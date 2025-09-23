Рій дронів-камікадзе вишукує уцілілих окупантів у переліску. ВIДЕО

Оператори дронів із 110-ї ОМБр імені генерал-хорунжого Марка Безручка знищили групу окупантів, яка переховувалася у переліску.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опубліковано на сторінці підрозділу у соцмережах, видно, що за окупантами полює близько десятка безпілотників. Частині операторів не вистачило цілей.

"Колись ми сміялися з московської пропаганди, що начебто ми готуємо бойових комарів, які будуть вбивати "руських". А "орки" були праві! Ви лише подивіться на кількість задіяних FPV при відбитті штурму противника - вони вже роями літають", - пишуть бійці у коментарі до відео.

