати, як чесний, наприклад, член СС, що ви всі нелюди, а ми - вища раса, і ми вас вб'ємо. Йому чомусь соромно, хоча він це робить. (с)
показати весь коментар
23.09.2025 14:48 Відповісти
у вас нет доказательств! где ваши доказательства? а доказательства доказательств? а доказательства доказательств доказательств? ...
показати весь коментар
23.09.2025 14:51 Відповісти
Європу зможе "вилікувати" лише повномасштабна війна на її території, нажаль.
показати весь коментар
23.09.2025 15:15 Відповісти
а тебе вже ніщо
показати весь коментар
23.09.2025 15:28 Відповісти
- а где доказательства?
- ну вот фото, видео, обломки, данные ПВО, показания свидетелей
- это всё понятно, а доказательства где?
показати весь коментар
23.09.2025 15:27 Відповісти
а це що, за голослівна рашистська куйня,"расєя нікогда нє будєть нападать на Украіну.ми же єдіноврот" і хто ж у світі .крім рашистського брехливого пса .може заявляти- "ми с мірним українскім народом нє воюєм ми же єдіноврот"
показати весь коментар
23.09.2025 15:28 Відповісти
Тоді взагалі не розумію в чому причина їх не збивати? Що потім Кацапія скаже, що це ви наші збили, які ніколи до вас не залітали?
показати весь коментар
23.09.2025 15:31 Відповісти
 
 