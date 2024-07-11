РУС
"Армия дронов" уничтожила 94 российских пушки и 433 опорных пункта оккупантов за неделю, - Федоров. ИНФОГРАФИКА

Результати Армії дронів за тиждень

Ударные подразделения, обеспечиваемые в рамках "Армии дронов", с 1 по 8 июля ликвидировали 147 оккупантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграм-канале написал вице-премьер по инновациям, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Отмечается, что ударные роты БпЛА за прошедшую неделю поразили 38 российских танков, 94 пушки, 115 грузовиков и 433 опорных пункта.

Кроме того уничтожено 38 танков, 9 САУ и 147 единиц личного состава.

Результати "Армії дронів" за минулий тиждень

"Еженедельно собираем и анализируем эти отчеты, видим, какие подразделения эффективно используют дроны, и дальше они получат больше беспилотников. Качественная информация - это основа для принятия эффективных решений, основанных на реальных данных с поля боя. Технологии на фронте и их эффективное применение - это возможность получить асимметричное преимущество над врагом и сохранить жизни наших людей", - рассказал Федоров.

Смотрите: Уничтожение вражеской ТОС-1А "Солнцепёк" на покровском направлении. ВИДЕО

уничтожение (7951) Федоров Михаил (528) Армия дронов (43)
11.07.2024 19:53 Ответить
А він що крім піару для армії дронів зробив?? Пиляв з бюджету??
11.07.2024 20:02 Ответить
Що ти зробив ?Федоров, ти зешахрай , з якого боку маєшь Цє доповідати? Чому мовчишь про зламану РАШИСТАМИ « дію», в якій ви плануєте фальшувати вибори?
11.07.2024 20:28 Ответить
Бреше. При чому так правдиво, бреше.
11.07.2024 20:51 Ответить
Якби такі втрати дійсно були у ворога за один тиждень то ми б війну виграли ще рік тому.
11.07.2024 20:58 Ответить
Педоров,а ты кто?
11.07.2024 21:14 Ответить
А мільйон дронів,я вибачаюсь ,мабуть там де гуляють пенсіонери з телефонами по лісу де мільйон дерев ,да сволота зелена!
11.07.2024 23:13 Ответить
А це що за шнирь
11.07.2024 23:14 Ответить
 
 