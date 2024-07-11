"Армия дронов" уничтожила 94 российских пушки и 433 опорных пункта оккупантов за неделю, - Федоров. ИНФОГРАФИКА

Ударные подразделения, обеспечиваемые в рамках "Армии дронов", с 1 по 8 июля ликвидировали 147 оккупантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграм-канале написал вице-премьер по инновациям, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Отмечается, что ударные роты БпЛА за прошедшую неделю поразили 38 российских танков, 94 пушки, 115 грузовиков и 433 опорных пункта.

Кроме того уничтожено 38 танков, 9 САУ и 147 единиц личного состава.

"Еженедельно собираем и анализируем эти отчеты, видим, какие подразделения эффективно используют дроны, и дальше они получат больше беспилотников. Качественная информация - это основа для принятия эффективных решений, основанных на реальных данных с поля боя. Технологии на фронте и их эффективное применение - это возможность получить асимметричное преимущество над врагом и сохранить жизни наших людей", - рассказал Федоров.

Смотрите: Уничтожение вражеской ТОС-1А "Солнцепёк" на покровском направлении. ВИДЕО