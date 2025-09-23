УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9010 відвідувачів онлайн
Новини Відео
2 244 6

Рій дронів-камікадзе вишукує уцілілих окупантів у переліску. ВIДЕО

Оператори дронів із 110-ї ОМБр імені генерал-хорунжого Марка Безручка знищили групу окупантів, яка переховувалася у переліску.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опубліковано на сторінці підрозділу у соцмережах, видно, що за окупантами полює близько десятка безпілотників. Частині операторів не вистачило цілей.

"Колись ми сміялися з московської пропаганди, що начебто ми готуємо бойових комарів, які будуть вбивати "руських". А "орки" були праві! Ви лише подивіться на кількість задіяних FPV при відбитті штурму противника - вони вже роями літають", - пишуть бійці у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Армія дронів" знищила 94 російські гармати та 433 опорні пункти окупантів за тиждень, - Федоров. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

армія рф (18780) знищення (8285) дрони (5660) Армія дронів (65) Сили безпілотних систем (235)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Файно.
показати весь коментар
23.09.2025 12:50 Відповісти
Чудове відео.
показати весь коментар
23.09.2025 13:02 Відповісти
давайте, вчить кацапів...
показати весь коментар
23.09.2025 13:07 Відповісти
І тільки кацапські пісюни на гілках...
показати весь коментар
23.09.2025 13:32 Відповісти
Респект 110 !
показати весь коментар
23.09.2025 13:35 Відповісти
Это проосто замечательно! А что тогда пишут что: "Враг продвинулся по нескольким направлениям в Днепропетровской и Запорожской областях", что, на них дронов не хватает? Тут хватает а там не хватает?
показати весь коментар
23.09.2025 13:38 Відповісти
 
 