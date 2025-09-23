Рой дронов-камикадзе выискивает уцелевших оккупантов в перелеске. ВИДЕО

Операторы дронов из 110-й ОМБр имени генерал-хорунжего Марка Безручко уничтожили группу оккупантов, которая скрывалась в перелеске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной на странице подразделения в соцсетях, видно, что за оккупантами охотится около десятка беспилотников. Части операторов не хватило целей.

"Когда-то мы смеялись над московской пропагандой, что якобы мы готовим боевых комаров, которые будут убивать "русских". А "орки" были правы! Вы только посмотрите на количество задействованных FPV при отражении штурма противника - они уже роями летают", - пишут бойцы в комментарии к видео.

