Рой дронов-камикадзе выискивает уцелевших оккупантов в перелеске. ВИДЕО

Операторы дронов из 110-й ОМБр имени генерал-хорунжего Марка Безручко уничтожили группу оккупантов, которая скрывалась в перелеске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной на странице подразделения в соцсетях, видно, что за оккупантами охотится около десятка беспилотников. Части операторов не хватило целей.

"Когда-то мы смеялись над московской пропагандой, что якобы мы готовим боевых комаров, которые будут убивать "русских". А "орки" были правы! Вы только посмотрите на количество задействованных FPV при отражении штурма противника - они уже роями летают", - пишут бойцы в комментарии к видео.

"Армия дронов" уничтожила 94 российские пушки и 433 опорных пункта оккупантов за неделю, - Федоров. ИНФОГРАФИКА

армия РФ (20627) уничтожение (7968) дроны (4759) Армия дронов (43) Силы беспилотных систем (231)
Файно.
23.09.2025 12:50 Ответить
Чудове відео.
23.09.2025 13:02 Ответить
давайте, вчить кацапів...
23.09.2025 13:07 Ответить
 
 